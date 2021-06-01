Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг возможного отключения страны от международной платежной системы SWIFT заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы.
Такое заявление он сделал по итогам совещания глав МИД БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения, — сказал Лавров.
По его словам, Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT.
Дипломат также выразил уверенность, что все структуры российского правительства будут и в дальнейшем "принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров".
Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал, что в стране ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".
Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.
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Верчу кацапов на х*ю"
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куда делать выводы? И чего? Переходите на юани-чем скорее тем лучше! И СВИФТ нипачьйом будет!
Надзор над населением холопского звания осуществляет каста ФСБ НКВД. В частности особо строго контролируется лояльность к правящему режиму и истинность православной веры образца РПЦ МП, с неукоснительной утилизацией диссидентов и еретиков.
А причины этого, возможного, отключения педальный конь озвучит не хочет?
Хотя с фантазией там явный напряг...
А каким образом эта альтернатива будет работать если ее не признают другие страны, кроме Беларуси и Каазахстана?