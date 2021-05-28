Молдавський ЗМІ опублікував інтерв'ю нібито з екссуддею Чаусом

Співрозмовник видання назвав себе екссуддею Миколою Чаусом й анонсував "глобальний привіт ворогам".

Інтерв'ю опубліковано молдавською службою "Комсомольской правды", повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання стверджує, що отримало відповіді на свої запитання в письмовому вигляді, а домовлятися про це довелося майже 2 тижні. В редакції самі не впевнені на 100%, що спілкувалися саме з Чаусом, а не з його викрадачами чи з кимось, хто видає себе за екссуддю-втікача.

Співрозмовник заявив журналістам, що текст відеозвернення говорив від себе, а не читав із "суфлера". А відсутність емоцій пояснив тим, що "вже практично немає ні сил, ні емоцій і, повірте, на це є причини!"

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"Рідним я вже, власне, все передав, зараз - головне терпіння, сподіваюся, у всіх нас його вистачить. А от ворогам я передам все трохи пізніше і глобальніше", - цитує видання Чауса.

Журналісти також зазначили, що дружина Чауса Світлана не повірила, що їм вдалося поспілкуватися з її чоловіком.

"Це писав не він. У мого чоловіка не було ворогів. До появи адвокатів Смирнова і Веремійчука. Микола Олексійович ніколи не нив і не скаржився. Нехай повернуть дітям батька! І не розігрують балаган із цими телеграм-каналами від імені Миколи Олексійовича", - прокоментувала вона інтерв'ю.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.