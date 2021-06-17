Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет"

Уряд на засіданні 16 червня ухвалив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Проєкт має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу. Його формат дозволить виявити й подолати обмеження для ефективної діяльності закладу вищої освіти, внести, за необхідності, зміни до нормативно-правових актів.

Метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань").

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Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей:

- створення інноваційного університету згідно з концепцією "трикутника знань" для здобуття перспективної вищої освіти талановитою молоддю;

- забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон;

- розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом.

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"Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців", – зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Перевагами університету мають стати законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.

Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади та реалізації проєкту утворено робочу групу, а в структурі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації ‒ окремий структурний підрозділ – "Центр спеціальних проєктів".

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

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31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік в ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.