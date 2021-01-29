Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов
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Полковник СБУ Юрій Расюк заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова був полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
Про це пише у Фейсбуці Юрій Бутусов - його джерела побували на закритому засіданні суду, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Расюк заявив, що пішов на угоду зі слідством і дасть свідчення для повного викриття свого друга Нескоромного. Расюк розповів про деталі суперскандальної справи і підтвердив висунуті проти нього підозри", - повідомив Бутусов.
Також, за його словами, свідчення давав свідок Олег Поскотінін, якому Расюк пропонував стати виконавцем замаху.
"Справа проти Нескоромного за своїм масштабом не має прецедентів у країні - ще нещодавно це був один із наймогутніших силовиків, який особисто контактував із президентом, розглядався як кандидат на пост глави СБУ. 20 січня, за даними Цензор.НЕТ, полковник Нескоромний відвідав Офіс президента, після чого втік від зовнішнього спостереження СБУ. Місце перебування Нескоромного на даний момент невідоме, заочно йому висунуто підозру у замаху на генерала Наумова", - зазначив Бутусов.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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- Якого це Фердінанда, пані Мюллерова? - спитав Швейк, не перестаючи розтирати коліна. - Я знаю двох Фердінандів. Один служить у аптекарському магазині Пруші й одного разу помилково випив там пляшку якоїсь гидоти проти випадання волосся; а потім знаю ще Фердінанда Кокошку. Той збирає по вулицях собаче лайно. Обох анітрохи не шкода.
Ярослав Гашек
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какая чудесная, очень "говорящая" рюцкая фамилия...
Это он пока в "бездуховной и загнивающей гейропке" сидит, почему-то все любители паРаши в первую очередь туда бегут, видать паРаша лучше любится на расстоянии, а если реальная угроза выдачи Украине назреет, то, куда деваться, побежит поближе к березкам.
мне интересно, что будет дальше!.. и в какой серии компромата появится Зеленая Шмаркля с убийственным видосиком: "да!.. я отсосал, но это был по сценарию и Ленка была в курсе"..
- Он что все таки продал Газпрому Украинскую Газотранспортную Систему?
- Нет, я в хорошем смысле этого слова!
добазарился с агентами бубочка и дермак
В цій країні не прощають лише одне - це суспільний резонанс.
І лише факти і суспільний резонанс можуть врятувати Нескоро ного.
Замкнуте коло.
Обидві сторни замазані "нетрудовими доходами".
І в обох сторін є компромату вози.
Нескоромний пригрозив прес-конференцією, яку відклали, ніби через ковід.
Це можна розцінити як пропозицію домовитись.
І домовляться, бо, як вище хтось влучно сказав, "обоє рябоє".
Для "народних мас" буде якась версія, яку можна буде обговорювати, переговорювати і тим тішитись. Але нема чим - СБУ воює з СБУ через бабло.
Теперь, благодаря Зеленскому и Баканову я знаю, что в первую очередь надо рассматривать версию внутриведомственных разборок между высшего офицерского состава.
Я все никак не могу забыть, как Наливайченко (бывший глава СБУ) , вместе с другими действующими руководителями силовых ведомств Украины, в эфире у Шустера на всю страну заявляли Бутусову, что операция "вагнеровцев" -- это фейк. А я когда то Наливайченко уважал...
А ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ МЭРЫ, ЗАБЫВШИЕСЯ КТО ОНИ И ОТКУДА, МАЗУ ТЯНУЛИ И ЗУБ ДАВАЛИ ШО РАСЮК ХОРОШЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРАХВЕСИАНАЛ НЕВИНАВАТЫЙ НИ В ЧЁМ.
И ШО ЭТО УСЁ ПАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ НЕХОРОШЕЙ ЗЕЛЁНОЙ ВЛАСТИ. 😆😅🤣😂😝
МОЖЕТ ТЕПЕРЬ В СВЕТЕ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ И СОТРУДНИЧЕСТВА СО СЛЕДСТВИЕМ И ГОСПОДИНА ХВИЛАТОВА ПРОВЕРИТЬ????? 😆😅🤣😂😝