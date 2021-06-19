Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России
Появление фейка о замораживании военной помощи Украине от США является элементом информационной войны России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, такое мнение выразил министр обороны Андрей Таран.
"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода информ-вбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - сказал Таран.
Глава оборонного ведомства напомнил, что Минобороны с 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации системно и последовательно реализует второй этап военной реформы. Важным элементом ее успешного воплощения должно стать объединение национальных и иностранных ресурсов для привлечения необходимых инвестиций в создание определенных возможностей. В этом контексте, отметил Таран, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины тесно сотрудничают с международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.
"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу относительно оценки состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Таран.
Он подчеркнул, что Минобороны и ВСУ благодарны американским партнерам за последовательную поддержку процесса оборонной реформы в Украине, направленной на укрепление обороноспособности Украинского государства в условиях продолжающейся российской агрессии.
Напомним, в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.
Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении 100 млн долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.
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Т9
Сливно-бачковый интернационал.
Вот как тут
2021-06-18 О заявлении пресс-секретаря Белого Дома Jen Psaki
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/jen-psaki.html
(...)
Военная помощь США Украине состоит из двух финансовых пакетов первый - пакет USAI на 125 млн. $ (в рамках реализации оборонным ведомством США имущества избыточного количества) и утвержденный Конгресом США пакет финансовой помощи в размере 150 млн. $ выделение которой обусловлено определенными условиями.
Состоянием на 01.05.2021 г. реализация пакета USAI условно составляет 24,6 млн. $ "Условно" потому что два катера Mark VI еще не переданы ВМФ США, находятся в территориальных водах США и проводят обучение украинского экипажа). В апреле 2021 США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины.
Других действий по реализации тих программ не было.
з якою шаидкістю розігнали цю брехливу новину в соціальних сетях !
Вот репортаж из FoxNews (один из крупнейших телеканалов в Штатах):
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
Просто можна запитати, що Псакі з її "спростуваннями", що цього та решту: тобто допомогу на 100 млн, приготовану, коли рашка почала концентрувати свої війська на кордоні України після приходу нової адміністрації, НАДАЛИ ?
І крик припиниться.
А то, что Госдеп уже несколько раз ЗЕ прямо сказал, что оно брехло подзаборное, тоже фейк?
А то, что МВФ ЗЕ денег уже точно не даст, тоже фейк?
А то, что США стали вести переговоры в Роисей без ЗЕ, тоже фейк?
А то, что ЗЕбанариев не позвали на саммит НАТО, тоже фейк?
А то, что ЗЕбанариям прямо сказали, что никакого НАТО пока ЗЕ не займется своими хозяевами, тоже фейк?