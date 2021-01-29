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замах (471) СБУ (10007) Бутусов Юрій (3124) Нескоромний Дмитро (32) Наумов Андрій (52) Расюк (13)

Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Події

Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов

Полковник СБУ Юрій Расюк заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником замаху на вбивство генерала СБУ Андрія Наумова був полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Про це пише у Фейсбуці Юрій Бутусов - його джерела побували на закритому засіданні суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Расюк заявив, що пішов на угоду зі слідством і дасть свідчення для повного викриття свого друга Нескоромного. Расюк розповів про деталі суперскандальної справи і підтвердив висунуті проти нього підозри", - повідомив Бутусов.

Також, за його словами, свідчення давав свідок Олег Поскотінін, якому Расюк пропонував стати виконавцем замаху.

Дивіться також: "Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного. АУДIО

"Справа проти Нескоромного за своїм масштабом не має прецедентів у країні - ще нещодавно це був один із наймогутніших силовиків, який особисто контактував із президентом, розглядався як кандидат на пост глави СБУ. 20 січня, за даними Цензор.НЕТ, полковник Нескоромний відвідав Офіс президента, після чого втік від зовнішнього спостереження СБУ. Місце перебування Нескоромного на даний момент невідоме, заочно йому висунуто підозру у замаху на генерала Наумова", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов 01
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Топ коментарі
+18
слуги урода друг друга мочат и это хорошо
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29.01.2021 20:10
+18
мне лично пофиг, кто из них кого заказал!.. они все там антиукраинские!..
мне интересно, что будет дальше!.. и в какой серии компромата появится Зеленая Шмаркля с убийственным видосиком: "да!.. я отсосал, но это был по сценарию и Ленка была в курсе"..
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29.01.2021 20:17
+8
Та хай ця братва перестріля вже однЕ Одне.
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29.01.2021 20:21
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слуги урода друг друга мочат и это хорошо
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29.01.2021 20:10 Відповісти
А шо вони партійні?))
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29.01.2021 20:13 Відповісти
да, все рыги
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29.01.2021 20:17 Відповісти
они все кроты... Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9823
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29.01.2021 20:26 Відповісти
А ему лишь-бы пук..ть! Такая задача!
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29.01.2021 20:52 Відповісти
- Ви знаєте, нашого Фердінанда вбили, - сказала служниця Швейку, якого в свій час військова лікарська комісія безапеляційно визнала ідіотом, завдяки чому він звільнився з армії і промишляв тепер продажем собак, паскудних, нечистокровних потвор із родовідними свідоцтвами, сфабрикованими його власною рукою. Крім цього фаху, Швейк мав ще й ревматизм і тепер саме натирав собі коліна оподельдоком.
- Якого це Фердінанда, пані Мюллерова? - спитав Швейк, не перестаючи розтирати коліна. - Я знаю двох Фердінандів. Один служить у аптекарському магазині Пруші й одного разу помилково випив там пляшку якоїсь гидоти проти випадання волосся; а потім знаю ще Фердінанда Кокошку. Той збирає по вулицях собаче лайно. Обох анітрохи не шкода.
Ярослав Гашек

.
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29.01.2021 21:16 Відповісти
тепер слідству з ним потрібно зробити угоду та замовити того нескоромного
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29.01.2021 20:14 Відповісти
+++++Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1695Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7246
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29.01.2021 20:46 Відповісти
Олег Поскотинин предполагался в качестве киллера для убийства генерала СБУ Наумова.

какая чудесная, очень "говорящая" рюцкая фамилия...
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30.01.2021 05:13 Відповісти
Может это многоходовочка и направлена против Дмитрия Нескоромного.
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29.01.2021 20:16 Відповісти
Стелять соломку для Зеленського з Єрмаком
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29.01.2021 20:16 Відповісти
С нетерпением ждем всплытие этого наглухо ватного Нескоромного на паРаше, где он разумеется во всех подробностях выложит кацапам все, что они захотят узнать. Ну, то, что действующие ФСБУшники еще не рассказали...
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29.01.2021 20:17 Відповісти
А как же Брусель? Как же зал пресс-конференций?
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29.01.2021 22:45 Відповісти
Так вроде отменили уже пресс-конференцию.
Это он пока в "бездуховной и загнивающей гейропке" сидит, почему-то все любители паРаши в первую очередь туда бегут, видать паРаша лучше любится на расстоянии, а если реальная угроза выдачи Украине назреет, то, куда деваться, побежит поближе к березкам.
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29.01.2021 23:00 Відповісти
Ни в какой Европе он не сидит. Пустил дымовую завесу. Он подозреваемый в организации убийства - в Европе его сразу "запакуют" и отправят Новой Почтой в Украину. А "с Дону выдачи нет".
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29.01.2021 23:08 Відповісти
Я же не спорю, я за этим дятлом особо не слижу. Краем уха слышал, что вроде как откуда-то из Европы грозился "вскрыть покровы" на какой-то пресс-конференции и вроде как ее отменили, ну и ты про Брюссель написал. Может он действительно уже давно в срани-рязани какой-то сидит и оттуда кукарекает.
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29.01.2021 23:26 Відповісти
Ну я же не про Брюссель писал, а про "Брусель". А вообще хрен их знает. Но "прессухи" не будет.
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29.01.2021 23:47 Відповісти
мне лично пофиг, кто из них кого заказал!.. они все там антиукраинские!..
мне интересно, что будет дальше!.. и в какой серии компромата появится Зеленая Шмаркля с убийственным видосиком: "да!.. я отсосал, но это был по сценарию и Ленка была в курсе"..
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29.01.2021 20:17 Відповісти
- Вы знаете бубочка оказался таки пид%№?*
- Он что все таки продал Газпрому Украинскую Газотранспортную Систему?
- Нет, я в хорошем смысле этого слова!
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29.01.2021 23:51 Відповісти
Это последствия слияния власти с криминалом.
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29.01.2021 20:18 Відповісти
Це мафія. ЇЇ корені у комуністичній номенклатурі, включно із тодішніми силовими органами, часів совка. Ці воші вилупилися з комуністичних гнид.
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29.01.2021 20:42 Відповісти
Та хай ця братва перестріля вже однЕ Одне.
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29.01.2021 20:21 Відповісти
може выгнать и наумова с того сбу,и пусть они на гражданке на кулаках выясняют отношения?кто кому расюк и кому поскотинин (ну и погоняло у кацапа с белгородаРасюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6289)
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29.01.2021 20:24 Відповісти
а уж как Нескоромный называл Расюка и Наумова на допросе в ФБР можно только догадываться
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29.01.2021 20:32 Відповісти
На мій погляд розмова полковніка СБУ з "кимось з Москви" !! по телефону!! про те що дивився звернення Путіна із розряду казочок про дебільних діточок. Ну який сепар махровий із куратором я можу повірити..а кадровий офіцер служби..Туфта!!
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29.01.2021 20:34 Відповісти
Цілком можливо,в них від безкарності ,вседозволеності і особистоЇ величі геть загублений інстинкт самозбереження!
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29.01.2021 20:47 Відповісти
Ну прямо в рупор через кордон один одному кричали. Насправді є закриті конали зв'язку. Ті, що ними перемовляються думають, що канали закриті. Ну а товариш майор на станції перехоплення точно знає, що це не так. Це так на пальцях виглядає. Насправді є така служба АНБ, яка чує весь світ. Майор Мельниченко не дасть збрехати.
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29.01.2021 20:51 Відповісти
Шановний я не лізу у технічні деталі, бо не є компетентним в них. А ось основи оперативної роботи дещо знаю. І в такі розмови за участі офіцерів служби чомусь не дуже вірю..Якийсь голімий дилітантизм. Серьйозні розмови не ведуться навіть у машинах..не те що по телефону.
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29.01.2021 21:59 Відповісти
Жабы , гадюки ,пауки и скорпионы дрючат друг-друга в Зебанарии говнобородька
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29.01.2021 20:35 Відповісти
Ось таке наслєдство(спадщину) залишило українцям шакАладне мародерське стерво.
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29.01.2021 20:43 Відповісти
а что это не друзяки зеленых гнид гнезда коломойского?
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29.01.2021 20:49 Відповісти
При Порошенко их выгнали на хрен , а дрыстун 💩🤢🤡 зелёный по приказу гебнявых ,( которые тут козу водят ) назначил этих любителей ***** и бабла
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29.01.2021 23:04 Відповісти
Тю...придурок😧
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29.01.2021 21:18 Відповісти
Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8009
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29.01.2021 21:52 Відповісти
Інформація стосовно цієї справи в різних джерелах подається по різному. Жодне з джерел не є незалежним. Єдине що можна припустити лише те що від цієї справи тхне кацапами. А від Баканова, луганчанина Нескоромного та Єрмака просто смердить...
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29.01.2021 20:43 Відповісти
ой ржу немагу, з Бельгії.......... , ще й шифрується придурок, прямо з кремля давай всеодно спалився дальше нікуди.
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29.01.2021 20:51 Відповісти
Нескоромный посетил Офис Президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУИ

добазарился с агентами бубочка и дермак
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29.01.2021 20:51 Відповісти
Вовремя, т.к. СКРОМНЫЙ же давно выехал из страны, о чем сам писал в соц сетях...
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29.01.2021 20:55 Відповісти
От якби вони повбивали одне одного,було б набагато краще. Все одно толку з них ніякого.
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29.01.2021 21:01 Відповісти
А ты действительно дебил.
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29.01.2021 22:52 Відповісти
Не в том дело - они все одна банда предателей , только один пример - слив операции по «вагнеровцам « и многое другое. Пока неизвестно , я уже не вспоминаю грабеж и коррупцию зеленского и его бандитов Каломоя ,Ермаков и прочей мрази……
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29.01.2021 23:11 Відповісти
Зная наши "правоохранительные органы" это не более чем пук в лужу. Нескоромный пресс-конференцию на днях обещает. Наслушаемся.)
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29.01.2021 21:17 Відповісти
Ничего не будет.
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29.01.2021 22:55 Відповісти
Расюку обещали за это срок скостить. Типа подтвердил версию начальства.
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29.01.2021 21:23 Відповісти
Шоу продовжується.
В цій країні не прощають лише одне - це суспільний резонанс.
І лише факти і суспільний резонанс можуть врятувати Нескоро ного.
Замкнуте коло.
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29.01.2021 21:24 Відповісти
Гниє країна зсередини... У 14му після звільнення міста від рашистів контактував з різних питань з молодими офіцерами СБУ. На прощання неодноразово казав - Хлопці, на ваше покоління надія, тільки щоб ви не скурвились ні при яких обставинах! Де ви зараз? Маю надію, що ваша чєсть з вами.
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29.01.2021 21:27 Відповісти
"после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ"______________"наружка" "профи", в смысле профаны.
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29.01.2021 21:35 Відповісти
А чому ніхто не допитає Зе про розмову з Нескромним?
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29.01.2021 21:46 Відповісти
А чому ніхто не допитає Зе про розмову з Нескромним?
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29.01.2021 21:47 Відповісти
А в разговорах говорили друг другу "братишка-братишка"))
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29.01.2021 21:52 Відповісти
мало один одного мочать. Мало!
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29.01.2021 22:09 Відповісти
Виглядає це все як розборки між кланами за бабло.
Обидві сторни замазані "нетрудовими доходами".
І в обох сторін є компромату вози.
Нескоромний пригрозив прес-конференцією, яку відклали, ніби через ковід.
Це можна розцінити як пропозицію домовитись.
І домовляться, бо, як вище хтось влучно сказав, "обоє рябоє".
Для "народних мас" буде якась версія, яку можна буде обговорювати, переговорювати і тим тішитись. Але нема чим - СБУ воює з СБУ через бабло.
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29.01.2021 22:23 Відповісти
Все виглядає так наче в Нескоромного є дуже хороший компромат на Клоуна або Єрмака. Берем попкорн і чекаємо на пресконференцію з Брюселя.
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29.01.2021 22:51 Відповісти
После такого зашквара нужно вообще ликвидировать СБУ.
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29.01.2021 23:25 Відповісти
И создать антикоррупционное СБУ. Ну и там к нему надзорный орган и суд.
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30.01.2021 00:38 Відповісти
Не здивуюся як щось подібне "випливе" в МВД чи в Армії. Держава, як той двигун, починає йти "вразнос" із-за дій її "водіїв".
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30.01.2021 04:45 Відповісти
Началось все с Юща. ПОЛИТИЧЕСКИЕ назначения НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ. Только ПРОФЕССИОНАЛЫ для защиты Украины,а не какого то персонажа либо партии! Для того что бы снять с должности НУЖНО представить ОСНОВАНИЯ после признания РАБОТЫ НЕ удовлетворительной.А не так что сменилась власть сменился глава СБУ. И ЖЕСТОЧАЙШИЙ ПОДБОР кадров,никаких "комерсов",...... кроме профессионалов прошедших служебную лестницу. Без спецлужб НЕТ ГОСУДАРСТВА!
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30.01.2021 07:04 Відповісти
Раньше , при покушении на сбушника, я всегда пордозревал российских диверсантов.
Теперь, благодаря Зеленскому и Баканову я знаю, что в первую очередь надо рассматривать версию внутриведомственных разборок между высшего офицерского состава.

Я все никак не могу забыть, как Наливайченко (бывший глава СБУ) , вместе с другими действующими руководителями силовых ведомств Украины, в эфире у Шустера на всю страну заявляли Бутусову, что операция "вагнеровцев" -- это фейк. А я когда то Наливайченко уважал...
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30.01.2021 09:10 Відповісти
Один кадр Зеленського заказав замочити другого кадра Зеленського і це все в СБУ яке знає всіх чортів. Питання ? Якщо Зеленський на такі посади призначає шпіонів і людей Рашки то нахрина нам така кантора і її начальник Баклан. Але на мій погляд все це мочилово через бабки а не через те що хтось зрадив Україну, за це вони і мухи не вбють. Нажаль СБУ не МОСАД а Зеленський не ГОЛДА МЕЇР(МАБОВИЧ).
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30.01.2021 09:18 Відповісти
О КАК. НЕОЖИДАННО.
А ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ МЭРЫ, ЗАБЫВШИЕСЯ КТО ОНИ И ОТКУДА, МАЗУ ТЯНУЛИ И ЗУБ ДАВАЛИ ШО РАСЮК ХОРОШЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРАХВЕСИАНАЛ НЕВИНАВАТЫЙ НИ В ЧЁМ.
И ШО ЭТО УСЁ ПАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ НЕХОРОШЕЙ ЗЕЛЁНОЙ ВЛАСТИ. 😆😅🤣😂😝
МОЖЕТ ТЕПЕРЬ В СВЕТЕ ОТКРЫВШИХСЯ ФАКТОВ И СОТРУДНИЧЕСТВА СО СЛЕДСТВИЕМ И ГОСПОДИНА ХВИЛАТОВА ПРОВЕРИТЬ????? 😆😅🤣😂😝
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30.01.2021 10:20 Відповісти
 
 