Суд закрыл дело обвиняемого в поджоге автомобиля съемочной группы программы "Схемы"

Броварской горрайонный суд Киевской области закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и "UA: Первый") Бориса Мазура.

Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На заседании 11 июня судья Татьяна Василенко удовлетворила ходатайство защиты Кирилла Барихашвили о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования.

Прокуратура с этим не согласна и планирует обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Адвокаты обвиняемого во время судебного заседания заявили, что следствие не соблюло сроков продления досудебного расследования по делу. Так, защита подчеркнула, что подозрение Барихашвили было составлено ​​26 августа, а значит срок досудебного расследования истек 26 октября 2020 года. Прокуратура же составила постановление о продлении сроков расследования 27 октября 2020, чем, по мнению адвокатов, нарушила действующее законодательство.

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"Уголовное производство закрывается после того, как истекает срок досудебного расследования. Я считаю, что это производство подлежит закрытию. [...] Особое внимание хочу обратить на то, что срок досудебного расследования, который закончился, восстановлению не подлежит ", - отметил в суде адвокат обвиняемого Юрий Сабарин.

В то же время присутствующие прокуроры отметили, что сроки досудебного расследования считаются с момента вручения подозрения, и поскольку подозрение Кириллу Барихашвили вручили 27 августа, то указанного адвокатами нарушения не было. Кроме того, прокуратура считает, что у защиты было достаточно времени во время проведения расследования и ознакомления с материалами дела, чтобы выразить свою позицию, а не подавать ходатайство о закрытии из-за нарушения сроков досудебного расследования уже на этапе судебных заседаний.

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После получения полного текста решения суда прокуроры окружной прокуратуры собираются подать апелляционную жалобу.

Оксана Максименюк, руководитель юридического направления Института развития региональной прессы, которая представляет журналистов в этом деле, поддержала позицию обвинения.

"Принимая решение о закрытии производства, суд подошел к рассмотрению вопроса исключительно формально и таким образом снял с себя ответственность в части рассмотрения дела по существу. Суд решил пойти легким путем и прекратить производство по делу, использовав формальное основание, которое, к тому же не является однозначным, поскольку существуют разночтения именно этого пункта уголовно-процессуального кодекса. Суд не выполнил свою основную функцию, и не провел судебное расследование в части привлечения к ответственности", - отметила адвокат.

Сейчас защита водителя "Схем" Бориса Мазура также планирует обратиться в апелляционную инстанцию. "Мы будем обжаловать указанное постановление в апелляционной инстанции, и надеемся, что апелляция подойдет к рассмотрению вопроса без формальных оснований. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое и законное решение ", - сказала Максименюк.

Также адвокат напомнила, что в настоящее время в суд передали материалы дела, которые касаются только одного из исполнителей поджога.

"Организатор и заказчик до сих пор не установлены. Установили только трех фактических исполнителей, двое из них до сих пор в розыске, задержали только одного из них - Кирилла Барихашвили, и до сих пор он не дал показаний, которые дали бы возможность установить заказчиков. По нашей информации, у следствия до сих пор нет версий и мнений, кто мог быть заказчиком или хотя бы организатором поджога. Поэтому хоть расследование одного исполнителя завершено и передано в суд, но за десять месяцев следствию не удалось пока полностью раскрыть это преступление", - отметила Максименюк.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа 2020 года в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

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Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.