Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство на заседании 16 июня одобрило концепцию реализации проекта "Президентский университет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Проект должен дать начало образцовой модели инновационного научно-образовательного хаба. Его формат позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести при необходимости изменения в нормативно-правовые акты.
Цель проекта - создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний").
Концепция предполагает достижение таких стратегических целей:
- создание инновационного университета согласно концепции "треугольника знаний" для получения перспективного высшего образования талантливой молодежью;
- обеспечение инновационного бизнеса, научных учреждений и государственных органов молодыми специалистами высокого уровня, предотвращение оттока молодых и перспективных украинцев за границу;
- развитие образцового университета, который будет создавать новые национальные стандарты обучения и исследований, образовательного пространства и сотрудничества с научной сферой и высокотехнологичным бизнесом.
"Миссия университета в том, чтобы стать моделью осуществления глубинных реформ в системе высшего образования и науки Украины, инновационным и научным центром, который обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специалистов", - отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Преимуществами университета должны стать законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение к преподаванию значительного количества специалистов из неакадемической сферы - бизнеса, государственного управления.
Для координации деятельности центральных органов исполнительной власти и реализации проекта создана рабочая группа, а в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации - отдельное структурное подразделение "Центр специальных проектов".
Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.
31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
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Но вряд ли получится.
После свержения ЗЕ в этой богодельне хорошо бы ЛТП или сумасшедший дом устроить.
https://www.youtube.com/watch?v=b_eS9wiH91w
https://lenta.ru/parts/news
В общем, выставку погубят, а землю потом продадут.
Там рядом корпуса Киевского университета, в основном технические и естественные.
Неужели мало для развития науки.
у меня друг - микробиолог, работал там, доктор наук. Уехал в Германию, работает в лаборатории, где вакцины изобретают - у нас это тупо никому не надо. И тут не в людях и не в стенах универа дело - в том, как организовано образование и наука.
Да вы в порядок приведите то что УЖЕ есть! Пока в Украине лучший бизнес -присосаться к бюджету - никакие университеты будущего результата не дадут.
Строители будущего буевы.
ЗЕ, Ростов ждет!
І лікарям.