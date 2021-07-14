Суд приговорил полковника "Альфы" Расюка за подготовку покушения на Наумова к 5 годам заключения с испытательным сроком в 3 года

Полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк признал свою вину в деле о планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и пошел на сделку со следствием, в результате суд приговорил его к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в 3 года. Также суд присудил ему компенсацию судебных издержек.

Об этом сообщила журналист Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Как всеукраинский скандал окончательно превратить на провал. С самого начала дело о возможном покушении на бригадного генерала СБУ Наумова была похожим на фарс. Изначально было понятно, что задержанный сотрудник СБУ Расюк пойдет на сделку со следствием. И вот главный задержанный Расюк уже получил свой приговор. По сути, за якобы подготовку убийства одного из руководителей Службы безопасности Украины, потенциальный организатор ... отряхнулся и пошел дальше. А именно "в полном объеме сформулированного обвинения безоговорочно признал свою виновность в совершении данных уголовных правонарушений, обязался сотрудничать в раскрытии уголовного преступления, совершенного другим лицом" и получил 5 лет с испытательным сроком в 3 года + компенсацию судебных издержек", - рассказала она.

"Что, конечно, заставляет задуматься - а верила ли Служба в эту угрозу вообще? Если полк следователей и прокуроров, да и сама "жертва" реально готовы отпустить на свободу того, кто, согласно их версии, якобы готовил особо тяжкое преступление? И какую высшую цель они преследуют этим соглашением? Потому что если это - выйти на заказчиков (вероятно того же Нескоромного), то не много ли времени его поисков прошло? Главная эмоция от этого громкого дела пока неизменна - ¯ \ _ (ツ) _ / ¯", - резюмировала журналист.





Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

