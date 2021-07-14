РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5912 посетителей онлайн
Новости
4 400 22

Суд приговорил полковника "Альфы" Расюка за подготовку покушения на Наумова к 5 годам заключения с испытательным сроком в 3 года

Суд приговорил полковника

Полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк признал свою вину в деле о планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и пошел на сделку со следствием, в результате суд приговорил его к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в 3 года. Также суд присудил ему компенсацию судебных издержек.

Об этом сообщила журналист Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Как всеукраинский скандал окончательно превратить на провал. С самого начала дело о возможном покушении на бригадного генерала СБУ Наумова была похожим на фарс. Изначально было понятно, что задержанный сотрудник СБУ Расюк пойдет на сделку со следствием. И вот главный задержанный Расюк уже получил свой приговор. По сути, за якобы подготовку убийства одного из руководителей Службы безопасности Украины, потенциальный организатор ... отряхнулся и пошел дальше. А именно "в полном объеме сформулированного обвинения безоговорочно признал свою виновность в совершении данных уголовных правонарушений, обязался сотрудничать в раскрытии уголовного преступления, совершенного другим лицом" и получил 5 лет с испытательным сроком в 3 года + компенсацию судебных издержек", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расюк в суде назвал Нескоромного заказчиком убийства Наумова, - Бутусов

"Что, конечно, заставляет задуматься - а верила ли Служба в эту угрозу вообще? Если полк следователей и прокуроров, да и сама "жертва" реально готовы отпустить на свободу того, кто, согласно их версии, якобы готовил особо тяжкое преступление? И какую высшую цель они преследуют этим соглашением? Потому что если это - выйти на заказчиков (вероятно того же Нескоромного), то не много ли времени его поисков прошло? Главная эмоция от этого громкого дела пока неизменна - ¯ \ _ (ツ) _ / ¯", - резюмировала журналист.

Суд приговорил полковника Альфы Расюка за подготовку покушения на Наумова к 5 годам заключения с испытательным сроком в 3 года 01
Суд приговорил полковника Альфы Расюка за подготовку покушения на Наумова к 5 годам заключения с испытательным сроком в 3 года 02

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Смотрите также: Нескоромному объявили о подозрении в подготовке покушения на Наумова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

приговор (1267) СБУ (20343) суд (25203) Нескоромный Дмитрий (32) Наумов Андрей (58) Расюк Юрий (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
кругом сплошная зеленая имитация ...и так 2 года подряд...
показать весь комментарий
14.07.2021 14:56 Ответить
+6
Ничего не понял, но очень интересно. С такими сбушниками вопрос "почему мы ещё не в НАТО?" звучит особенно комично и абсурдно. Не мешайте, у них там своя атмосфера, тупым налогоплатильщикам не понять
показать весь комментарий
14.07.2021 14:56 Ответить
+4
Да здравствует Украинский суд, самый гуманный суд в Мире!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да здравствует Украинский суд, самый гуманный суд в Мире!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:54 Ответить
Это цирк для лохов. Тогда нужен был повод задержать Нескоромного
показать весь комментарий
14.07.2021 15:08 Ответить
это что за сделка? отсосал всему отделу? как такое может быть?
показать весь комментарий
14.07.2021 14:55 Ответить
Ничего не понял, но очень интересно. С такими сбушниками вопрос "почему мы ещё не в НАТО?" звучит особенно комично и абсурдно. Не мешайте, у них там своя атмосфера, тупым налогоплатильщикам не понять
показать весь комментарий
14.07.2021 14:56 Ответить
кругом сплошная зеленая имитация ...и так 2 года подряд...
показать весь комментарий
14.07.2021 14:56 Ответить
2 роки )
Ну це ж не 300 гривень украсти
показать весь комментарий
14.07.2021 14:57 Ответить
нифигасе...надо было еще зарплату выплатить на 10 лет вперед
показать весь комментарий
14.07.2021 15:08 Ответить
Через три года восстановится и получит компенсацию + моральный ущерб !
А разве было иначе ?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:15 Ответить
Наумов, это который кошелек Баканова?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:31 Ответить
Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
показать весь комментарий
14.07.2021 15:33 Ответить
за замах на вбивство, винного, просто відпустили в залі суду?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:41 Ответить
У узеленских своя сбу, своё правосудие, свои платные тюрьмы... всё свое. Там теперь и пьяный ёжик не προςςыт.
показать весь комментарий
14.07.2021 15:44 Ответить
Что дали 3 года на исправление косяка?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:54 Ответить
так ця Єгошина - Валерія, чи Євгенія?
показать весь комментарий
14.07.2021 15:56 Ответить
От якби він відро картоплі вкрав,то тоді б його посадили,а так- на нєт і суда нєт... Судова гілка влади себе повністю дискредитувала. Як,власне, і виконавча та законодавча. За що вам,зе- дебіли, можна подякувати.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:44 Ответить
Ха-Ха-Ха.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:44 Ответить
Суд засудив полковника "Альфи" Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки - Цензор.НЕТ 7716
показать весь комментарий
14.07.2021 17:30 Ответить
Лоху доложить хватит. Все равно он слишком ничтожен, что бы повлиять на Баканова и его шапито клоунов.
показать весь комментарий
14.07.2021 17:40 Ответить
Зато які в них зарплати і як вони дуже - дуже ******* Україну
показать весь комментарий
14.07.2021 20:06 Ответить
было бы очень смешно.. но хочется не смеяться...
показать весь комментарий
15.07.2021 00:55 Ответить
 
 