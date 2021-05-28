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інтерв'ю (96) Чаус (344)

Молдавський ЗМІ опублікував інтерв'ю нібито з екссуддею Чаусом

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Молдавський ЗМІ опублікував інтерв'ю нібито з екссуддею Чаусом

Співрозмовник видання назвав себе екссуддею Миколою Чаусом й анонсував "глобальний привіт ворогам".

Інтерв'ю опубліковано молдавською службою "Комсомольской правды", повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання стверджує, що отримало відповіді на свої запитання в письмовому вигляді, а домовлятися про це довелося майже 2 тижні. В редакції самі не впевнені на 100%, що спілкувалися саме з Чаусом, а не з його викрадачами чи з кимось, хто видає себе за екссуддю-втікача.

Співрозмовник заявив журналістам, що текст відеозвернення говорив від себе, а не читав із "суфлера". А відсутність емоцій пояснив тим, що "вже практично немає ні сил, ні емоцій і, повірте, на це є причини!"

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"Рідним я вже, власне, все передав, зараз - головне терпіння, сподіваюся, у всіх нас його вистачить. А от ворогам я передам все трохи пізніше і глобальніше", - цитує видання Чауса.

Журналісти також зазначили, що дружина Чауса Світлана не повірила, що їм вдалося поспілкуватися з її чоловіком.

"Це писав не він. У мого чоловіка не було ворогів. До появи адвокатів Смирнова і Веремійчука. Микола Олексійович ніколи не нив і не скаржився. Нехай повернуть дітям батька! І не розігрують балаган із цими телеграм-каналами від імені Миколи Олексійовича", - прокоментувала вона інтерв'ю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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Топ коментарі
+12
Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды"



мля, а в ОП(Г) ничего тупее придумать не смогли?))
или у ермака выход только на "комсомолку".. или то старые, банные, связи вовки-шута с их редактором (баня, ройаль, писюанист и т.д."
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28.05.2021 17:20
+10
"Передам потом... попозже... все содрогнется... будут записи..."
...
Помню так же Онищенко грозил какими-то пленками Порошенко.
Грозил-грозил-... Грозил-грозил-... Грозил-грозил-...
А после выборов и исчез со своими угрозами и "пленками" в неизвестном направлении.
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28.05.2021 17:20
+8
Їхав Бігус через Чаус,
Бачить Бігус мертвий Чаус,
Сунув Бігус в мертвий Чаус,
Чао Бігус чао Чаус
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28.05.2021 17:20
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28.05.2021 17:14 Відповісти
та и деньги отдавать неохота...
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28.05.2021 17:19 Відповісти
видно осталась закопаной еще заначка у консерватора чавеса. в свое время он много нареформировал потужно и мыролюбно.
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28.05.2021 18:23 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE10/27dbc3d7
RQ-4 Global Hawk - красава, над зоной ООС
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28.05.2021 17:35 Відповісти
Спецслужбы похитили человека и уже два месяца никто не знает где он. Это нормально?
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28.05.2021 17:18 Відповісти
для клованов и их зебилов - то нормально..
им "некогда думать стратегически"(С)зеленский - они как недоразвитые - сначала похзищают, а потом всем ОП(Г) думают "и чё теперь делать, и нах вообще тот чаус нам был нужен?"
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28.05.2021 17:22 Відповісти
Кинулись порівнювати викрадення Протасевича з операцією по ваґнерівцям,хоча випадок викрадення Чауса ,з білоруським інцидентом має набагато більше аналогій...
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28.05.2021 17:20 Відповісти
"Передам потом... попозже... все содрогнется... будут записи..."
...
Помню так же Онищенко грозил какими-то пленками Порошенко.
Грозил-грозил-... Грозил-грозил-... Грозил-грозил-...
А после выборов и исчез со своими угрозами и "пленками" в неизвестном направлении.
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28.05.2021 17:20 Відповісти
Еще бы Онищенко не исчезнуть в неизвестном направлении. США же в отношении Деркача и Онищенко ввели санкции как против агентов российской разведки
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28.05.2021 22:19 Відповісти
Їхав Бігус через Чаус,
Бачить Бігус мертвий Чаус,
Сунув Бігус в мертвий Чаус,
Чао Бігус чао Чаус
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28.05.2021 17:20 Відповісти
Интервью опубликовано молдавской службой "Комсомольской правды"



мля, а в ОП(Г) ничего тупее придумать не смогли?))
или у ермака выход только на "комсомолку".. или то старые, банные, связи вовки-шута с их редактором (баня, ройаль, писюанист и т.д."
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28.05.2021 17:20 Відповісти
"комсомольская правда" оказывается молдавское СМИ)
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28.05.2021 17:24 Відповісти
Она разная бывает, эта правда. Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 2076
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28.05.2021 17:36 Відповісти
кацамольская равда)))))))))))
может еще риту бобрян расшарим?
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28.05.2021 17:30 Відповісти
"В редакции сами не уверены на 100%, что общались именно с Чаусом, а не с его похитителями или с кем-то, кто выдает себя за беглого экс-судью."

Источник: https://censor.net/ru/n3268120

Крутіше за "плівки" деркача-дубинського. Ті із впевненими заточками повідомляли "стовідсоткову правду".
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28.05.2021 17:31 Відповісти
Без паники.
Нам он ещё ничего не рассказал. Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 8643
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28.05.2021 17:34 Відповісти
...ишел упал очнулся ...- в первый раз в Молдове...., второй все аналогично ...- в Украине..... Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 9377
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28.05.2021 17:36 Відповісти
Чаус? Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 4426
Давай, колись по полной.
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28.05.2021 17:37 Відповісти
еще не "вечер"...
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28.05.2021 20:16 Відповісти
что , бздит уже зЭля с эРмаком, и с теми кто все этот цырк заварил ...- поняли что прокололись по-полной....- и при неудаче на выборах через 3 года, придется отмазываться миллиардом как минимум от зоны, , или их дом тУрма..., Молдавское СМИ опубликовали интервью якобы с экс-судьей Чаусом - Цензор.НЕТ 6558 и начали лепить сейчас горбатого - гои схавают любЭ...
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28.05.2021 17:35 Відповісти
подготовили вопросы, отправили непонятно кому, получили ответы непонятно от кого, опубликовали, но не уверены от того ли.
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28.05.2021 17:38 Відповісти
За то, что он был "ручным болванчиком" в руках олигархической системы, хоть и хранил деньги в "банке"- дать ему лет пять, минимум.
Так-мало, потому что он пошёл на сделку со следствием. В США, к слову, тех преступников, которые сдавали мафию, часто вообще отпускали. Но это, не тот случай, с учётом того скотского состояния дел в стране. Коррупция поглотила всё и даже стукачи(бывшие соавторы и помощники олигархическому режиму) должны получить своё (хоть и за минусом от пользы их обличающих показаний)!
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28.05.2021 17:40 Відповісти
К сожалению, но все идет к тому, что Чаус вернется в семью в "деревянном макинтоше". Никто не хочет его показывать. И его обещания про глобальность, только могут быть подтверждением, что он инструмент в чужой игре. Игра может быть очень рискованной с непредсказуемым концом
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28.05.2021 17:42 Відповісти
та вже чаусобігус з Волощини інтерв'ю сепарським виданням надає.
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28.05.2021 17:45 Відповісти
Центральная нить официальной версии в принципе уже более-менее ясно вырисовывается.
«Я слишком много знал. В 2016 недоброжелатели скомпрометировали трёхлитровой банкой с долларами. Под угрозой больших неприятностей заставили покинуть Украину. Практически выкрали. Намеревался вернуться, но доброжелатели сообщили, что на меня готовится покушение. Вынужден был исчезнуть. Сейчас готов давать показания».
Подозрения в том, что официальная версия может отличаться от реальности вызывает сама личность Чауса и поведение его супруги. Очевидно, что покидал страну судья-коррупционер добровольно. Наверняка прихватив бОльшую часть своей консервации. Всё у них со Светой в Молдове было хорошо. И если и планировался какой-то отъезд, то точно не назад в украинскую тюрьму.
Так что «цыганочка с выходом» должна быть крайне занимательной. Жду с таким же нетерпением, как бабушка Нина новую серию «Просто Марии».)))))
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28.05.2021 17:59 Відповісти
кому нужен, кому интересный мерзский чмошник чаус? - следствию и надзирателям в тюрьме.
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28.05.2021 18:02 Відповісти
нет уж. бубу с ермаком еще судить будут за похищение на территории иностранного государства
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28.05.2021 18:05 Відповісти
Да в Крыму он уже отдыхает.
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28.05.2021 19:41 Відповісти
 
 