Дело Чауса о предоставлении политического убежища передали в Конституционный суд Молдовы

Дело о предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу передано Верховным судом в Конституционный суд Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Publika.md.

Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу, отложено.

Отмечается, что в апелляции Чаус попросил отменить исключение относительно неконституционности толкование нескольких положений Административного кодекса, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента для отказа Чаусу в политическом убежище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищение Чауса: молдавские прокуроры попросили помощи у Украины, - СМИ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.