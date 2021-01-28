Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії
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У приміщенні Брюссельського пресклубу Дмитро Нескоромний хотів 2 лютого розповісти про провокації в СБУ і "сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади". Захід відклали через COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Колишній перший заступник голови СБУ України ... Дмитро Нескоромний говоритиме про провокації щодо нього з боку керівництва СБУ, а також про сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади в Україні", - говорить анонс від Press Club Brussels Europe.
Захід планували на 10 ранку 2 лютого. Але сьогодні стало відомо, що всі пресконференції відклали через коронавірус.
"Заходи не скасовано, а відкладено. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково", - пояснив виконавчий директор пресклубу Лоран Брих.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивства співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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съем ведро поп-корна !!!!!
Как по мне, запад ждет появления реально проукраинского лидера. И мы понимаем, что это не про бубочку
Serbin Sergiy@SerbinSergiy 27 янв.
Зв'язок Єрмака з Путіним набагато серйозніший.
Єрмак має бізнес зв'язки з Р. Емануїловим (офіцер ГРУ), співвласники ЗАТ "Інтерпромфінанс", директор батько Борис Єрмак. В раду входить однокласник Путіна Єгоров, який і є інвестором будівництва палацу Путіна в Геленджику.
Serbin Sergiy@SerbinSergiy 24 янв.
На росії в планах збудувати 30 ядерних торпед "Статус 6", потужність яких здатна здійснити світовий Армагедон, змістити планету з орбіти і дійти до ядра землі. Цей пліснявий щур вирішив знищити ще й землю. А в цей час космонавтів російських харчують американці, бо відсутня їжа.
Это - "потужність яких здатна здійснити світовий Армагедон, змістити планету з орбіти і дійти до ядра землі."
из той же серии + Архимедом кто-то, кого-то сделал
Фагот Коровьев
- Санкции России настолько идут на пользу, что если вы их как можно скорей не снимите, начну внезапно и бессистемно х@ярить во всех и сразу, потому что я психический. И цивилизации наступит конец.
(відмінили тимчасово всі лютневі заходи у зв'язку з пандемією)
Готовит сей прямой эфир...
Б. Визит бригады роспропагандонов в Донбасс с призывами к присоединению Дамбаса к "цедрой доброй матушке расеи". В. Выступление местного МММ-щика пушилина с планом "освобождения от Украины временно-оккупированных территорий дыныры и дыныры".
А все эти хотелки коррупционеров и продажной мрази СБУ из Брюсселя только утверждают в в мысли: нет у нас никакой Службы Безопасности.
Территория бесстыдства и беззакония есть, а СБУ нет. Крым и Донбасс в 2014 это подтверждают.
З ЦЕНЗОРУ НЕТ:
И площадка подходящая для выноса всего ЗЕленого говна на обозрение.
Ну,если пресс конференцию типа из-за короні отменили, то почему бы ее не провести в формате видеоконференции?
Тем более.что это на халяву - зарегался в ютубе и вперед.
А так это все пердеж в атмосферу.
Тут думают - а что этат нигадай успел стащить???
А там - сцук, какую мульку б еще прогнать?
Кооече,я к этому потерял инетерес
Дермецом уж сильно попахивает
Меркель , к примеру , может решать онлайн вопросы и посложнее
Договорняк!!!