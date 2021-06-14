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Росія діє врозріз з очікуваннями США, - Байден

Росія діє врозріз з очікуваннями США, - Байден

РФ проводить політику, яка не відповідає очікуванням США і є "новим викликом".

Про це заявив у понеділок на саміті НАТО американський президент Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні кілька років зростало розуміння того, що перед нами нові виклики. Перед нами Росія, яка діє не відповідно до того, як ми сподівалися, а також Китай", - сказав він під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що Байден дасть зрозуміти Путіну, що його війна з Україною зазнала невдачі, - Кулеба

"Я маю сказати, що попередньо на (саміті. - Ред.) G7 ми з деякими колегами висловилися за значнішу координацію, ніж нині", - зазначив американський президент.

Напередодні на пресконференції за підсумками G7 Байден заявив, що має намір на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним обговорити "порушення міжнародних норм" і теми, за якими можлива співпраця між країнами. Байден також погодився з оцінкою Москви, що відносини РФ та США нині в плачевному стані. "Ми не прагнемо конфлікту з Росією", - запевнив Байден.

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Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Автор: 

Байден Джо (2883) НАТО (6423) росія (64926) США (22512)


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Топ коментарі
+5
_Решили заговорить путлера насмерть... Вот такая "эффективная" стратегия говорит о том, что противодействовать расие они не хотят - и не будут. Третья Всемирная настолько же на совести этих уродов, как и на совести путлеровского рейха.
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14.06.2021 14:34
+4
Путин 20 лет ведет войны с соседними государствами, аннексирует земли, убивает, сажает и травит оппозицию, устраивает кибератаки по всему миру, сбивает самолеты и т. д. и т.п. А у них всё ещё есть какие-то там "ожидания". Ну не идиоты???
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14.06.2021 14:48
+3
я вибачаюсь, а що можна очикувати нормального від лаптєстану?
Країна-бандюк, перманентний агресор, що нехтує міжнародним правом та угодами повинна займати своє місце у світовому устрії - це міце ізгоя..
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14.06.2021 14:36
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_Решили заговорить путлера насмерть... Вот такая "эффективная" стратегия говорит о том, что противодействовать расие они не хотят - и не будут. Третья Всемирная настолько же на совести этих уродов, как и на совести путлеровского рейха.
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14.06.2021 14:34 Відповісти
Да с какой стати МВ3 начнётся?
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14.06.2021 15:03 Відповісти
Холодна чи гаряча ??
Термінів зараз понапридумували ...
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14.06.2021 16:04 Відповісти
я вибачаюсь, а що можна очикувати нормального від лаптєстану?
Країна-бандюк, перманентний агресор, що нехтує міжнародним правом та угодами повинна займати своє місце у світовому устрії - це міце ізгоя..
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14.06.2021 14:36 Відповісти
что -то не то с байденом, байданулся
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14.06.2021 14:36 Відповісти
выглядывает из под тишка деменция
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14.06.2021 14:36 Відповісти
Хорошо, что он это понял на 1-м году президентства. Наш През только на 3-м году начал понимать, что запоребрик действует вопреки ожиданиям Украины.
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14.06.2021 14:37 Відповісти
это называется разминка русни перед базаром.
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14.06.2021 14:38 Відповісти
Дивно для такого досвідченного політика сподіватися на якісь позитивні зміни в діях рашки. Там вже давно "злетіли з катушок" і привести до тями їх можна лише мандюлєями. Сила слова не допоможе.
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14.06.2021 14:42 Відповісти
Это из разряда обеспокоеностии
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14.06.2021 14:46 Відповісти
Россия действует вразрез с ожиданиями США, - Байден - Цензор.НЕТ 3739
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14.06.2021 14:47 Відповісти
Путин 20 лет ведет войны с соседними государствами, аннексирует земли, убивает, сажает и травит оппозицию, устраивает кибератаки по всему миру, сбивает самолеты и т. д. и т.п. А у них всё ещё есть какие-то там "ожидания". Ну не идиоты???
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14.06.2021 14:48 Відповісти
идиоты..
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14.06.2021 15:20 Відповісти
_Трудно, почти невозможно поверить что на вершине власти идиоты. Прикидываются идиотмами чтобы не брать на себя ответственность, не принимать решения - это да, только в путь! И уж точно туда не попадают наивные. Просо они подлецы, вот и вся недолга.
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14.06.2021 17:00 Відповісти
лоханулась великая америка, выбрала президента со старческим маразмом и деменцией
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14.06.2021 14:57 Відповісти
вот ведь, неожиданность какая. все время паРаша действовала в соответствии с ожиданиями, а тут, вдруг, на тебе.
совсем дед плох. таблетки от деменции видимо перестали помогать.
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14.06.2021 15:02 Відповісти
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив про необхідність розширення НАТО.

Про це він сказав після прибуття на саміт Альянсу в Брюсселі, повідомляє Politico.

"НАТО має розширюватись, тому що, якщо НАТО не розширюється, це робить хтось інший - і це недобре, це не сприяє миру і стабільності у всьому світі", - сказав Янша.

Він також закликав Альянс зберігати технологічну перевагу. "Ми повинні бути принаймні на одне покоління попереду", - додав прем'єр.
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14.06.2021 15:08 Відповісти
- Перед нами Россия, который действует не в соответствии с тем, как мы надеялись ...



- Россия действует вразрез с ожиданиями США.

Якби схоже, але не дуже ...
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14.06.2021 16:02 Відповісти
 
 