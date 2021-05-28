Молдавський ЗМІ опублікував інтерв'ю нібито з екссуддею Чаусом
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Співрозмовник видання назвав себе екссуддею Миколою Чаусом й анонсував "глобальний привіт ворогам".
Інтерв'ю опубліковано молдавською службою "Комсомольской правды", повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання стверджує, що отримало відповіді на свої запитання в письмовому вигляді, а домовлятися про це довелося майже 2 тижні. В редакції самі не впевнені на 100%, що спілкувалися саме з Чаусом, а не з його викрадачами чи з кимось, хто видає себе за екссуддю-втікача.
Співрозмовник заявив журналістам, що текст відеозвернення говорив від себе, а не читав із "суфлера". А відсутність емоцій пояснив тим, що "вже практично немає ні сил, ні емоцій і, повірте, на це є причини!"
"Рідним я вже, власне, все передав, зараз - головне терпіння, сподіваюся, у всіх нас його вистачить. А от ворогам я передам все трохи пізніше і глобальніше", - цитує видання Чауса.
Журналісти також зазначили, що дружина Чауса Світлана не повірила, що їм вдалося поспілкуватися з її чоловіком.
"Це писав не він. У мого чоловіка не було ворогів. До появи адвокатів Смирнова і Веремійчука. Микола Олексійович ніколи не нив і не скаржився. Нехай повернуть дітям батька! І не розігрують балаган із цими телеграм-каналами від імені Миколи Олексійовича", - прокоментувала вона інтерв'ю.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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им "некогда думать стратегически"(С)зеленский - они как недоразвитые - сначала похзищают, а потом всем ОП(Г) думают "и чё теперь делать, и нах вообще тот чаус нам был нужен?"
...
Помню так же Онищенко грозил какими-то пленками Порошенко.
Грозил-грозил-... Грозил-грозил-... Грозил-грозил-...
А после выборов и исчез со своими угрозами и "пленками" в неизвестном направлении.
Бачить Бігус мертвий Чаус,
Сунув Бігус в мертвий Чаус,
Чао Бігус чао Чаус
мля, а в ОП(Г) ничего тупее придумать не смогли?))
или у ермака выход только на "комсомолку".. или то старые, банные, связи вовки-шута с их редактором (баня, ройаль, писюанист и т.д."
может еще риту бобрян расшарим?
Источник: https://censor.net/ru/n3268120
Крутіше за "плівки" деркача-дубинського. Ті із впевненими заточками повідомляли "стовідсоткову правду".
Нам он ещё ничего не рассказал.
Давай, колись по полной.
Так-мало, потому что он пошёл на сделку со следствием. В США, к слову, тех преступников, которые сдавали мафию, часто вообще отпускали. Но это, не тот случай, с учётом того скотского состояния дел в стране. Коррупция поглотила всё и даже стукачи(бывшие соавторы и помощники олигархическому режиму) должны получить своё (хоть и за минусом от пользы их обличающих показаний)!
«Я слишком много знал. В 2016 недоброжелатели скомпрометировали трёхлитровой банкой с долларами. Под угрозой больших неприятностей заставили покинуть Украину. Практически выкрали. Намеревался вернуться, но доброжелатели сообщили, что на меня готовится покушение. Вынужден был исчезнуть. Сейчас готов давать показания».
Подозрения в том, что официальная версия может отличаться от реальности вызывает сама личность Чауса и поведение его супруги. Очевидно, что покидал страну судья-коррупционер добровольно. Наверняка прихватив бОльшую часть своей консервации. Всё у них со Светой в Молдове было хорошо. И если и планировался какой-то отъезд, то точно не назад в украинскую тюрьму.
Так что «цыганочка с выходом» должна быть крайне занимательной. Жду с таким же нетерпением, как бабушка Нина новую серию «Просто Марии».)))))