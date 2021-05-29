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Справу Чауса про надання політичного притулку передали до Конституційного суду Молдови

Справу Чауса про надання політичного притулку передали до Конституційного суду Молдови

Справу про надання політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу передано Верховним судом у Конституційний суд Молдови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Publika.md.

Тож розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено.

Зазначається, що в апеляції Чаус попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу, які, на думку захисту, використовувала у 2017 році Адміністрація Президента для відмови Чаусу в політичному притулку.

Читайте також: Викрадення Чауса: молдавські прокурори попросили допомоги в України, - ЗМІ

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Автор: 

Молдова (2064) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+6
По хорошему, этого и других ублюдков вершащих кривосудие, должны раки доедать. Но у нас зазеркалье..
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29.05.2021 16:41
+2
закрутили с похищением, сейчас еще и убежище предоставят...
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29.05.2021 16:56
+2
ОБОСРАЛИСЬ...
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29.05.2021 17:13
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По хорошему, этого и других ублюдков вершащих кривосудие, должны раки доедать. Но у нас зазеркалье..
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29.05.2021 16:41 Відповісти
ви абсолютно праві - таких "судей" і для раків не жалко.

але ж зараз КС Молдови підтвердить політичний притулок Чаусу,
а Чаус де ?

на морі ?
та ні, в Україні, в підвалі СБУ .

ой як невдобно вийшло.....
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29.05.2021 17:46 Відповісти
вову й зекОмпані чекають ще невдобства!!!
У США розслідують можливе втручання України в президентські вибори 2020 року - NYT

Федеральні прокурори в Брукліні розслідують можливе втручання діючих і колишніх українських чиновників у вибори президента США в 2020 році.
... Джуліані не є предметом бруклінського розслідування.

... прокуратура Брукліна разом з ФБР зосереджена на нинішніх і колишніх українських чиновниках, підозрюваних в спробі вплинути на вибори шляхом поширення необґрунтованих звинувачень у корупції щодо тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена. Поки неясно, чи пред'являть Бруклінські прокурори звинувачення комусь із українців.
Наразі слідчі вивчають поїздку Джуліані в Європу в 2019 році, в ході якої він зустрівся з українськими офіційними особами,(з Єрмаком напр- моя прим ) , включаючи депутата парламенту Андрія Деркача. Останній також є об'єктом розслідування.
За даними газети, бруклінське розслідування - нетипова кримінальна справа. Зазвичай розслідування операцій по іноземній експансії проводяться агентами контррозвідки ФБР, яким доручено відстежувати іноземних шпигунів у Сполучених Штатах і перешкоджати їх розвідувальної діяльності. Але в даному випадку агенти і прокуратура намагаються визначити, чи були порушені федеральні закони.
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29.05.2021 18:13 Відповісти
Адвокат президента США Рудольф Джулиани за последние несколько недель разговаривал по телефону и проводил встречу в Мадриде с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
Как сообщает "https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/giuliani-ukraine.html?fbclid=IwAR10xXP0J8T6b_DYVfgbSaEt_B88GECfLMpEA2nNTLkjt99NegOG8QMEWsg The New York Times ", речь шла о двух темах, которые интересуют Дональда Трампа.авгумт 2019 год https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/22/7224214/
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29.05.2021 18:38 Відповісти
И об этом...Чехию покинули 54 российских дипломата с двухгодичной медведицей "Алёной" - газета "Мордовский Моряк".
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29.05.2021 16:52 Відповісти
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29.05.2021 17:48 Відповісти
закрутили с похищением, сейчас еще и убежище предоставят...
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29.05.2021 16:56 Відповісти
А немає чим більше на Молдові зайнятись. Виходить що недаремно про них анекдоти складали.
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29.05.2021 17:03 Відповісти
А его кто-то преследует в Украине за его политические убеждения, он что лидер опозиционной партии или просто человек критикующей власть и за этого его преследуют?
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29.05.2021 17:08 Відповісти
ОБОСРАЛИСЬ...
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29.05.2021 17:13 Відповісти
Молдавани.
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29.05.2021 18:52 Відповісти
Мо він самм організував своє викрадення ?? Щоб притулок отримати.
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29.05.2021 17:17 Відповісти
Не тільки організував, але й заплатив. Молдаванам. І за "притулок", і за т.з. "викрадення", і за фейкове "розслідування" (пам"ятаємо - з фотографіями "розвідниківі спецназівців МВС", навіть ... бійців добровольчих батальонів!, арендованими машинами біля під"їзду Чауса, рішеннями якоїсь "комісії" від Нестасе, і, врешті з відосіками від Чауса= то просто шедевральні докази!)
Почекаємо, як "наколядоване" бабло закінчиться...
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29.05.2021 19:08 Відповісти
+5
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30.05.2021 10:46 Відповісти
це гнусавому в пику. дадуть політичний притулок -чаус стане особою яку переслідуют по політичних мотивах. А це ставить гнусавого та павліна на одну смугу дорожнього руху з шестиногим. Це буде фініта ля комедія для стратегів в піжамах, тобто в косоворотках.
Прийдеться вдягати лапсердак і кіпу та до Стіни плачу. Всі дії цих стратегів, на їх думку, повинні мати на меті не менше як три результати. А у них завжди, що не затіють - завжди осоромлюються. "Гладко біло на бумаге, но забилі про ..... "
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29.05.2021 17:18 Відповісти
тест
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29.05.2021 18:05 Відповісти
НЕУЖЕЛІ?
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29.05.2021 18:05 Відповісти
Как говорится, на волю с чистой совестью.
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29.05.2021 18:12 Відповісти
Санду спаси уже бедолагу от бандитов в погонах.
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29.05.2021 18:10 Відповісти
 
 