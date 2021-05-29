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Дело Чауса о предоставлении политического убежища передали в Конституционный суд Молдовы

Дело Чауса о предоставлении политического убежища передали в Конституционный суд Молдовы

Дело о предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу передано Верховным судом в Конституционный суд Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Publika.md.

Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу, отложено.

Отмечается, что в апелляции Чаус попросил отменить исключение относительно неконституционности толкование нескольких положений Административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента для отказа Чаусу в политическом убежище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Молдова (1867) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+6
По хорошему, этого и других ублюдков вершащих кривосудие, должны раки доедать. Но у нас зазеркалье..
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29.05.2021 16:41
+2
закрутили с похищением, сейчас еще и убежище предоставят...
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29.05.2021 16:56
+2
ОБОСРАЛИСЬ...
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29.05.2021 17:13
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По хорошему, этого и других ублюдков вершащих кривосудие, должны раки доедать. Но у нас зазеркалье..
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29.05.2021 16:41 Ответить
ви абсолютно праві - таких "судей" і для раків не жалко.

але ж зараз КС Молдови підтвердить політичний притулок Чаусу,
а Чаус де ?

на морі ?
та ні, в Україні, в підвалі СБУ .

ой як невдобно вийшло.....
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29.05.2021 17:46 Ответить
вову й зекОмпані чекають ще невдобства!!!
У США розслідують можливе втручання України в президентські вибори 2020 року - NYT

Федеральні прокурори в Брукліні розслідують можливе втручання діючих і колишніх українських чиновників у вибори президента США в 2020 році.
... Джуліані не є предметом бруклінського розслідування.

... прокуратура Брукліна разом з ФБР зосереджена на нинішніх і колишніх українських чиновниках, підозрюваних в спробі вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена. Поки неясно, чи пред'являть Бруклінські прокурори звинувачення комусь із українців.
Наразі слідчі вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими офіційними особами,(з Єрмаком напр- моя прим ) , включаючи депутата парламенту Андрія Деркача. Останній також є об'єктом розслідування.
За даними газети, бруклінське розслідування - нетипова кримінальна справа. Зазвичай розслідування операцій по іноземній експансії проводяться агентами контррозвідки ФБР, яким доручено відстежувати іноземних шпигунів у Сполучених Штатах і перешкоджати їх розвідувальної діяльності. Але в даному випадку агенти і прокуратура намагаються визначити, чи були порушені федеральні закони.
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29.05.2021 18:13 Ответить
Адвокат президента США Рудольф Джулиани за последние несколько недель разговаривал по телефону и проводил встречу в Мадриде с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
Как сообщает "https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/giuliani-ukraine.html?fbclid=IwAR10xXP0J8T6b_DYVfgbSaEt_B88GECfLMpEA2nNTLkjt99NegOG8QMEWsg The New York Times ", речь шла о двух темах, которые интересуют Дональда Трампа.авгумт 2019 год https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/22/7224214/
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29.05.2021 18:38 Ответить
И об этом...Чехию покинули 54 российских дипломата с двухгодичной медведицей "Алёной" - газета "Мордовский Моряк".
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29.05.2021 16:52 Ответить
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29.05.2021 17:48 Ответить
закрутили с похищением, сейчас еще и убежище предоставят...
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29.05.2021 16:56 Ответить
А немає чим більше на Молдові зайнятись. Виходить що недаремно про них анекдоти складали.
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29.05.2021 17:03 Ответить
А его кто-то преследует в Украине за его политические убеждения, он что лидер опозиционной партии или просто человек критикующей власть и за этого его преследуют?
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29.05.2021 17:08 Ответить
ОБОСРАЛИСЬ...
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29.05.2021 17:13 Ответить
Молдавани.
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29.05.2021 18:52 Ответить
Мо він самм організував своє викрадення ?? Щоб притулок отримати.
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29.05.2021 17:17 Ответить
Не тільки організував, але й заплатив. Молдаванам. І за "притулок", і за т.з. "викрадення", і за фейкове "розслідування" (пам"ятаємо - з фотографіями "розвідниківі спецназівців МВС", навіть ... бійців добровольчих батальонів!, арендованими машинами біля під"їзду Чауса, рішеннями якоїсь "комісії" від Нестасе, і, врешті з відосіками від Чауса= то просто шедевральні докази!)
Почекаємо, як "наколядоване" бабло закінчиться...
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29.05.2021 19:08 Ответить
+5
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30.05.2021 10:46 Ответить
це гнусавому в пику. дадуть політичний притулок -чаус стане особою яку переслідуют по політичних мотивах. А це ставить гнусавого та павліна на одну смугу дорожнього руху з шестиногим. Це буде фініта ля комедія для стратегів в піжамах, тобто в косоворотках.
Прийдеться вдягати лапсердак і кіпу та до Стіни плачу. Всі дії цих стратегів, на їх думку, повинні мати на меті не менше як три результати. А у них завжди, що не затіють - завжди осоромлюються. "Гладко біло на бумаге, но забилі про ..... "
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29.05.2021 17:18 Ответить
тест
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29.05.2021 18:05 Ответить
НЕУЖЕЛІ?
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29.05.2021 18:05 Ответить
Как говорится, на волю с чистой совестью.
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29.05.2021 18:12 Ответить
Санду спаси уже бедолагу от бандитов в погонах.
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29.05.2021 18:10 Ответить
 
 