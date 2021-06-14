Россия действует вразрез с ожиданиями США, - Байден
РФ ведет политику, которая не соответствует ожиданиям США и представляет собой "новый вызов".
Об этом заявил в понедельник на саммите НАТО американский президент Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За последние пару лет росло понимание того, что перед нами новые вызовы. Перед нами Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись, а также Китай", - сказал он во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Я должен сказать, что предварительно на (саммите - ред.) G7 мы с рядом коллег высказались за более значительную координацию, чем есть сейчас", - отметил американский президент.
Накануне на пресс-конференции по итогам G7 Байден заявил, что собирается на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным обсудить "нарушения международных норм" и темы, по которым возможно сотрудничество между странами. Байден также согласился с оценкой Москвы, что отношения РФ и США сейчас в плачевном состоянии. "Мы не стремимся к конфликту с Россией", - заверил Байден.
Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.
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совсем дед плох. таблетки от деменции видимо перестали помогать.
Про це він сказав після прибуття на саміт Альянсу в Брюсселі, повідомляє Politico.
"НАТО має розширюватись, тому що, якщо НАТО не розширюється, це робить хтось інший - і це недобре, це не сприяє миру і стабільності у всьому світі", - сказав Янша.
Він також закликав Альянс зберігати технологічну перевагу. "Ми повинні бути принаймні на одне покоління попереду", - додав прем'єр.
- Россия действует вразрез с ожиданиями США.
Якби схоже, але не дуже ...