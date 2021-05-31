Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халимон

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-21 годов, еще 15 будут реорганизованы.

Об этом заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение 2020-2021 гг. предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых"Кварц ")", - сказал Халимон.

По его словам, действующими останутся 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 - Главное управление, 2 - ГУР Минобороны).

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"Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - сказал замминистра.

Он отметил, что в сфере управления Минобороны в настоящее время находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более чем 53 тыс. грн.

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Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просил министра обороны рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности. Это произошло после скандала с питанием в Вооруженных силах.