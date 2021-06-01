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Новости За рубежом
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Лавров (2204) Россия (91213) санкции (10612) SWIFT (85)

Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг возможного отключения страны от международной платежной системы SWIFT заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы.

Такое заявление он сделал по итогам совещания глав МИД БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы разрушать механизмы функционирования международной валютной системы, в целом международной экономической системы, и исходим из того, что это будет наносить вред всем без исключения участникам многостороннего общения, — сказал Лавров.

По его словам, Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT.

Дипломат также выразил уверенность, что все структуры российского правительства будут и в дальнейшем "принимать все необходимые меры, которые позволят при любом развитии событий надежно обеспечивать наши интересы и интересы наших партнеров".

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал, что в стране ведется работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

Читайте также: Кравчук об отключении РФ от SWIFT: Это будет абсолютным разрушением российской экономики

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле допускают возможность отключения страны от SWIFT и признают, что нужно "быть начеку".

Позже глава МИД РФ Лавров заявил, что у России есть альтернатива SWIFT.

Также читайте: Отключение России от SWIFT - это как применить ядерное оружие, но мы готовы к этому шагу, - вице-председатель ЕНП Калниете

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Лошадиные байки. Другое дело что у Запада кишка тонка отключить кацапскую помойку от SWIFT.
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01.06.2021 16:58
+17
Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 2407
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01.06.2021 17:04
+12
Мировая экономическая система вовсе не разрушится без недостраны- террориста с 1% мирового вввп и то исключительно за счет сырья и углеводородов, которые с радостью компенсируют другие страны
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01.06.2021 17:03
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... за пост в Кацапии уже трещечку дают.... отправляют на стройки ГУЛаГа (официально)
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01.06.2021 16:54 Ответить
Учитесь, студенты!
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01.06.2021 16:57 Ответить
распад и неуважение

71 процент рабсиян поддерживают идею использовать осужденных на принудительной работе в сферах, где обычно трудятся мигранты, следует из опроса ВЦИОМ. РИА

Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 4217
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01.06.2021 17:15 Ответить
Ахаха, альтернатива СВИФТ? Ну с лукашенкой будете расчитыватся. Не более.
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01.06.2021 16:57 Ответить
Лошадиные байки. Другое дело что у Запада кишка тонка отключить кацапскую помойку от SWIFT.
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01.06.2021 16:58 Ответить
Кишка может и не тонка, но как же тогда всякие Штайнмайеры свою газпромовскую ЗП получать будут? Возить кешем неудобно...
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01.06.2021 18:21 Ответить
Мировая экономическая система вовсе не разрушится без недостраны- террориста с 1% мирового вввп и то исключительно за счет сырья и углеводородов, которые с радостью компенсируют другие страны
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01.06.2021 17:03 Ответить
Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 2407
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01.06.2021 17:04 Ответить
"Во тьме ночной, при свете дня
Верчу кацапов на х*ю"

© султан Абдул-Меджид I (1832-1861)
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01.06.2021 18:13 Ответить
Система буде називатися "лаптеСВИФТ", по ній вони будуть розраховуватися з вассалами роССії.
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01.06.2021 17:10 Ответить
Не изголяйтесь, этот шанс просрали как и операцию с вагнеровцами которую лука реализовал как прилежный ученик, респект профессионалам у которых в команде не работают предатели!
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01.06.2021 17:31 Ответить
Не, система будет называться "СВИЩ" и слоган - "отправил бабло и ищи-свищи".
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01.06.2021 18:22 Ответить
Ваш, раша, 1% мировая экономика и не почувствует, если даже и потеряет. Подойдите ближе к писсуару! Не льстите себе! Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 4450
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01.06.2021 17:11 Ответить
Шо, опять Воронежу приготовиться?
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01.06.2021 17:11 Ответить
а шо,мировая экономическая система заметит забанивание рахи? Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 6256с их то 1,2% мирового ВВП?
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01.06.2021 17:12 Ответить
Оце гарно, старий мерин тимчасово протверезів, таракан з плешивим будуть бавитися в банкірів.
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01.06.2021 17:14 Ответить
москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения россии от SWIFT, - Лавров

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куда делать выводы? И чего? Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 3131 Переходите на юани-чем скорее тем лучше! И СВИФТ нипачьйом будет! Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 8405
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01.06.2021 17:16 Ответить
Всё население РФ, кроме привилегированных каст, официально объявить холопами и крепостными и переселить в барачные поселения лагерного типа для бессрочной трудовой повинности. Пищевыми единицами и отопительным валежником холопы обеспечивают себя самостоятельно в свободное от работы время. Водоснабжением, электроэнергией, природным газом и канализацией обеспечиваются только привилегированные касты. Холопам запрещаются денежные расчеты в любой форме. Одежда в виде робы, ватника, валенок и шапки-ушанки выдаётся государством. Школьное образование упраздняется с заменой экспресс-обучением рабочим и аграрным специальностям. По исчерпании биологических ресурсов крепостной подлежит эвтаназии и утилизации.
Надзор над населением холопского звания осуществляет каста ФСБ НКВД. В частности особо строго контролируется лояльность к правящему режиму и истинность православной веры образца РПЦ МП, с неукоснительной утилизацией диссидентов и еретиков.
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01.06.2021 17:18 Ответить
Это не угрозы, а пока только ласковое предупреждение. С вами, ************* лапотными, Запад говорит ещё слишком мягко и вежливо. А вы, племя ватных дикарей, это воспринимаете, как слабость.
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01.06.2021 17:18 Ответить
"Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров".

А причины этого, возможного, отключения педальный конь озвучит не хочет?
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01.06.2021 17:41 Ответить
Чё тут озвучивать? Все и так знают, что единственная причина - оголтелая руссофобия европейцев.
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01.06.2021 18:23 Ответить
А вдруг у него новые версии появились? ))
Хотя с фантазией там явный напряг... Москва змушена робити висновки через погрози відключення Росії від SWIFT, - Лавров - Цензор.НЕТ 5252
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01.06.2021 19:07 Ответить
Коняцьке бла-бла-бла.Вони вже сміялись,коли Україна перекрила Дніпровську воду для потреб Криму,сміялися над санкціями,накладеними Заходом на козломордію за окупацію Криму і частини Донбасу, сміялись над усім і уся,тільки насправді виходить,що сміються вони на кутні.Та вони ж як чорт ладану бояться відключення від SWIFT, тільки ото стараються хоч якось не показувати цього світові.
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01.06.2021 20:07 Ответить
Создать альтернативу SWIFT???
А каким образом эта альтернатива будет работать если ее не признают другие страны, кроме Беларуси и Каазахстана?
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01.06.2021 20:17 Ответить
Как в 90-е вернутся: коробки с баблом, центры обналичивания, рэкет...
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01.06.2021 21:33 Ответить
 
 