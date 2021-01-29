Расюк в суде назвал Нескоромного заказчиком убийства Наумова, - Бутусов
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Полковник СБУ Юрий Расюк заявил на суде по избранию меры пресечения, что заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
Об этом пишет в Фейсбуке Юрий Бутусов - его источники побывали на закрытом заседании суда, сообщает Цензор.НЕТ.
"Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", - сообщил Бутусов.
Также, по его словам, показания давал свидетель Олег Поскотинин, которому Расюк предлагал стать исполнителем покушения.
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"Дело против Нескоромного по своему масштабу не имеет прецедентов в стране - еще недавно это был один из самых могущественных силовиков, который лично контактировал с президентом, рассматривался как кандидат на пост главы СБУ. 20 января, по данным Цензор.НЕТ, полковник Нескоромный посетил Офис Президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ. Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно, заочно ему выдвинуто подозрение в покушении на генерала Наумова", - отметил Бутусов.
Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.
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Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.
27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.
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- Якого це Фердінанда, пані Мюллерова? - спитав Швейк, не перестаючи розтирати коліна. - Я знаю двох Фердінандів. Один служить у аптекарському магазині Пруші й одного разу помилково випив там пляшку якоїсь гидоти проти випадання волосся; а потім знаю ще Фердінанда Кокошку. Той збирає по вулицях собаче лайно. Обох анітрохи не шкода.
Ярослав Гашек
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какая чудесная, очень "говорящая" рюцкая фамилия...
Это он пока в "бездуховной и загнивающей гейропке" сидит, почему-то все любители паРаши в первую очередь туда бегут, видать паРаша лучше любится на расстоянии, а если реальная угроза выдачи Украине назреет, то, куда деваться, побежит поближе к березкам.
мне интересно, что будет дальше!.. и в какой серии компромата появится Зеленая Шмаркля с убийственным видосиком: "да!.. я отсосал, но это был по сценарию и Ленка была в курсе"..
- Он что все таки продал Газпрому Украинскую Газотранспортную Систему?
- Нет, я в хорошем смысле этого слова!
добазарился с агентами бубочка и дермак
В цій країні не прощають лише одне - це суспільний резонанс.
І лише факти і суспільний резонанс можуть врятувати Нескоро ного.
Замкнуте коло.
Обидві сторни замазані "нетрудовими доходами".
І в обох сторін є компромату вози.
Нескоромний пригрозив прес-конференцією, яку відклали, ніби через ковід.
Це можна розцінити як пропозицію домовитись.
І домовляться, бо, як вище хтось влучно сказав, "обоє рябоє".
Для "народних мас" буде якась версія, яку можна буде обговорювати, переговорювати і тим тішитись. Але нема чим - СБУ воює з СБУ через бабло.
Теперь, благодаря Зеленскому и Баканову я знаю, что в первую очередь надо рассматривать версию внутриведомственных разборок между высшего офицерского состава.
Я все никак не могу забыть, как Наливайченко (бывший глава СБУ) , вместе с другими действующими руководителями силовых ведомств Украины, в эфире у Шустера на всю страну заявляли Бутусову, что операция "вагнеровцев" -- это фейк. А я когда то Наливайченко уважал...
А ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ МЭРЫ, ЗАБЫВШИЕСЯ КТО ОНИ И ОТКУДА, МАЗУ ТЯНУЛИ И ЗУБ ДАВАЛИ ШО РАСЮК ХОРОШЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРАХВЕСИАНАЛ НЕВИНАВАТЫЙ НИ В ЧЁМ.
И ШО ЭТО УСЁ ПАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ НЕХОРОШЕЙ ЗЕЛЁНОЙ ВЛАСТИ. 😆😅🤣😂😝
МОЖЕТ ТЕПЕРЬ В СВЕТЕ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ И СОТРУДНИЧЕСТВА СО СЛЕДСТВИЕМ И ГОСПОДИНА ХВИЛАТОВА ПРОВЕРИТЬ????? 😆😅🤣😂😝