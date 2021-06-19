Таран: Фейк про припинення військової допомоги США - це провокація Росії

Поява фейка про заморожування військової допомоги Україні від США є елементом інформаційної війни Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Андрій Таран.

"Не дивно, коли так звані ЗМІ держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, зокрема з тих, що зараховують себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації, не перевіряють зміст та джерела таких інформаційних вкидань та стають сліпим інструментом інформаційної війни у руках ворога", - сказав Таран.

Глава оборонного відомства нагадав, що Міноборони з 2020-го року в умовах стримування збройної агресії Російської Федерації системно та послідовно реалізовує другий етап оборонної реформи. Важливим елементом її успішного втілення має стати об’єднання національних та іноземних ресурсів задля залучення необхідних інвестицій у створення визначених спроможностей. У цьому контексті, зауважив Таран, Міністерство оборони та Збройні сили України тісно співпрацюють із міжнародними партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами Америки.

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"Упродовж січня-березня 2021 року Міністерство оборони України у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінювання стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу. Унаслідок проведеної роботи на початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - заявив Таран.

Він наголосив, що Міністерство оборони та Збройні сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності нашої держави в умовах триваючої російської агресії.

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Нагадаємо, в Білому домі заявили, що інформація про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдною. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні. Йшлося про виділення 100 млн доларів. За інформацією видання, таке рішення було прийнято після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Також зазначалося, що Вашингтон заморозив не тільки фінансову допомогу, а й пакет озброєнь, який планувалося передати Україні.