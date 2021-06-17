Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет"

Правительство на заседании 16 июня одобрило концепцию реализации проекта "Президентский университет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Проект должен дать начало образцовой модели инновационного научно-образовательного хаба. Его формат позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести при необходимости изменения в нормативно-правовые акты.

Цель проекта - создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний").

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Концепция предполагает достижение таких стратегических целей:

- создание инновационного университета согласно концепции "треугольника знаний" для получения перспективного высшего образования талантливой молодежью;

- обеспечение инновационного бизнеса, научных учреждений и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня, предотвращение оттока молодых и перспективных украинцев за границу;

- развитие образцового университета, который будет создавать новые национальные стандарты обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и высокотехнологичным бизнесом.

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"Миссия университета в том, чтобы стать моделью осуществления глубинных реформ в системе высшего образования и науки Украины, инновационным и научным центром, который обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специалистов", - отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Преимуществами университета должны стать законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение к преподаванию значительного количества специалистов из неакадемической сферы - бизнеса, государственного управления.

Для координации деятельности центральных органов исполнительной власти и реализации проекта создана рабочая группа, а в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации - отдельное структурное подразделение "Центр специальных проектов".

Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

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31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.