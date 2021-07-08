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Зеленский и Эрдоган обсудили возможность стратегического взаимодействия стран в энергетической сфере

Зеленский и Эрдоган обсудили возможность стратегического взаимодействия стран в энергетической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

"Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса.

"Особенно ценю этот дружественное проявление в условиях агрессии РФ против Украины", - подчеркнул он.

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Владимир Зеленский считает, что стратегическое партнерство между Украиной и Турцией динамично развивается и является примером настоящих дружеских отношений, подкрепляется конкретными делами. Лидеры государств обменялись мнениями о важности углубления сотрудничества в сфере безопасности и обороны. "Углубление взаимодействия между Украиной и Турцией - важный фактор обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе, и реальным примером такой работы является взаимодействие в формате" Квадрига ", - отметил Президент Украины.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере. Президент Украины отметил, что для нашей страны, как и для Турции, актуальной является задача диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа. Была достигнута договоренность о совместном проработки возможных вариантов взаимодействия в этой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом: "Он настоящий друг и союзник Украины"

Кроме того, президенты отметили активизацию работы переговорной группы и констатировали необходимость финализации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Владимир Зеленский сообщил, что по результатам договоренностей, достигнутых во время последнего заседания Совета стратегического партнерства, соглашение о строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц внесена на рассмотрение Верховной Рады с целью ратификации.

Отдельно Глава Украинского государства отметил важность принятия Закона "О коренных народах Украины", в частности для крымских татар. Президент Украины отметил активное участие Турции в Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Литве, в частности выступление министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Лидеры стран подтвердили договоренность провести следующее заседание Совета стратегического партнерства в Украине. Владимир Зеленский поблагодарил Реджеп Тайип Эрдоган за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непризнание оккупации Автономной Республики Крым и защита прав и законных интересов крымскотатарского народа.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Эрдоган Реджеп Тайип (895)


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Топ комментарии
+3
еще один поток в обход Украины?)
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08.07.2021 20:15
+3
Я представляю как Зеленского Эрдоган называет среди своих! Арестович отдыхает)))
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08.07.2021 20:18
+1
Прочитал новость и не понял. Осёл оманский на рояле Эрдогану играл или нет?
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08.07.2021 20:19
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Правила форума Совет форумчан
еще один поток в обход Украины?)
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08.07.2021 20:15 Ответить
Я представляю как Зеленского Эрдоган называет среди своих! Арестович отдыхает)))
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08.07.2021 20:18 Ответить
Прочитал новость и не понял. Осёл оманский на рояле Эрдогану играл или нет?
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08.07.2021 20:19 Ответить
Политика Эрдогана это как зеледенту органом на органе играть. Вроде и клавиши такие же, но до третьего ряда сверху никак не достать...
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08.07.2021 20:30 Ответить
Все що потрібно знати - "Турецький потік-2" функціонує і розвивається...
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08.07.2021 20:22 Ответить
Ось яким мав бути заголовок-
"Глава государства поблагодарил Турцию за решительную поддержку Украины на пути к обретению полноправного членства в НАТО, в частности во время Брюссельского саммита Альянса.Источник: https://censor.net/ru/n3275992
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08.07.2021 20:37 Ответить
Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил вешать украинцев на фонарях.

Это "минский" или "нормандский" формат ?
За такое нормальные страны просто разрывают дипломатические отношения и закрывают границы.

Но это не о стране где президент - государственный преступник и только делает вид , что заботится о стране !!
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08.07.2021 20:43 Ответить
не зрозуміло, навіщо Эрдоган витрачає свій час на це ніщо.
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08.07.2021 20:44 Ответить
зегном с реалполитик, отсосун
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08.07.2021 20:46 Ответить
а что-за гном слева? в человеческой цивилизации только артефакт куйло на таких каблуках...
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08.07.2021 20:47 Ответить
Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері - Цензор.НЕТ 3815
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08.07.2021 20:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA


https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1413131252358516737 4 ч

Це - посол КНР та Сибіга.
Сибіга - новий заступник Єрмака з міжнародних питань.
І вчора він провів перемовини з КНР, про які невідомо українським медіа.
На сайті посольства йдеться лиш про тепле привітання КПК зі 100-річчям та захват від правління Сі з боку Сибіги.

Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері - Цензор.НЕТ 3383
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08.07.2021 21:34 Ответить
Зеленський і Ердоган обговорили можливість стратегічної взаємодії країн в енергетичній сфері - Цензор.НЕТ 5811
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08.07.2021 20:55 Ответить
Передать в управление Турции Крым в составе Украины!Пусть рулят и строят инфраструктуру там Турки!Ото ху@ло ух@еет от такого расклада)
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08.07.2021 22:15 Ответить
Може почнуть турецький бензин і соляру возити ,в порівнянні з совецьким турецьке пальне було дуже хорошої якості
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08.07.2021 22:27 Ответить
До Ердогана теж присіпався пачіму ми нє в НАТЄ?
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08.07.2021 23:59 Ответить
 
 