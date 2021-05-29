Справу Чауса про надання політичного притулку передали до Конституційного суду Молдови
Справу про надання політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу передано Верховним судом у Конституційний суд Молдови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Publika.md.
Тож розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено.
Зазначається, що в апеляції Чаус попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу, які, на думку захисту, використовувала у 2017 році Адміністрація Президента для відмови Чаусу в політичному притулку.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
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але ж зараз КС Молдови підтвердить політичний притулок Чаусу,
а Чаус де ?
на морі ?
та ні, в Україні, в підвалі СБУ .
ой як невдобно вийшло.....
У США розслідують можливе втручання України в президентські вибори 2020 року - NYT
Федеральні прокурори в Брукліні розслідують можливе втручання діючих і колишніх українських чиновників у вибори президента США в 2020 році.
... Джуліані не є предметом бруклінського розслідування.
... прокуратура Брукліна разом з ФБР зосереджена на нинішніх і колишніх українських чиновниках, підозрюваних в спробі вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена. Поки неясно, чи пред'являть Бруклінські прокурори звинувачення комусь із українців.
Наразі слідчі вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими офіційними особами,(з Єрмаком напр- моя прим ) , включаючи депутата парламенту Андрія Деркача. Останній також є об'єктом розслідування.
За даними газети, бруклінське розслідування - нетипова кримінальна справа. Зазвичай розслідування операцій по іноземній експансії проводяться агентами контррозвідки ФБР, яким доручено відстежувати іноземних шпигунів у Сполучених Штатах і перешкоджати їх розвідувальної діяльності. Але в даному випадку агенти і прокуратура намагаються визначити, чи були порушені федеральні закони.
Как сообщает "https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/giuliani-ukraine.html?fbclid=IwAR10xXP0J8T6b_DYVfgbSaEt_B88GECfLMpEA2nNTLkjt99NegOG8QMEWsg The New York Times ", речь шла о двух темах, которые интересуют Дональда Трампа.авгумт 2019 год https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/22/7224214/
Почекаємо, як "наколядоване" бабло закінчиться...
Прийдеться вдягати лапсердак і кіпу та до Стіни плачу. Всі дії цих стратегів, на їх думку, повинні мати на меті не менше як три результати. А у них завжди, що не затіють - завжди осоромлюються. "Гладко біло на бумаге, но забилі про ..... "