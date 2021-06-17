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Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил концепцию проекта

Правительство на заседании 16 июня одобрило концепцию реализации проекта "Президентский университет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Проект должен дать начало образцовой модели инновационного научно-образовательного хаба. Его формат позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести при необходимости изменения в нормативно-правовые акты.

Цель проекта - создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет, чтобы лучшие преподаватели будущего президентского университета получали от 4 тысяч "долларов или евро", - Шкарлет

Концепция предполагает достижение таких стратегических целей:

- создание инновационного университета согласно концепции "треугольника знаний" для получения перспективного высшего образования талантливой молодежью;

- обеспечение инновационного бизнеса, научных учреждений и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня, предотвращение оттока молодых и перспективных украинцев за границу;

- развитие образцового университета, который будет создавать новые национальные стандарты обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и высокотехнологичным бизнесом.

Также читайте: Строительство университета на ВДНХ запланировали еще в 2017 году, - гендиректор Национального экспоцентра Мушкин

"Миссия университета в том, чтобы стать моделью осуществления глубинных реформ в системе высшего образования и науки Украины, инновационным и научным центром, который обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специалистов", - отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Преимуществами университета должны стать законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение к преподаванию значительного количества специалистов из неакадемической сферы - бизнеса, государственного управления.

Для координации деятельности центральных органов исполнительной власти и реализации проекта создана рабочая группа, а в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации - отдельное структурное подразделение "Центр специальных проектов".

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО

31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
ЗЕ за госсчет решил денег попилить и себя увековечить.
Но вряд ли получится.

После свержения ЗЕ в этой богодельне хорошо бы ЛТП или сумасшедший дом устроить. Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 7426
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17.06.2021 01:22
+19
Зелений розпил бюджету у розгарі...
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17.06.2021 01:24
+16
все вранье, кроме 7.2 млрд.грн. на распил. это не зе-бараны, как многие думают, это зе-прохиндеи и преступники. "больница будущего" им уже не поможет.
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17.06.2021 01:24
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ЗЕ за госсчет решил денег попилить и себя увековечить.
Но вряд ли получится.

После свержения ЗЕ в этой богодельне хорошо бы ЛТП или сумасшедший дом устроить. Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 7426
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17.06.2021 01:22 Ответить
Гімн Зеприпрезденського анівурситету
https://www.youtube.com/watch?v=b_eS9wiH91w Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет" - Цензор.НЕТ 3292
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17.06.2021 09:03 Ответить
Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет" - Цензор.НЕТ 7904
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17.06.2021 10:08 Ответить
Зелений розпил бюджету у розгарі...
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17.06.2021 01:24 Ответить
все вранье, кроме 7.2 млрд.грн. на распил. это не зе-бараны, как многие думают, это зе-прохиндеи и преступники. "больница будущего" им уже не поможет.
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17.06.2021 01:24 Ответить
гринпоц все больше и больше напоминает Осю Бендера с Нью Васюками. В обкуренной башке возникают планы космического уровня и такой же космической глупости. Правда, он на этих планах успеет хорошо прибарахлится,и в очередной раз обобрать мудрый нарид. Но судя по опросам- нариду нравится и нарид подставлет очередной раз очко и рот "вяличайшему" лидеру современности. Жри....те.
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17.06.2021 10:17 Ответить
та любой диктатор-"наполеончик" пытается себя "увековечить". вот например: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/162029-postanovlenie-snk-ob-utverzhdenii-spiska-pamyatnikov-velikim-lyudyam-30-iyulya-1918-g
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17.06.2021 11:18 Ответить
они окна на макете хотя бы крестиками обозначили Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 6100
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17.06.2021 01:32 Ответить
Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 4785 ревматизм студентам и преподам в этой конструкции с газонами на крыше обеспечен
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17.06.2021 01:34 Ответить
Гитлер, Шпеер и Борман осматривают макет триумфальной арки для Берлина

Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 693
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17.06.2021 01:34 Ответить
Немецкие солдаты в Литве устроили нацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца: он был коммунистом Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 3433
https://lenta.ru/parts/news
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17.06.2021 01:43 Ответить
Прямо как в рашке. Сотни всяких учебных сараев в усть-звездюйске, но зато филиалы академий госуправления при президенте россии.
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17.06.2021 01:45 Ответить
Так если бы он эти свои болезненные фантазии воплощал в каком-нибудь украинском аналоге усть-звездюльска, а то ведь хотят строить на выставке в Киеве, где большая зелёная зона, прекрасное место отдыха и дорогая земля.
В общем, выставку погубят, а землю потом продадут.
Там рядом корпуса Киевского университета, в основном технические и естественные.
Неужели мало для развития науки.
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17.06.2021 02:01 Ответить
это просто сюр какой-то - напротив через дорогу прекрасные современные корпуса университета Шевченко, а они хотя застраивать Голосеевский лес такими же сооружениями...

у меня друг - микробиолог, работал там, доктор наук. Уехал в Германию, работает в лаборатории, где вакцины изобретают - у нас это тупо никому не надо. И тут не в людях и не в стенах универа дело - в том, как организовано образование и наука.

Да вы в порядок приведите то что УЖЕ есть! Пока в Украине лучший бизнес -присосаться к бюджету - никакие университеты будущего результата не дадут.

Строители будущего буевы.
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17.06.2021 09:21 Ответить
Народна єшива!
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17.06.2021 01:50 Ответить
дивись не полінилися картинку виставити, правда це компьютерна графіка. А зелена масть хоче землю заграбастати, мера вже "попередили" про наміри.
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17.06.2021 02:24 Ответить
Воздушные замки на дорогой земле за бюджетные деньги в нищей стране. На это много ума не надо. Лучше бы уже дороги лалтал на ,великом крадивництве'
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17.06.2021 04:58 Ответить
Программа ПреЗЕдента "Велике крадівництво" продолжается! Теперь это "университет" на 7 млрд - "осваивать" и осваивать!
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17.06.2021 05:41 Ответить
Бредова ідея для розпилу грошей. У нас стільки університетів, так роби з них президентські. Лапшу вішає. лохи радіють.
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17.06.2021 06:05 Ответить
Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский Трускавецкий университет".
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17.06.2021 06:15 Ответить
Прпограма розбазарювання державних коштів - у дії
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17.06.2021 06:28 Ответить
Кремлёвская крыса одобряет все начинания зелёных мародёров по разворовыванию бюджетных денег, которые могли бы пойти на новые вооружения, на оборону границы, на армейские учения, на укрепление ПВО....
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17.06.2021 07:20 Ответить
Взрослые люди такой ерундой озаботились!
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17.06.2021 07:23 Ответить
Цены растут, пенсионеры стали полной нищетой, на передовой гибнут пацаны, а ЗЕленые пляски устраивают, бабло пилят, никак нажраться не могут.

ЗЕ, Ростов ждет!
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17.06.2021 08:35 Ответить
какой пре.пе..дент , такой и кабмин , как в кино " дурной и еще дурнее " !!!
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17.06.2021 08:35 Ответить
Без довідки Трускавецької лікарні, пардон "Трускавецького Анівурситета" вступ до нього буде неможливий Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет" - Цензор.НЕТ 1389
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17.06.2021 09:02 Ответить
"Сколково" по "узєлєнські"?
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17.06.2021 09:13 Ответить
"инновационный научно-образовательный хаб", "треугольник знаний", "глубинные реформы в системе высшего образования и науки Украины ", "Центр специальных проектов" и тд. - все это ничто иное, как красивые слова для прикрития очередного распила бюджетного бабла.
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17.06.2021 09:39 Ответить
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
І лікарям.
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17.06.2021 09:42 Ответить
Будет памятник глупости ,,нарида,, за их счет.
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17.06.2021 10:33 Ответить
А мільярд дерев вже почали садити?
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17.06.2021 11:22 Ответить
В стране война, он университеты строит, маразм крепчал.
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17.06.2021 13:45 Ответить
придурок зеленый - создай лучше танковую дивизию.....
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17.06.2021 15:07 Ответить
надеюсь в трускавце будет
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17.06.2021 15:37 Ответить
 
 