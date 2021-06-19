Таран: Фейк про припинення військової допомоги США - це провокація Росії
Поява фейка про заморожування військової допомоги Україні від США є елементом інформаційної війни Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Андрій Таран.
"Не дивно, коли так звані ЗМІ держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, зокрема з тих, що зараховують себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації, не перевіряють зміст та джерела таких інформаційних вкидань та стають сліпим інструментом інформаційної війни у руках ворога", - сказав Таран.
Глава оборонного відомства нагадав, що Міноборони з 2020-го року в умовах стримування збройної агресії Російської Федерації системно та послідовно реалізовує другий етап оборонної реформи. Важливим елементом її успішного втілення має стати об’єднання національних та іноземних ресурсів задля залучення необхідних інвестицій у створення визначених спроможностей. У цьому контексті, зауважив Таран, Міністерство оборони та Збройні сили України тісно співпрацюють із міжнародними партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами Америки.
"Упродовж січня-березня 2021 року Міністерство оборони України у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінювання стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу. Унаслідок проведеної роботи на початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - заявив Таран.
Він наголосив, що Міністерство оборони та Збройні сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності нашої держави в умовах триваючої російської агресії.
Нагадаємо, в Білому домі заявили, що інформація про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдною. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.
Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні. Йшлося про виділення 100 млн доларів. За інформацією видання, таке рішення було прийнято після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Також зазначалося, що Вашингтон заморозив не тільки фінансову допомогу, а й пакет озброєнь, який планувалося передати Україні.
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Т9
Сливно-бачковый интернационал.
Вот как тут
2021-06-18 О заявлении пресс-секретаря Белого Дома Jen Psaki
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/jen-psaki.html
(...)
Военная помощь США Украине состоит из двух финансовых пакетов первый - пакет USAI на 125 млн. $ (в рамках реализации оборонным ведомством США имущества избыточного количества) и утвержденный Конгресом США пакет финансовой помощи в размере 150 млн. $ выделение которой обусловлено определенными условиями.
Состоянием на 01.05.2021 г. реализация пакета USAI условно составляет 24,6 млн. $ "Условно" потому что два катера Mark VI еще не переданы ВМФ США, находятся в территориальных водах США и проводят обучение украинского экипажа). В апреле 2021 США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины.
Других действий по реализации тих программ не было.
з якою шаидкістю розігнали цю брехливу новину в соціальних сетях !
Вот репортаж из FoxNews (один из крупнейших телеканалов в Штатах):
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
Просто можна запитати, що Псакі з її "спростуваннями", що цього та решту: тобто допомогу на 100 млн, приготовану, коли рашка почала концентрувати свої війська на кордоні України після приходу нової адміністрації, НАДАЛИ ?
І крик припиниться.
А то, что Госдеп уже несколько раз ЗЕ прямо сказал, что оно брехло подзаборное, тоже фейк?
А то, что МВФ ЗЕ денег уже точно не даст, тоже фейк?
А то, что США стали вести переговоры в Роисей без ЗЕ, тоже фейк?
А то, что ЗЕбанариев не позвали на саммит НАТО, тоже фейк?
А то, что ЗЕбанариям прямо сказали, что никакого НАТО пока ЗЕ не займется своими хозяевами, тоже фейк?