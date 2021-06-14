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Новости
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Россия действует вразрез с ожиданиями США, - Байден

Россия действует вразрез с ожиданиями США, - Байден

РФ ведет политику, которая не соответствует ожиданиям США и представляет собой "новый вызов".

Об этом заявил в понедельник на саммите НАТО американский президент Джо Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние пару лет росло понимание того, что перед нами новые вызовы. Перед нами Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись, а также Китай", - сказал он во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Я должен сказать, что предварительно на (саммите - ред.) G7 мы с рядом коллег высказались за более значительную координацию, чем есть сейчас", - отметил американский президент.

Накануне на пресс-конференции по итогам G7 Байден заявил, что собирается на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным обсудить "нарушения международных норм" и темы, по которым возможно сотрудничество между странами. Байден также согласился с оценкой Москвы, что отношения РФ и США сейчас в плачевном состоянии. "Мы не стремимся к конфликту с Россией", - заверил Байден.

Также смотрите: Байден только формирует политику в отношении РФ, там точно не будет перезагрузки, - Арестович. ВИДЕО

Напомним, встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина официально пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Из-за саммита двух президентов Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство.

Байден Джо (2785) НАТО (9961) россия (95365) США (26401)


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Топ комментарии
+5
_Решили заговорить путлера насмерть... Вот такая "эффективная" стратегия говорит о том, что противодействовать расие они не хотят - и не будут. Третья Всемирная настолько же на совести этих уродов, как и на совести путлеровского рейха.
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14.06.2021 14:34
+4
Путин 20 лет ведет войны с соседними государствами, аннексирует земли, убивает, сажает и травит оппозицию, устраивает кибератаки по всему миру, сбивает самолеты и т. д. и т.п. А у них всё ещё есть какие-то там "ожидания". Ну не идиоты???
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14.06.2021 14:48
+3
я вибачаюсь, а що можна очикувати нормального від лаптєстану?
Країна-бандюк, перманентний агресор, що нехтує міжнародним правом та угодами повинна займати своє місце у світовому устрії - це міце ізгоя..
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14.06.2021 14:36
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_Решили заговорить путлера насмерть... Вот такая "эффективная" стратегия говорит о том, что противодействовать расие они не хотят - и не будут. Третья Всемирная настолько же на совести этих уродов, как и на совести путлеровского рейха.
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14.06.2021 14:34 Ответить
Да с какой стати МВ3 начнётся?
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14.06.2021 15:03 Ответить
Холодна чи гаряча ??
Термінів зараз понапридумували ...
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14.06.2021 16:04 Ответить
я вибачаюсь, а що можна очикувати нормального від лаптєстану?
Країна-бандюк, перманентний агресор, що нехтує міжнародним правом та угодами повинна займати своє місце у світовому устрії - це міце ізгоя..
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14.06.2021 14:36 Ответить
что -то не то с байденом, байданулся
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14.06.2021 14:36 Ответить
выглядывает из под тишка деменция
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14.06.2021 14:36 Ответить
Хорошо, что он это понял на 1-м году президентства. Наш През только на 3-м году начал понимать, что запоребрик действует вопреки ожиданиям Украины.
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14.06.2021 14:37 Ответить
это называется разминка русни перед базаром.
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14.06.2021 14:38 Ответить
Дивно для такого досвідченного політика сподіватися на якісь позитивні зміни в діях рашки. Там вже давно "злетіли з катушок" і привести до тями їх можна лише мандюлєями. Сила слова не допоможе.
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14.06.2021 14:42 Ответить
Это из разряда обеспокоеностии
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14.06.2021 14:46 Ответить
Россия действует вразрез с ожиданиями США, - Байден - Цензор.НЕТ 3739
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14.06.2021 14:47 Ответить
Путин 20 лет ведет войны с соседними государствами, аннексирует земли, убивает, сажает и травит оппозицию, устраивает кибератаки по всему миру, сбивает самолеты и т. д. и т.п. А у них всё ещё есть какие-то там "ожидания". Ну не идиоты???
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14.06.2021 14:48 Ответить
идиоты..
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14.06.2021 15:20 Ответить
_Трудно, почти невозможно поверить что на вершине власти идиоты. Прикидываются идиотмами чтобы не брать на себя ответственность, не принимать решения - это да, только в путь! И уж точно туда не попадают наивные. Просо они подлецы, вот и вся недолга.
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14.06.2021 17:00 Ответить
лоханулась великая америка, выбрала президента со старческим маразмом и деменцией
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14.06.2021 14:57 Ответить
вот ведь, неожиданность какая. все время паРаша действовала в соответствии с ожиданиями, а тут, вдруг, на тебе.
совсем дед плох. таблетки от деменции видимо перестали помогать.
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14.06.2021 15:02 Ответить
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив про необхідність розширення НАТО.

Про це він сказав після прибуття на саміт Альянсу в Брюсселі, повідомляє Politico.

"НАТО має розширюватись, тому що, якщо НАТО не розширюється, це робить хтось інший - і це недобре, це не сприяє миру і стабільності у всьому світі", - сказав Янша.

Він також закликав Альянс зберігати технологічну перевагу. "Ми повинні бути принаймні на одне покоління попереду", - додав прем'єр.
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14.06.2021 15:08 Ответить
- Перед нами Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись ...



- Россия действует вразрез с ожиданиями США.

Якби схоже, але не дуже ...
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14.06.2021 16:02 Ответить
 
 