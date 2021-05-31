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Новости Общество
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ликвидация (1954) Минобороны (8252) Халимон Игорь (15)

Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халимон

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халимон

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-21 годов, еще 15 будут реорганизованы.

Об этом заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В течение 2020-2021 гг. предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15 предприятий, передать на приватизацию - 3 предприятия (209 Управление начальника работ, 417 Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых"Кварц ")", - сказал Халимон.

По его словам, действующими останутся 42 государственных предприятия Минобороны из 111 (40 - Главное управление, 2 - ГУР Минобороны).

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"Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - сказал замминистра.

Он отметил, что в сфере управления Минобороны в настоящее время находится 109 субъектов хозяйствования, которые по результатам 2019 года сработали с убытком более чем 53 тыс. грн.

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Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просил министра обороны рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности. Это произошло после скандала с питанием в Вооруженных силах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
причем останутся самые убыточные, а самые прибыльные - отдадут друзьям/кумовьям зеленского/ермака/коломойского и просто своим на 100% людям))
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28.05.2021 17:49
+11
Коли звільнять цього злодія і притягнуть до кримінальної відповідальності за розвал армійського забезпечення?
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28.05.2021 17:49
+7
Ага, вы, дебилы, уже все "улучшили" до ручки.

Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халмон - Цензор.НЕТ 3748
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28.05.2021 17:53
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причем останутся самые убыточные, а самые прибыльные - отдадут друзьям/кумовьям зеленского/ермака/коломойского и просто своим на 100% людям))
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28.05.2021 17:49 Ответить
Коли звільнять цього злодія і притягнуть до кримінальної відповідальності за розвал армійського забезпечення?
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28.05.2021 17:49 Ответить
С 30 мая РФ и Беларусь полностью прекращают поставки дизеля в Украины, как заявили "чтобы не заправлять танки врагу", начинается веселуха
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28.05.2021 17:50 Ответить
Дизель - не золото. Легко найти Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халимон - Цензор.НЕТ 1688
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28.05.2021 19:08 Ответить
Не найти, а купить и не сразу а потеряв много времени и не по той цене а гораздо выше
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28.05.2021 20:39 Ответить
И это во время войны.
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28.05.2021 17:51 Ответить
Ага, вы, дебилы, уже все "улучшили" до ручки.

Из 111 госпредприятий Минобороны после оптимизации останется 42, - замминистра Халмон - Цензор.НЕТ 3748
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28.05.2021 17:53 Ответить
Толя Гриценко так "оптимизировал" только танков 800 шт. В свое время.
Потом фьодорич еще чутка "соптимизировал".
И в 2014 армия передвигалась на школьных автобусах.
Грабелькам надо уже ставить памятник.
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28.05.2021 17:57 Ответить
как показали события в Карабахе, танки свое отжили с появлением ударных беспилотников
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28.05.2021 19:13 Ответить
Ты считаешь если в парашии есть беспилотники, то танки на фронте не нужны?
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28.05.2021 19:44 Ответить
а где же генералы столоваться будут?
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28.05.2021 19:08 Ответить
Меня вполне устроит решение украинского суда, который, после смены власти, приговорит вас к повешению.
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28.05.2021 19:09 Ответить
Причем за яйца.
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28.05.2021 19:55 Ответить
останется 42 / Должно быть два. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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28.05.2021 19:24 Ответить
Как говорил один лошара из Банковой: "нужно просто перестать стрелять". Поэтому уже два года активно идет программа по уничтожению армии, деморализации ее личного состава, а теперь вот кватальные лошары уничтожают и ВПК.
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28.05.2021 19:43 Ответить
******* 'тернопольские менагеры''.....
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28.05.2021 19:56 Ответить
Оптимизация слово само по себе позитивное. Но, наблюдая как зелевласть умеет только трынькать и так небольшие запасы казны на невзебенно масштабные проекты с сомнительной эффективностью, боюсь что госпредприятия МОУ растворятся в ходе этой оптимизации и убытки!!! в 53000 грн. будут выглядеть небывалым успехом.
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28.05.2021 20:11 Ответить
 
 