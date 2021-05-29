Дело Чауса о предоставлении политического убежища передали в Конституционный суд Молдовы
Дело о предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу передано Верховным судом в Конституционный суд Молдовы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Publika.md.
Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу, отложено.
Отмечается, что в апелляции Чаус попросил отменить исключение относительно неконституционности толкование нескольких положений Административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента для отказа Чаусу в политическом убежище.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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але ж зараз КС Молдови підтвердить політичний притулок Чаусу,
а Чаус де ?
на морі ?
та ні, в Україні, в підвалі СБУ .
ой як невдобно вийшло.....
У США розслідують можливе втручання України в президентські вибори 2020 року - NYT
Федеральні прокурори в Брукліні розслідують можливе втручання діючих і колишніх українських чиновників у вибори президента США в 2020 році.
... Джуліані не є предметом бруклінського розслідування.
... прокуратура Брукліна разом з ФБР зосереджена на нинішніх і колишніх українських чиновниках, підозрюваних в спробі вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена. Поки неясно, чи пред'являть Бруклінські прокурори звинувачення комусь із українців.
Наразі слідчі вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими офіційними особами,(з Єрмаком напр- моя прим ) , включаючи депутата парламенту Андрія Деркача. Останній також є об'єктом розслідування.
За даними газети, бруклінське розслідування - нетипова кримінальна справа. Зазвичай розслідування операцій по іноземній експансії проводяться агентами контррозвідки ФБР, яким доручено відстежувати іноземних шпигунів у Сполучених Штатах і перешкоджати їх розвідувальної діяльності. Але в даному випадку агенти і прокуратура намагаються визначити, чи були порушені федеральні закони.
Как сообщает "https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/giuliani-ukraine.html?fbclid=IwAR10xXP0J8T6b_DYVfgbSaEt_B88GECfLMpEA2nNTLkjt99NegOG8QMEWsg The New York Times ", речь шла о двух темах, которые интересуют Дональда Трампа.авгумт 2019 год https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/22/7224214/
Почекаємо, як "наколядоване" бабло закінчиться...
Прийдеться вдягати лапсердак і кіпу та до Стіни плачу. Всі дії цих стратегів, на їх думку, повинні мати на меті не менше як три результати. А у них завжди, що не затіють - завжди осоромлюються. "Гладко біло на бумаге, но забилі про ..... "