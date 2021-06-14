Суд закрив справу обвинуваченого в підпалі автомобіля знімальної групи програми "Схеми"

Броварський міськрайонний суд Київської області закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автівки водія програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і "UA: Перший") Бориса Мазура.

Про це повідомляться Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На засіданні 11 червня суддя Тетяна Василенко задовольнила клопотання захисту Кирила Баріхашвілі про закриття кримінального провадження через порушення термінів продовження досудового розслідування.

Прокуратура із цим не погоджується і планує оскаржити рішення в апеляційній інстанції.

Адвокати обвинуваченого під час судового засідання заявили, що слідство не дотримало строків продовження досудового розслідування у справі. Так, захист наголосив, що підозра Баріхашвілі була складена 26 серпня, а отже термін досудового розслідування сплив 26 жовтня 2020 року. Прокуратура ж склала постанову про продовження термінів розслідування 27 жовтня 2020 року, чим, на думку адвокатів, порушила чинне законодавство.

"Кримінальне провадження закривається після того, як закінчується термін досудового розслідування. Я вважаю, що воно провадження підлягає закриттю. […] Особливу увагу хочу звернути на те, що строк досудового розслідування, який закінчився, поновленню не підлягає", – зазначив у суді адвокат обвинуваченого Юрій Сабарін.

Водночас присутні прокурори зазначили, що терміни досудового розслідування рахуються з моменту вручення підозри, і оскільки підозру Кирилу Баріхашвілі вручили 27 серпня, то вказаного адвокатами порушення не було. Крім того, прокуратура вважає, що у захисту було достатньо часу під час проведення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи, щоб висловити свою позицію, а не подавати клопотання про закриття через порушення строків досудового розслідування вже на етапі судових засідань.

Після отримання повного тексту ухвали суду прокурори окружної прокуратури збираються подати апеляційну скаргу.

Оксана Максименюк, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси, яка представляє журналістів у цій справі, підтримала позицію обвинувачення.

"Ухвалюючи рішення про закриття провадження, суд підійшов до розгляду питання виключно формально і таким чином зняв із себе відповідальність в частині розгляду справи по суті. Суд вирішив піти найлегшим шляхом і закрити провадження у справі, використавши формальну підставу, яка, до того ж не є однозначною, оскільки існують різночитання саме цього пункту кримінально-процесуального кодексу. Суд не виконав свою основну функцію, і не провів судове розслідування в частині притягнення до відповідальності", – зазначила адвокатка.

Наразі захист водія "Схем" Бориса Мазура також планує звернутися до апеляційної інстанції. "Ми будемо оскаржувати вказану ухвалу в апеляційній інстанції, та сподіваємося, що апеляція підійде до розгляду питання без формальних підстав. Ми сподіваємося, що суд винесе справедливе і законне рішення", – сказала Максименюк.

Також адвокатка нагадала, що наразі до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу.

"Організатор та замовник досі не встановлені. Встановили лише трьох фактичних виконавців, двоє з них досі у розшуку, затримали лише одного з них – Кирила Баріхашвілі, і до цього часу він не дав свідчень, які б дали можливість встановити замовників. За нашою інформацією, у слідства і досі немає версій та думок, хто міг бути замовником або хоча б організатором підпалу. Тому хоч розслідування щодо одного виконавця завершене і передане до суду, але за десять місяців слідству не вдалось поки повністю розкрити цей злочин", – відзначила Максименюк.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 серпня 2020 року у Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексголова ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретарка Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.