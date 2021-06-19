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Новини Агресія Росії проти України
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Таран: Фейк про припинення військової допомоги США - це провокація Росії

Таран: Фейк про припинення військової допомоги США - це провокація Росії

Поява фейка про заморожування військової допомоги Україні від США є елементом інформаційної війни Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, таку думку висловив міністр оборони Андрій Таран.

"Не дивно, коли так звані ЗМІ держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, зокрема з тих, що зараховують себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації, не перевіряють зміст та джерела таких інформаційних вкидань та стають сліпим інструментом інформаційної війни у руках ворога", - сказав Таран.

Глава оборонного відомства нагадав, що Міноборони з 2020-го року в умовах стримування збройної агресії Російської Федерації системно та послідовно реалізовує другий етап оборонної реформи. Важливим елементом її успішного втілення має стати об’єднання національних та іноземних ресурсів задля залучення необхідних інвестицій у створення визначених спроможностей. У цьому контексті, зауважив Таран, Міністерство оборони та Збройні сили України тісно співпрацюють із міжнародними партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами Америки.

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"Упродовж січня-березня 2021 року Міністерство оборони України у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінювання стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу. Унаслідок проведеної роботи на початку квітня 2021 року Міністерство оборони України підготувало та передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США", - заявив Таран.

Він наголосив, що Міністерство оборони та Збройні сили України щиро вдячні американським партнерам за послідовну підтримку процесу оборонної реформи в Україні, спрямованої на зміцнення обороноздатності нашої держави в умовах триваючої російської агресії.

Читайте також: Тема залучення США до процесу мирного врегулювання на Донбасі буде ключовою під час візиту Зеленського до Вашингтона, - Кулеба

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що інформація про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдною. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні. Йшлося про виділення 100 млн доларів. За інформацією видання, таке рішення було прийнято після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Також зазначалося, що Вашингтон заморозив не тільки фінансову допомогу, а й пакет озброєнь, який планувалося передати Україні.

Автор: 

Міноборони (7329) США (22614) фейк (743) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+15
У ТОПі - Мосейчук і Гордон: російська пропагандистка Скабєєва назвала улюблених журналістів з України

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 1852
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19.06.2021 13:48
+13
Можно пирамидку ему вставить в одно место, этому фейкомету.
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19.06.2021 14:08
+12
зато остановка финансирования ЗСУ зелеными уродами реальна
Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4350
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19.06.2021 13:49
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ну тебя ж уже на бутылку насадили?
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19.06.2021 14:22 Відповісти
Канал Прямой активно раздувал эту новость... Совпадение?.. Не думаю!
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19.06.2021 13:46 Відповісти
Politico - американська медіа-організація в галузі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політичної журналістики , що базується в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Арлінгтоні, штат Вірджинія , охоплює теми політики й урядування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні.
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19.06.2021 13:52 Відповісти
У Тарана, наверное, отвиснет после этого челюсть...
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19.06.2021 14:26 Відповісти
Политико есть желтое издание и в Америке не пользуется хорошей репутацией. Политико часто публикует левые сливы и в основном работает на партию демократов. Не каждое СМИ Америки есть адекватным, пора уже понять это.
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19.06.2021 18:11 Відповісти
Вчора всі про це говорили і не тільки прямий , тому не перебільшуйте !
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19.06.2021 14:01 Відповісти
А куди братик Кірілл подівся?
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19.06.2021 14:03 Відповісти
Ви мали на увазі братика сергійка лєщєнка? Дык, воно свою діджейку зельоноволосу боронить від лютих бандерівців! Бо перуку зелену відберуть та ще й в дупу сепарську встромлять!)))
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19.06.2021 14:20 Відповісти
После позоров нашей бубочки на международной арене не удивительно что многие страны уменьшили поддержку Украины
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19.06.2021 14:08 Відповісти
а ты откуда знаешь, смотрел?
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19.06.2021 16:26 Відповісти
а у декого тут вчора була радісна істерика...
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19.06.2021 13:47 Відповісти
У ТОПі - Мосейчук і Гордон: російська пропагандистка Скабєєва назвала улюблених журналістів з України

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 1852
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19.06.2021 13:48 Відповісти
мдя... мосійчучка улюблений укр-"журналіст" скабєєвої....
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19.06.2021 13:56 Відповісти
Ещё один умник... Сказало дерьмо по имени сливной бачок? Конечно, верю
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19.06.2021 13:57 Відповісти
Ага. Сначала топит за землю, а потом -- пора валить.

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4602
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19.06.2021 14:03 Відповісти
,.. за Зелю ...

Т9
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19.06.2021 14:05 Відповісти
сказал-бы я, кому куда уезжать! только антисемитизмом пока заниматься неохота
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19.06.2021 14:07 Відповісти
Можно пирамидку ему вставить в одно место, этому фейкомету.
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19.06.2021 14:08 Відповісти
вы может и руки перед едой не моете?
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19.06.2021 14:24 Відповісти
И так уезжают. Допанувались феодалы до того что в районных городах на феодалов уже работать некому. Многие их дети и так давно за кордоном или в больших городах обитают.
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19.06.2021 14:23 Відповісти
Таран: Фейк про припинення військової допомоги США - це провокація Росії - Цензор.НЕТ 1284
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19.06.2021 20:16 Відповісти
Причем тут вера?))) Один сливной бачок высоко оценил другой сливной бачок.
Сливно-бачковый интернационал.
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19.06.2021 14:06 Відповісти
Ты всегда ориентируешься на "мнение" сливного бачка?
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19.06.2021 13:56 Відповісти
Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4189
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19.06.2021 14:01 Відповісти
Йося Геббельс.
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19.06.2021 14:32 Відповісти
цікаво, а як цей пост стосується новини про військову допомогу?
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19.06.2021 14:27 Відповісти
заодно бы нам поведал о пэрэможном выполнении гособоронозаказа пидпрыемствамы...
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19.06.2021 13:49 Відповісти
зато остановка финансирования ЗСУ зелеными уродами реальна
Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 4350
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19.06.2021 13:49 Відповісти
Так, а може були зловживання на цьому ґрунті?
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19.06.2021 16:06 Відповісти
конечно, главзебил же ещё в предвыборной программе говорил, что ********** будет наживаться на войне.
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19.06.2021 18:59 Відповісти
Таран вместо болтовни назвал бы цифры поступившей помощи
Вот как тут

2021-06-18 О заявлении пресс-секретаря Белого Дома Jen Psaki
https://timeze2019.blogspot.com/2021/06/jen-psaki.html
(...)

Военная помощь США Украине состоит из двух финансовых пакетов первый - пакет USAI на 125 млн. $ (в рамках реализации оборонным ведомством США имущества избыточного количества) и утвержденный Конгресом США пакет финансовой помощи в размере 150 млн. $ выделение которой обусловлено определенными условиями.
Состоянием на 01.05.2021 г. реализация пакета USAI условно составляет 24,6 млн. $ "Условно" потому что два катера Mark VI еще не переданы ВМФ США, находятся в территориальных водах США и проводят обучение украинского экипажа). В апреле 2021 США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины.
Других действий по реализации тих программ не было.
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19.06.2021 13:56 Відповісти
можна посилання на першоджерело? дякую.
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19.06.2021 14:32 Відповісти
После показательного слива ЗЕОПой операции "вагнеровцев" в Роисю, передача Украине разведданных США - это прямая передча в ФСБ РФ.
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19.06.2021 14:39 Відповісти
я не маю ілюзій стосовно мегапатріотизма зєлі, але посилання на першоджерело не завадить.
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19.06.2021 14:45 Відповісти
Ми вже зрозуміли , що це черговий фейк від кремлівськоі , брехливоі челяді , але мене дивують наші ЗМІ , та те ,
з якою шаидкістю розігнали цю брехливу новину в соціальних сетях !
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19.06.2021 13:58 Відповісти
тиа мы в курсе...как в курсе и про приостановку финансирования украинской армии собственным правительством.

Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 3913 Таран: Фейк о приостановке военной помощи США - это провокация России - Цензор.НЕТ 7220
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19.06.2021 14:07 Відповісти
А шоб з зебілів поржати!)))
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19.06.2021 14:25 Відповісти
Дыма без огня не бывает
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19.06.2021 14:29 Відповісти
Таран, да ты лживая скотина.
Вот репортаж из FoxNews (один из крупнейших телеканалов в Штатах):
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
https://www.foxnews.com/politics/white-house-freezes-ukraine-military-aid-package-report
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19.06.2021 14:31 Відповісти
ну да, выделенные конгрессом ранее 150 дали а 100 на случай обострения ситуации решили попридержать
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19.06.2021 16:27 Відповісти
Договорняк в Швейцарии какой-то достигнут.
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20.06.2021 00:46 Відповісти
Персонажі не те, що читати не вміють ( про розуміння взагалі говорити не доводиться), блукають у двох соснах і верещать.
Просто можна запитати, що Псакі з її "спростуваннями", що цього та решту: тобто допомогу на 100 млн, приготовану, коли рашка почала концентрувати свої війська на кордоні України після приходу нової адміністрації, НАДАЛИ ?
І крик припиниться.
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19.06.2021 16:53 Відповісти
Я прочёл её выступление. Много трескотни, но по сути $ 100 лимонов так и не дали.
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20.06.2021 00:45 Відповісти
А то, что Ермака в США слышать и видеть не хотят, тоже фейк?

А то, что Госдеп уже несколько раз ЗЕ прямо сказал, что оно брехло подзаборное, тоже фейк?

А то, что МВФ ЗЕ денег уже точно не даст, тоже фейк?

А то, что США стали вести переговоры в Роисей без ЗЕ, тоже фейк?

А то, что ЗЕбанариев не позвали на саммит НАТО, тоже фейк?

А то, что ЗЕбанариям прямо сказали, что никакого НАТО пока ЗЕ не займется своими хозяевами, тоже фейк?
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19.06.2021 14:37 Відповісти
Он просто не читает цензор, знал бы, что во всем виноват Порошенко))))
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19.06.2021 15:37 Відповісти
Пока надеетесь на помощь-- когда бросят второсортную кость.Посмотрите хотя бы ,чем занимается противник-- в разработках: искусственного интеллекта,в квантовых областях,в сверх прочных и сверх проводимых материалах...или у вас самих уже "чипы"в головах по разглаживанию извилин...
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19.06.2021 15:59 Відповісти
А Цензор начал ********* такие фейки и распространять их!)))
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19.06.2021 17:17 Відповісти
зато УМЫШЛЕННЫЙ СРЫВ выполнения военных заказов и производства вооружений-вовсе даже не фейк,а итоги управления мин. обороны...
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19.06.2021 17:44 Відповісти
Про наличие фейка больше всех кричат зелёные подонки, так что помощь прекратили с вероятностью 99%
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19.06.2021 17:50 Відповісти
Политико есть желтое издание и в Америке не пользуется хорошей репутацией. Политико часто публикует левые сливы и в основном работает на партию демократов. Не каждое СМИ Америки есть адекватным, пора уже понять это.
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19.06.2021 18:11 Відповісти
Таран- це не фейк,а реальність. США вирішило схоже не допомагати ДИСТРУКТИВНІЙ ПРОДАЖНІЙ ЗЕЛЕНСЬКІЙ ДИВЕРСІЙНІЙ РОСІЙСЬКО-СІОНІСЬКІЙ АГЕНЦІЇ І ПОХОРОНИЛО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ АРМІЯМИ. ЄРМАК з ДПГ добився свого :залишив Україну без зовнішньої підтримки,орден йому від Путлєра вже гарантований. Думаю,не тільки йому. До речі, канал на Крим скоро буде підірвано і вода піде для ВС РФ. Все йде до цього.
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19.06.2021 20:50 Відповісти
Этот фейк я читала здесь) на минуточку......
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19.06.2021 22:59 Відповісти
Здается мне, Таран врет
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20.06.2021 07:35 Відповісти
А всё просто, мы будем посмотреть как скоро помощь придёт.
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20.06.2021 11:09 Відповісти
 
 