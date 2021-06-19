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Новости Агрессия России против Украины
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Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России

Появление фейка о замораживании военной помощи Украине от США является элементом информационной войны России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, такое мнение выразил министр обороны Андрей Таран.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода информ-вбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - сказал Таран.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Минобороны с 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации системно и последовательно реализует второй этап военной реформы. Важным элементом ее успешного воплощения должно стать объединение национальных и иностранных ресурсов для привлечения необходимых инвестиций в создание определенных возможностей. В этом контексте, отметил Таран, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины тесно сотрудничают с международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С нового учебного года офицеров ВСУ оперативного и стратегического уровней будут готовить по процедурам НАТО, - Таран

"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу относительно оценки состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Таран.

Он подчеркнул, что Минобороны и ВСУ благодарны американским партнерам за последовательную поддержку процесса оборонной реформы в Украине, направленной на укрепление обороноспособности Украинского государства в условиях продолжающейся российской агрессии.

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Напомним, в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении 100 млн долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.

Автор: 

Минобороны (9302) США (26471) фейк (678) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+15
У ТОПі - Мосейчук і Гордон: російська пропагандистка Скабєєва назвала улюблених журналістів з України

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 1852
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19.06.2021 13:48
+13
Можно пирамидку ему вставить в одно место, этому фейкомету.
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19.06.2021 14:08
+12
зато остановка финансирования ЗСУ зелеными уродами реальна
Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4350
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19.06.2021 13:49
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Правила форума Совет форумчан
ну тебя ж уже на бутылку насадили?
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19.06.2021 14:22 Ответить
Канал Прямой активно раздувал эту новость... Совпадение?.. Не думаю!
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19.06.2021 13:46 Ответить
Politico - американська медіа-організація в галузі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політичної журналістики , що базується в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Арлінгтоні, штат Вірджинія , охоплює теми політики й урядування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні.
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19.06.2021 13:52 Ответить
У Тарана, наверное, отвиснет после этого челюсть...
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19.06.2021 14:26 Ответить
Политико есть желтое издание и в Америке не пользуется хорошей репутацией. Политико часто публикует левые сливы и в основном работает на партию демократов. Не каждое СМИ Америки есть адекватным, пора уже понять это.
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19.06.2021 18:11 Ответить
Вчора всі про це говорили і не тільки прямий , тому не перебільшуйте !
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19.06.2021 14:01 Ответить
А куди братик Кірілл подівся?
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19.06.2021 14:03 Ответить
Ви мали на увазі братика сергійка лєщєнка? Дык, воно свою діджейку зельоноволосу боронить від лютих бандерівців! Бо перуку зелену відберуть та ще й в дупу сепарську встромлять!)))
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19.06.2021 14:20 Ответить
После позоров нашей бубочки на международной арене не удивительно что многие страны уменьшили поддержку Украины
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19.06.2021 14:08 Ответить
а ты откуда знаешь, смотрел?
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19.06.2021 16:26 Ответить
а у декого тут вчора була радісна істерика...
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19.06.2021 13:47 Ответить
У ТОПі - Мосейчук і Гордон: російська пропагандистка Скабєєва назвала улюблених журналістів з України

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 1852
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19.06.2021 13:48 Ответить
мдя... мосійчучка улюблений укр-"журналіст" скабєєвої....
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19.06.2021 13:56 Ответить
Ещё один умник... Сказало дерьмо по имени сливной бачок? Конечно, верю
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19.06.2021 13:57 Ответить
Ага. Сначала топит за землю, а потом -- пора валить.

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4602
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19.06.2021 14:03 Ответить
,.. за Зелю ...

Т9
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19.06.2021 14:05 Ответить
сказал-бы я, кому куда уезжать! только антисемитизмом пока заниматься неохота
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19.06.2021 14:07 Ответить
Можно пирамидку ему вставить в одно место, этому фейкомету.
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19.06.2021 14:08 Ответить
вы может и руки перед едой не моете?
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19.06.2021 14:24 Ответить
И так уезжают. Допанувались феодалы до того что в районных городах на феодалов уже работать некому. Многие их дети и так давно за кордоном или в больших городах обитают.
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19.06.2021 14:23 Ответить
Таран: Фейк про припинення військової допомоги США - це провокація Росії - Цензор.НЕТ 1284
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19.06.2021 20:16 Ответить
Причем тут вера?))) Один сливной бачок высоко оценил другой сливной бачок.
Сливно-бачковый интернационал.
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19.06.2021 14:06 Ответить
Ты всегда ориентируешься на "мнение" сливного бачка?
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19.06.2021 13:56 Ответить
Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4189
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19.06.2021 14:01 Ответить
Йося Геббельс.
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19.06.2021 14:32 Ответить
цікаво, а як цей пост стосується новини про військову допомогу?
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19.06.2021 14:27 Ответить
заодно бы нам поведал о пэрэможном выполнении гособоронозаказа пидпрыемствамы...
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19.06.2021 13:49 Ответить
зато остановка финансирования ЗСУ зелеными уродами реальна
Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4350
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19.06.2021 13:49 Ответить
Так, а може були зловживання на цьому ґрунті?
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19.06.2021 16:06 Ответить
конечно, главзебил же ещё в предвыборной программе говорил, что ********** будет наживаться на войне.
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19.06.2021 18:59 Ответить
Таран вместо болтовни назвал бы цифры поступившей помощи
Вот как тут

2021-06-18 О заявлении пресс-секретаря Белого Дома Jen Psaki
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/jen-psaki.html
(...)

Военная помощь США Украине состоит из двух финансовых пакетов первый - пакет USAI на 125 млн. $ (в рамках реализации оборонным ведомством США имущества избыточного количества) и утвержденный Конгресом США пакет финансовой помощи в размере 150 млн. $ выделение которой обусловлено определенными условиями.
Состоянием на 01.05.2021 г. реализация пакета USAI условно составляет 24,6 млн. $ "Условно" потому что два катера Mark VI еще не переданы ВМФ США, находятся в территориальных водах США и проводят обучение украинского экипажа). В апреле 2021 США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины.
Других действий по реализации тих программ не было.
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19.06.2021 13:56 Ответить
можна посилання на першоджерело? дякую.
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19.06.2021 14:32 Ответить
После показательного слива ЗЕОПой операции "вагнеровцев" в Роисю, передача Украине разведданных США - это прямая передча в ФСБ РФ.
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19.06.2021 14:39 Ответить
я не маю ілюзій стосовно мегапатріотизма зєлі, але посилання на першоджерело не завадить.
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19.06.2021 14:45 Ответить
Ми вже зрозуміли , що це черговий фейк від кремлівськоі , брехливоі челяді , але мене дивують наші ЗМІ , та те ,
з якою шаидкістю розігнали цю брехливу новину в соціальних сетях !
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19.06.2021 13:58 Ответить
тиа мы в курсе...как в курсе и про приостановку финансирования украинской армии собственным правительством.

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 3913 Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 7220
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19.06.2021 14:07 Ответить
А шоб з зебілів поржати!)))
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19.06.2021 14:25 Ответить
Дыма без огня не бывает
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19.06.2021 14:29 Ответить
Таран, да ты лживая скотина.
Вот репортаж из FoxNews (один из крупнейших телеканалов в Штатах):
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
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19.06.2021 14:31 Ответить
ну да, выделенные конгрессом ранее 150 дали а 100 на случай обострения ситуации решили попридержать
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19.06.2021 16:27 Ответить
Договорняк в Швейцарии какой-то достигнут.
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20.06.2021 00:46 Ответить
Персонажі не те, що читати не вміють ( про розуміння взагалі говорити не доводиться), блукають у двох соснах і верещать.
Просто можна запитати, що Псакі з її "спростуваннями", що цього та решту: тобто допомогу на 100 млн, приготовану, коли рашка почала концентрувати свої війська на кордоні України після приходу нової адміністрації, НАДАЛИ ?
І крик припиниться.
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19.06.2021 16:53 Ответить
Я прочёл её выступление. Много трескотни, но по сути $ 100 лимонов так и не дали.
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20.06.2021 00:45 Ответить
А то, что Ермака в США слышать и видеть не хотят, тоже фейк?

А то, что Госдеп уже несколько раз ЗЕ прямо сказал, что оно брехло подзаборное, тоже фейк?

А то, что МВФ ЗЕ денег уже точно не даст, тоже фейк?

А то, что США стали вести переговоры в Роисей без ЗЕ, тоже фейк?

А то, что ЗЕбанариев не позвали на саммит НАТО, тоже фейк?

А то, что ЗЕбанариям прямо сказали, что никакого НАТО пока ЗЕ не займется своими хозяевами, тоже фейк?
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19.06.2021 14:37 Ответить
Он просто не читает цензор, знал бы, что во всем виноват Порошенко))))
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19.06.2021 15:37 Ответить
Пока надеетесь на помощь-- когда бросят второсортную кость.Посмотрите хотя бы ,чем занимается противник-- в разработках: искусственного интеллекта,в квантовых областях,в сверх прочных и сверх проводимых материалах...или у вас самих уже "чипы"в головах по разглаживанию извилин...
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19.06.2021 15:59 Ответить
А Цензор начал ********* такие фейки и распространять их!)))
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19.06.2021 17:17 Ответить
зато УМЫШЛЕННЫЙ СРЫВ выполнения военных заказов и производства вооружений-вовсе даже не фейк,а итоги управления мин. обороны...
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19.06.2021 17:44 Ответить
Про наличие фейка больше всех кричат зелёные подонки, так что помощь прекратили с вероятностью 99%
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19.06.2021 17:50 Ответить
Политико есть желтое издание и в Америке не пользуется хорошей репутацией. Политико часто публикует левые сливы и в основном работает на партию демократов. Не каждое СМИ Америки есть адекватным, пора уже понять это.
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19.06.2021 18:11 Ответить
Таран- це не фейк,а реальність. США вирішило схоже не допомагати ДИСТРУКТИВНІЙ ПРОДАЖНІЙ ЗЕЛЕНСЬКІЙ ДИВЕРСІЙНІЙ РОСІЙСЬКО-СІОНІСЬКІЙ АГЕНЦІЇ І ПОХОРОНИЛО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ АРМІЯМИ. ЄРМАК з ДПГ добився свого :залишив Україну без зовнішньої підтримки,орден йому від Путлєра вже гарантований. Думаю,не тільки йому. До речі, канал на Крим скоро буде підірвано і вода піде для ВС РФ. Все йде до цього.
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19.06.2021 20:50 Ответить
Этот фейк я читала здесь) на минуточку......
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19.06.2021 22:59 Ответить
Здается мне, Таран врет
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20.06.2021 07:35 Ответить
А всё просто, мы будем посмотреть как скоро помощь придёт.
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20.06.2021 11:09 Ответить
 
 