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Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив концепцію проєкту

Уряд на засіданні 16 червня ухвалив концепцію реалізації проєкту "Президентський університет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Проєкт має започаткувати взірцеву модель інноваційного освітньо-наукового хабу. Його формат дозволить виявити й подолати обмеження для ефективної діяльності закладу вищої освіти, внести, за необхідності, зміни до нормативно-правових актів.

Метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче, щоб найкращі викладачі майбутнього президентського університету отримували від 4 тисяч "доларів або євро", - Шкарлет

Концепція передбачає досягнення таких стратегічних цілей:

- створення інноваційного університету згідно з концепцією "трикутника знань" для здобуття перспективної вищої освіти талановитою молоддю;

- забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання відтоку молодих та перспективних українців за кордон;

- розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові національні стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та високотехнологічним бізнесом.

Також читайте: Будівництво університету на ВДНГ запланували ще в 2017 році, - гендиректор Національного експоцентру Мушкін

"Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки України, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців", – зауважив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Перевагами університету мають стати законодавчо закріплена академічна свобода й інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення до викладання значної кількості фахівців з неакадемічної сфери ‒ бізнесу, державного управління тощо.

Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади та реалізації проєкту утворено робочу групу, а в структурі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації ‒ окремий структурний підрозділ – "Центр спеціальних проєктів".

Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливості забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.

Також дивіться: Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення. ВIДЕО

31 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Навчальний рік в ньому стартує 1 жовтня 2023 року, заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
ЗЕ за госсчет решил денег попилить и себя увековечить.
Но вряд ли получится.

После свержения ЗЕ в этой богодельне хорошо бы ЛТП или сумасшедший дом устроить. Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 7426
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17.06.2021 01:22
+19
Зелений розпил бюджету у розгарі...
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17.06.2021 01:24
+16
все вранье, кроме 7.2 млрд.грн. на распил. это не зе-бараны, как многие думают, это зе-прохиндеи и преступники. "больница будущего" им уже не поможет.
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17.06.2021 01:24
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ЗЕ за госсчет решил денег попилить и себя увековечить.
Но вряд ли получится.

После свержения ЗЕ в этой богодельне хорошо бы ЛТП или сумасшедший дом устроить. Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 7426
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17.06.2021 01:22 Відповісти
Гімн Зеприпрезденського анівурситету
https://www.youtube.com/watch?v=b_eS9wiH91w Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет" - Цензор.НЕТ 3292
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17.06.2021 09:03 Відповісти
Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет" - Цензор.НЕТ 7904
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17.06.2021 10:08 Відповісти
Зелений розпил бюджету у розгарі...
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17.06.2021 01:24 Відповісти
все вранье, кроме 7.2 млрд.грн. на распил. это не зе-бараны, как многие думают, это зе-прохиндеи и преступники. "больница будущего" им уже не поможет.
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17.06.2021 01:24 Відповісти
гринпоц все больше и больше напоминает Осю Бендера с Нью Васюками. В обкуренной башке возникают планы космического уровня и такой же космической глупости. Правда, он на этих планах успеет хорошо прибарахлится,и в очередной раз обобрать мудрый нарид. Но судя по опросам- нариду нравится и нарид подставлет очередной раз очко и рот "вяличайшему" лидеру современности. Жри....те.
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17.06.2021 10:17 Відповісти
та любой диктатор-"наполеончик" пытается себя "увековечить". вот например: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/162029-postanovlenie-snk-ob-utverzhdenii-spiska-pamyatnikov-velikim-lyudyam-30-iyulya-1918-g
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17.06.2021 11:18 Відповісти
они окна на макете хотя бы крестиками обозначили Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 6100
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17.06.2021 01:32 Відповісти
Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 4785 ревматизм студентам и преподам в этой конструкции с газонами на крыше обеспечен
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17.06.2021 01:34 Відповісти
Гитлер, Шпеер и Борман осматривают макет триумфальной арки для Берлина

Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 693
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17.06.2021 01:34 Відповісти
Немецкие солдаты в Литве устроили нацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца: он был коммунистом Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский университет" - Цензор.НЕТ 3433
https://lenta.ru/parts/news
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17.06.2021 01:43 Відповісти
Прямо как в рашке. Сотни всяких учебных сараев в усть-звездюйске, но зато филиалы академий госуправления при президенте россии.
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17.06.2021 01:45 Відповісти
Так если бы он эти свои болезненные фантазии воплощал в каком-нибудь украинском аналоге усть-звездюльска, а то ведь хотят строить на выставке в Киеве, где большая зелёная зона, прекрасное место отдыха и дорогая земля.
В общем, выставку погубят, а землю потом продадут.
Там рядом корпуса Киевского университета, в основном технические и естественные.
Неужели мало для развития науки.
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17.06.2021 02:01 Відповісти
это просто сюр какой-то - напротив через дорогу прекрасные современные корпуса университета Шевченко, а они хотя застраивать Голосеевский лес такими же сооружениями...

у меня друг - микробиолог, работал там, доктор наук. Уехал в Германию, работает в лаборатории, где вакцины изобретают - у нас это тупо никому не надо. И тут не в людях и не в стенах универа дело - в том, как организовано образование и наука.

Да вы в порядок приведите то что УЖЕ есть! Пока в Украине лучший бизнес -присосаться к бюджету - никакие университеты будущего результата не дадут.

Строители будущего буевы.
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17.06.2021 09:21 Відповісти
Народна єшива!
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17.06.2021 01:50 Відповісти
дивись не полінилися картинку виставити, правда це компьютерна графіка. А зелена масть хоче землю заграбастати, мера вже "попередили" про наміри.
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17.06.2021 02:24 Відповісти
Воздушные замки на дорогой земле за бюджетные деньги в нищей стране. На это много ума не надо. Лучше бы уже дороги лалтал на ,великом крадивництве'
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17.06.2021 04:58 Відповісти
Программа ПреЗЕдента "Велике крадівництво" продолжается! Теперь это "университет" на 7 млрд - "осваивать" и осваивать!
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17.06.2021 05:41 Відповісти
Бредова ідея для розпилу грошей. У нас стільки університетів, так роби з них президентські. Лапшу вішає. лохи радіють.
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17.06.2021 06:05 Відповісти
Кабмин утвердил концепцию проекта "Президентский Трускавецкий университет".
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17.06.2021 06:15 Відповісти
Прпограма розбазарювання державних коштів - у дії
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17.06.2021 06:28 Відповісти
Кремлёвская крыса одобряет все начинания зелёных мародёров по разворовыванию бюджетных денег, которые могли бы пойти на новые вооружения, на оборону границы, на армейские учения, на укрепление ПВО....
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17.06.2021 07:20 Відповісти
Взрослые люди такой ерундой озаботились!
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17.06.2021 07:23 Відповісти
Цены растут, пенсионеры стали полной нищетой, на передовой гибнут пацаны, а ЗЕленые пляски устраивают, бабло пилят, никак нажраться не могут.

ЗЕ, Ростов ждет!
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17.06.2021 08:35 Відповісти
какой пре.пе..дент , такой и кабмин , как в кино " дурной и еще дурнее " !!!
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17.06.2021 08:35 Відповісти
Без довідки Трускавецької лікарні, пардон "Трускавецького Анівурситета" вступ до нього буде неможливий Кабмін затвердив концепцію проєкту "Президентський університет" - Цензор.НЕТ 1389
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17.06.2021 09:02 Відповісти
"Сколково" по "узєлєнські"?
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17.06.2021 09:13 Відповісти
"инновационный научно-образовательный хаб", "треугольник знаний", "глубинные реформы в системе высшего образования и науки Украины ", "Центр специальных проектов" и тд. - все это ничто иное, как красивые слова для прикрития очередного распила бюджетного бабла.
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17.06.2021 09:39 Відповісти
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ
І лікарям.
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17.06.2021 09:42 Відповісти
Будет памятник глупости ,,нарида,, за их счет.
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17.06.2021 10:33 Відповісти
А мільярд дерев вже почали садити?
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17.06.2021 11:22 Відповісти
В стране война, он университеты строит, маразм крепчал.
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17.06.2021 13:45 Відповісти
придурок зеленый - создай лучше танковую дивизию.....
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17.06.2021 15:07 Відповісти
надеюсь в трускавце будет
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17.06.2021 15:37 Відповісти
 
 