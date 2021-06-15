Абонент "М." учил "охранника Медведчука" Черного, как комментировать пленки Bihus.Info. ФОТО

Нардеп "ОПЗЖ" Виктор Черный консультировался с неким "М." о том, как комментировали публикации Bihus.Info.

Переписка попала в объектив корреспондента издания "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания ВРУ нардеп общался со своей помощницей Натальей Илларионовой. Он получил от нее следующее сообщение:

"По бигусу. М посмотрел. Реагировать не нужно. Комментарий может быть таким (при удобном случае). Мы уже знаем таких "викривачів" как Сергей Лещенко. Мы знаем его карьерный взлет и где он сейчас. Бигус идет тем же путем и надеется на "повышение". Бигус склеивает фейковые расследования. Но самым громким расследованием будет расследование "Кто такой Бигус?" (орфография автора сохранена. - Ред.).

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На это сообщение Черный лаконично ответил: "+"

Из зафиксированного фрагмента переписка не ясно, кто такой "М", дававший о том, как реагировать на публикации агентства Bihus.Info.

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Заметим, что Черный - не просто депутат "ОПЗЖ", он также известен как "охранник Медведчука". Нардепы связаны через Федерацию боевого самбо Украины. Медведчук является ее почетным президентом, а Черный - вице-президентом.

Кроме этого, Черный является директором ООО "Детективная охранная компания "Шторм ", которая обеспечивает безопасность самого Медведчука, так и структур "ОПЗЖ".

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