"Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
У мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ полковника Дмитра Нескоромного, які можуть свідчити про його зв'язки з російським ФСБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, на записах Нескоромний розмовляє із двома особами. Одного з них він вітає з Новим роком "за московським часом", а через другого - він називає його Владика, передає привіт "нашій московській сім'ї".
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
Будь ласка, зачекайте...
Бачу намагання максимально знищити репутацію зниклого полковника,навіть ціною знищення репутації СБУ.
В мене два пояснення подібних дій:
-або в Нескоромного справді наявний шокуючий компромат на вище державне керівництво
-або метою є саме знищення репутації українських спецслужб,як інституцій (після знищення репутації КСУ виглядає правдоподібно).
С#ка, откровенный пропарашный ватник на высокой должности в СБУ, у которого вся семья граждане паРаши, дружески перетирает с "украинским" рпцшным попом новогодние обращения ***** и восхищается им. Все коллеги в курсе его ватности, но им либо пох, либо они такие же ватники и предатель спокойно живет, делает карьеру и вредит.
Очень показательно, что даже арестовать эту мразь не смогли, тупо дали сбежать "в наручниках", а запись выложили просто на опережение, только после того как сбежавший из-за границы анонсировал "раскрытие покровов". Не пойди этот ватный даун против другого (уверен не менее ватного) мудака из зеленого шапито, уверен жил бы спокойно дальше, работал бы на паРашу на другой высокой должности и никто эту запись никогда не услышал.
(от слова разговляться, говеть)
и до сих пор стучат
еще и сепаров в монастырях кроют
Но эти ватоцефальные ******** там ещё с 91го года. И в 14м, после Революции, при "сывочолом" они тоже все были. И то что их не ********* - ***** как раз таки пети и ко, а не малороса-клоуна. На которого всё равно никакой надежды, у вменяемых людей не было.
Пока патриотические силы не начнут физически устранять эту всю кацапо-совковую падаль - дела у нас не будет...
.