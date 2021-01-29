Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов

Полковник СБУ Юрій Расюк заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова був полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Про це пише у Фейсбуці Юрій Бутусов - його джерела побували на закритому засіданні суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Расюк заявив, що пішов на угоду зі слідством і дасть свідчення для повного викриття свого друга Нескоромного. Расюк розповів про деталі суперскандальної справи і підтвердив висунуті проти нього підозри", - повідомив Бутусов.

Також, за його словами, свідчення давав свідок Олег Поскотінін, якому Расюк пропонував стати виконавцем замаху.

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"Справа проти Нескоромного за своїм масштабом не має прецедентів у країні - ще нещодавно це був один із наймогутніших силовиків, який особисто контактував із президентом, розглядався як кандидат на пост глави СБУ. 20 січня, за даними Цензор.НЕТ, полковник Нескоромний відвідав Офіс президента, після чого втік від зовнішнього спостереження СБУ. Місце перебування Нескоромного на даний момент невідоме, заочно йому висунуто підозру у замаху на генерала Наумова", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.