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Новини Події
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Бельгія (238) Брюссель (243) замах (471) пресконференція (177) СБУ (10002) Нескоромний Дмитро (32)

Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

Новини Цензор.НЕТ Події

Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

У приміщенні Брюссельського пресклубу Дмитро Нескоромний хотів 2 лютого розповісти про провокації в СБУ і "сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади". Захід відклали через COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Колишній перший заступник голови СБУ України ... Дмитро Нескоромний говоритиме про провокації щодо нього з боку керівництва СБУ, а також про сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади в Україні", - говорить анонс від Press Club Brussels Europe.

Захід планували на 10 ранку 2 лютого. Але сьогодні стало відомо, що всі пресконференції відклали через коронавірус.

"Заходи не скасовано, а відкладено. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково", - пояснив виконавчий директор пресклубу Лоран Брих.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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Топ коментарі
+23
похоже, что шмарклю потихоньку сливают западные партнеры... сначала ноль поздравлений на ДР великого полководца всех времен, теперь вот это...
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28.01.2021 19:37
+18
Запасаемся попкорном. Снова шмарклю будут макать фейсом в дερμο.
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28.01.2021 19:36
+17
вау!!!
съем ведро поп-корна !!!!! СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 7871
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28.01.2021 19:40
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Жги, Господь!
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28.01.2021 19:36 Відповісти
вау!!!
съем ведро поп-корна !!!!! СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 7871
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28.01.2021 19:40 Відповісти
Це не страшно. А я побоююся, що можу стати пивним алкоголіком.
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28.01.2021 20:43 Відповісти
он проанонсировал теперь ждет денег за молчание
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28.01.2021 19:58 Відповісти
от тож...
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28.01.2021 19:59 Відповісти
Г-ну Нескоромному. США лояльно относятся к врагам. Пытаются сделать их друзьями. Не получится - уничтожают. Но к предателям они беспощадны. Это мы на всякий случай, если вам вдруг захочеться договорится с Зеленским и К. Впрочем вам то не знать ...
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28.01.2021 22:21 Відповісти
Запасаемся попкорном. Снова шмарклю будут макать фейсом в дερμο.
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28.01.2021 19:36 Відповісти
не будут.
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28.01.2021 22:09 Відповісти
Оце мобільність, куди там ЦРУ,вже борєц з кіллєрами в Бєльгії. Слава профам з СБУ!!!!!
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28.01.2021 19:37 Відповісти
похоже, что шмарклю потихоньку сливают западные партнеры... сначала ноль поздравлений на ДР великого полководца всех времен, теперь вот это...
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28.01.2021 19:37 Відповісти
Этот ай! диет до сих пор не позвонил Байдену и не поздравил с победой на выборах. ФБ и "видосики" на дип.уровне - незачОт. Поэтому.. ну какое , нафиг, поздравление с днюхой?
Как по мне, запад ждет появления реально проукраинского лидера. И мы понимаем, что это не про бубочку
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28.01.2021 20:13 Відповісти
Неужели Вы думаете, что он не хотел позвонить? Почему-то кажется, что на той стороне просто уклоняются от общения.
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28.01.2021 20:29 Відповісти
Там Моніка вже не в тренді.
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28.01.2021 20:34 Відповісти
Это не потихоньку....... Начали в Бэлингкэт и пошло-поехало.
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28.01.2021 20:28 Відповісти


Serbin Sergiy@SerbinSergiy 27 янв.

Зв'язок Єрмака з Путіним набагато серйозніший.
Єрмак має бізнес зв'язки з Р. Емануїловим (офіцер ГРУ), співвласники ЗАТ "Інтерпромфінанс", директор батько Борис Єрмак. В раду входить однокласник Путіна Єгоров, який і є інвестором будівництва палацу Путіна в Геленджику.
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28.01.2021 19:40 Відповісти
а тепер ця гебнява шобла відкопала архівний план "армагєдєц", про який ще акад. Д.Сахаров попереджав ще наприкінці 1980-х





Serbin Sergiy@SerbinSergiy 24 янв.

На росії в планах збудувати 30 ядерних торпед "Статус 6", потужність яких здатна здійснити світовий Армагедон, змістити планету з орбіти і дійти до ядра землі. Цей пліснявий щур вирішив знищити ще й землю. А в цей час космонавтів російських харчують американці, бо відсутня їжа.

СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 3180
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28.01.2021 19:51 Відповісти
что за невежество!
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28.01.2021 20:01 Відповісти
ни одному ядерному устройству это не под силу. даже если умножить стократно. а столько боеголовок нет ни у одной страны. даже если вместе вскладчину
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28.01.2021 20:03 Відповісти
Был такой худ.фильм "Ширли-Мырли" Там в основе сюжета новость о том, что найден алмаз, превышающий стоимость всей планеты Земля )))
Это - "потужність яких здатна здійснити світовий Армагедон, змістити планету з орбіти і дійти до ядра землі."
из той же серии + Архимедом кто-то, кого-то сделал Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії - Цензор.НЕТ 1963
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28.01.2021 20:04 Відповісти


Фагот Коровьев



- Санкции России настолько идут на пользу, что если вы их как можно скорей не снимите, начну внезапно и бессистемно х@ярить во всех и сразу, потому что я психический. И цивилизации наступит конец.
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28.01.2021 20:24 Відповісти
Может просто ждет интересных предложений от ОП.
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28.01.2021 19:40 Відповісти
Скорей всего , тут прямым текстом говорит или решаем по тихому или сдам всех , тем более сам в теме
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28.01.2021 20:36 Відповісти
очередной позор
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28.01.2021 19:40 Відповісти
Торги продовжуються. Видно забагато той Нескоромний запросив, от і відклали, бо ніяк не погодяться.
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28.01.2021 19:41 Відповісти
Опять пацаны потоки денежные не поделили, где миллионы и миллиарды вертятся, кто может так свободно в Бельгии жить и давать пресс-конференции, хотят удивить тех, у кого пенсии 1700 грн.
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28.01.2021 19:43 Відповісти
Оце оперативність ! Поки надумали виставити позавчорашню новину,пресуху вже й відмінили ! СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 9114
(відмінили тимчасово всі лютневі заходи у зв'язку з пандемією)
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28.01.2021 19:43 Відповісти
О! Это интерэсно.
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28.01.2021 19:43 Відповісти
О сколько нам открытий чудных
Готовит сей прямой эфир...
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28.01.2021 19:43 Відповісти
..ну из Киева уже наверняка выехали любители посмотреть шпили в Брюсселе.... И никто не даст гарантии, что конференция состоится ...!
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28.01.2021 19:43 Відповісти
Его до начала пресс-конференции никто не найдет просто.
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28.01.2021 20:32 Відповісти
сомнительно им пофик они щас другим заняти - крадут пока можно
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28.01.2021 22:57 Відповісти
Почему я не удивлен что пресс конференцию отменили? Идет торг.
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28.01.2021 19:46 Відповісти
Плохо, что подобная возня коррупционеров в погонах отрицательно влияет на имидж Украины....о каких инвестициях можно после этого говорить.... СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 1451
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28.01.2021 19:47 Відповісти
ну позвольте. кто выпустил этого мыролюбного сбушника за границу?
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28.01.2021 19:48 Відповісти
СБУшника, который не знает дыр на границе не существует в природе. У нас в Закарпатье проходной двор в обе стороны.
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28.01.2021 20:33 Відповісти
Ну должны же наши СБУшники по-настоящему хоть что то уметь
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28.01.2021 20:49 Відповісти
дивно, тк писали що йому закрили виїзд...тож вава і ко- готуйте вазелін! буде цікаво СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 620
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28.01.2021 19:49 Відповісти
Часом не ФСБ спонсоры мероприятия? Хотя нужен и взгляд из нутра ЗЕшоблы.
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28.01.2021 19:49 Відповісти
Кино про дворец зеленого клоуна в Карпатах будет?
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28.01.2021 19:51 Відповісти
СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 5931
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28.01.2021 19:51 Відповісти
Тут ведерка мало будет
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28.01.2021 20:50 Відповісти
При оголошенні підозри хіба не здають закпаспорт
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28.01.2021 19:55 Відповісти
Десь читав, що після візиту в ОП, він зник з поля зору нарудки. Ймовірно, вийїзав під іншими документами із зміненою злвнішстю
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28.01.2021 20:09 Відповісти
СБУ берет новые вершины по пробитию дна. Она переживет века, как пример самой смешной и грустной в мире спецслужбы. Пока есть СБУ, кроты никогда не попадут в Красную книгу.
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28.01.2021 19:55 Відповісти
Грязные трусы СБУ вместо флага и с маршем под музыку квартала ...так идём в Европу
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28.01.2021 19:58 Відповісти
Паззл сложился: А. полностью скомпрометированная, коррумпированная СБУ
Б. Визит бригады роспропагандонов в Донбасс с призывами к присоединению Дамбаса к "цедрой доброй матушке расеи". В. Выступление местного МММ-щика пушилина с планом "освобождения от Украины временно-оккупированных территорий дыныры и дыныры".
А все эти хотелки коррупционеров и продажной мрази СБУ из Брюсселя только утверждают в в мысли: нет у нас никакой Службы Безопасности.
Территория бесстыдства и беззакония есть, а СБУ нет. Крым и Донбасс в 2014 это подтверждают.
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28.01.2021 19:59 Відповісти
Что на это ответит литинант бакланов??? СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии - Цензор.НЕТ 4679
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28.01.2021 20:00 Відповісти
За такие подвиги пора литехе вручить погоны копитана
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28.01.2021 20:53 Відповісти
А шо в ютубе нельзя проводить онлайн конференцию?! Давай чувак, регистрируйся в гугле и потом расскажешь о том сколько миллиардов списдил зеленский с бакановым
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28.01.2021 20:07 Відповісти
_Хотел бы - провёл. Но не хочет. Не хочет выкладывать народу правду. Возня крыс под ковром... Ненавижу!
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28.01.2021 21:25 Відповісти
Дарма він аж на 02.02 прес-конференцію переніс. За цей час можна кілька груп з "новічком" до Бельгії перекинути. А те, що компромат там буде не тільки на ще, а й на Кремль також - можна не сумніватись
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28.01.2021 20:07 Відповісти
Швидше за все ідуть підкилимкові торги. Якщо не домовляться до 02.02, то гімно попливе
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28.01.2021 20:56 Відповісти
можна влаштувати конфу в он-лайн по скайпу.
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28.01.2021 20:09 Відповісти
видать половина суммы за молчание уже заехала

Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії - Цензор.НЕТ 8531
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28.01.2021 20:14 Відповісти
Ну що ж-торги почалися))) дЄрмак і Ко за ціною не стануть
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28.01.2021 20:20 Відповісти
Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії - Цензор.НЕТ 5062 Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії - Цензор.НЕТ 46
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28.01.2021 20:37 Відповісти
Це вже починає нагадувати щось на кшалт "плівок Мельниченка". Затівається якась "гра" чи "многоходовочка".
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28.01.2021 20:39 Відповісти
ооо.. очередной правдолюб нашелся, когда яйца придавили... а до этого он ничего не знал бедняга.. аж опух от "незнания"... паскуда, тебя тоже нужно посадить, как и все твое начальство!
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28.01.2021 20:40 Відповісти
Запасаемся попкорном.
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28.01.2021 20:40 Відповісти
Шануймося українці!
З ЦЕНЗОРУ НЕТ:
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28.01.2021 20:54 Відповісти
Хороше гасло для сайту Юри Бутусова !
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28.01.2021 21:00 Відповісти
Господин НЕ находится в Москве.Поскольку транслировать его интервью собираются Медведчуковские каналы.
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28.01.2021 20:54 Відповісти
Ой будет интересно и про Баканова, и про Зеленского. Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії - Цензор.НЕТ 6549
И площадка подходящая для выноса всего ЗЕленого говна на обозрение.
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28.01.2021 21:02 Відповісти
Прогноз. Якщо до пресконференції дійде, то там спливе прізвище Єрмак.
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28.01.2021 21:02 Відповісти
Тепер вже не дійде-Короновірус))
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28.01.2021 21:08 Відповісти
Текст как-то по дебильному написан (с)
Ну,если пресс конференцию типа из-за короні отменили, то почему бы ее не провести в формате видеоконференции?
Тем более.что это на халяву - зарегался в ютубе и вперед.
А так это все пердеж в атмосферу.
Тут думают - а что этат нигадай успел стащить???
А там - сцук, какую мульку б еще прогнать?
Кооече,я к этому потерял инетерес
Дермецом уж сильно попахивает
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28.01.2021 21:41 Відповісти
А як же це ТАКОГО "розбійника" випустили до самої Бельгії? Та ще й з ТАКОЮ метою?!! Як виверне всю брудну білизну СБУ, ото ганьба буде на весь білий світ! І куди тоді ховаться другу бАКАНОВУ?
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28.01.2021 22:11 Відповісти
Пусть даёт пресс конференцию ОНЛАЙН
Меркель , к примеру , может решать онлайн вопросы и посложнее
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28.01.2021 23:20 Відповісти
как он попал в эту Бельгию, непонятно..., а его тут в розыск объявили, смешно просто - слушали-слушали и не услышали, как он чемоданы собирал...
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28.01.2021 23:43 Відповісти
Очередная мыльная бульбочка !!!
Договорняк!!!
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29.01.2021 06:29 Відповісти
Когда назначали дату коронавирус не мешал, а здесь вдруг вспомнили. Очевидно Шмаркля очень попросил. Ждем с нетерпением пресконференцию.
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29.01.2021 10:58 Відповісти
"Сенсационные факты коррупции на высшем уровне украинской власти" - оказались слишком заурядным поводом для европейской общественности. Эти факты и так прекрасно видны с высоты птичьего полёта над некоторыми дачными маетками и на автопарковках СБУ, прокуратуры и судов.
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30.01.2021 00:24 Відповісти
 
 