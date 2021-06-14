Росія діє врозріз з очікуваннями США, - Байден

РФ проводить політику, яка не відповідає очікуванням США і є "новим викликом".

Про це заявив у понеділок на саміті НАТО американський президент Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні кілька років зростало розуміння того, що перед нами нові виклики. Перед нами Росія, яка діє не відповідно до того, як ми сподівалися, а також Китай", - сказав він під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Я маю сказати, що попередньо на (саміті. - Ред.) G7 ми з деякими колегами висловилися за значнішу координацію, ніж нині", - зазначив американський президент.

Напередодні на пресконференції за підсумками G7 Байден заявив, що має намір на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним обговорити "порушення міжнародних норм" і теми, за якими можлива співпраця між країнами. Байден також погодився з оцінкою Москви, що відносини РФ та США нині в плачевному стані. "Ми не прагнемо конфлікту з Росією", - запевнив Байден.

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Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.