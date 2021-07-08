Зеленский и Эрдоган обсудили возможность стратегического взаимодействия стран в энергетической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

"Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса.

"Особенно ценю этот дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", - подчеркнул он.

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Владимир Зеленский считает, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, подкрепляется конкретными делами. Лидеры государств обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны. "Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией - важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате" Квадрига ", - отметил Президент Украины.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере. Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместном проработки возможных вариантов взаимодействия в этой области.

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Кроме того, президенты отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Владимир Зеленский сообщил, что по результатам договоренностей, достигнутых во время последнего заседания Совета стратегического партнерства, соглашение о строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц внесена на рассмотрение Верховной Рады с целью ратификации.

Отдельно Глава Украинского государства отметил важность принятия Закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар. Президент Украины отметил активное участие Турции в Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Литве, в частности выступление министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Лидеры стран подтвердили договоренность провести следующее заседание Совета стратегического партнерства в Украине. Владимир Зеленский поблагодарил Реджеп Тайип Эрдоган за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непризнание оккупации Автономной Республики Крым и защита прав и законных интересов крымскотатарского народа.

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