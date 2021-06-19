Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России

Появление фейка о замораживании военной помощи Украине от США является элементом информационной войны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, такое мнение выразил министр обороны Андрей Таран.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода информ-вбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - сказал Таран.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Минобороны с 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации системно и последовательно реализует второй этап военной реформы. Важным элементом ее успешного воплощения должно стать объединение национальных и иностранных ресурсов для привлечения необходимых инвестиций в создание определенных возможностей. В этом контексте, отметил Таран, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины тесно сотрудничают с международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.

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"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу относительно оценки состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Таран.

Он подчеркнул, что Минобороны и ВСУ благодарны американским партнерам за последовательную поддержку процесса оборонной реформы в Украине, направленной на укрепление обороноспособности Украинского государства в условиях продолжающейся российской агрессии.

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Напомним, в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении 100 млн долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.