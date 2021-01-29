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Росія (47133) СБУ (10007) Нескоромний Дмитро (32) Наумов Андрій (52)

"Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

У мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ полковника Дмитра Нескоромного, які можуть свідчити про його зв'язки з російським ФСБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, на записах Нескоромний розмовляє із двома особами. Одного з них він вітає з Новим роком "за московським часом", а через другого - він називає його Владика, передає привіт "нашій московській сім'ї".

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+78
Ще трохи інформації для роздумів... "Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 2521

"Владимир Владимирович - красавчик, сила. Нашей московской семье привет", - в сети появилась аудиозапись разговоров экс-заместителя главы СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 3658
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29.01.2021 13:49
+70
"Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 836
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29.01.2021 14:00
+55
Что значит "как могут работать"?
Всех этих российских агентов НАЗНАЧИЛ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ.

Российский шпион-"президент" (извините за выражение) назначает российских шпионов-СБУшников, шпионов-министров, шпионов-заместителей, шпионов-дипломатов.
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29.01.2021 14:10
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Думаю полковник фсб нескоромный получит генерала и будет эвакуирован через лугандонию на паРашку, а оттуда уже и в Бельгию на пресс-конференцию его перебросят !
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29.01.2021 15:50 Відповісти
а Наумову дадут звание бригадного фельдмаршала!
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30.01.2021 17:37 Відповісти
Штирлиц.
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29.01.2021 15:55 Відповісти
Двигуни успішної кар'єри на любій службі в Україні це: звязки (краще всьго родинні), випадок (дурням буває везе, но це скоріше виключення) і гроші. Перших два природні, а ось останній штучний. І хто стоїть за грошами той и має вплив на козачка, який по грошинятах швидко стає отаманом. Спецслужби ворожих країн це добре знають. І крім того, знають, що в Україні безпричинно багатий і успішний офіцер викликає скоріш заздрість і повагу, а не підозру у державній зраді.
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29.01.2021 15:55 Відповісти
Ну,припустимо,Нескоромний пояснить явно проросійські перемовини з певними особами ,з агентурних міркувань,з метою збору інформації.А як пояснить СБУ вже ЯВНИЙ злив інформації ? В яких спецслужбах таке практикується ?
Бачу намагання максимально знищити репутацію зниклого полковника,навіть ціною знищення репутації СБУ.
В мене два пояснення подібних дій:
-або в Нескоромного справді наявний шокуючий компромат на вище державне керівництво
-або метою є саме знищення репутації українських спецслужб,як інституцій (після знищення репутації КСУ виглядає правдоподібно).
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29.01.2021 16:04 Відповісти
Тоже мне секрет открыли, у на почти все СБУ такое, они же все подготовлены в школе СБУ, где все учителя из КГБ.
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29.01.2021 16:05 Відповісти
Жесть... Вроде и понимаешь, что во всех СБУшных и прочих структурах полно предателей, а филиал РПЦ в Украине - агент влияния откровенно работающий на рашку и ватный инкубатор, но глядя такие ролики реально понимаешь насколько все прогнило...
С#ка, откровенный пропарашный ватник на высокой должности в СБУ, у которого вся семья граждане паРаши, дружески перетирает с "украинским" рпцшным попом новогодние обращения ***** и восхищается им. Все коллеги в курсе его ватности, но им либо пох, либо они такие же ватники и предатель спокойно живет, делает карьеру и вредит.
Очень показательно, что даже арестовать эту мразь не смогли, тупо дали сбежать "в наручниках", а запись выложили просто на опережение, только после того как сбежавший из-за границы анонсировал "раскрытие покровов". Не пойди этот ватный даун против другого (уверен не менее ватного) мудака из зеленого шапито, уверен жил бы спокойно дальше, работал бы на паРашу на другой высокой должности и никто эту запись никогда не услышал.
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29.01.2021 16:17 Відповісти
У владних кабінетах одні луганські, донецькі, харківські, одеські і криворізькі. А це найкращі "патріоти".
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29.01.2021 16:41 Відповісти
що з зелена мерзота призначала цього ...дора на посаду? коли цей чортило заявив про озвучення корупції вілносно зелених ...дарасів, ті одразу злили компру на нього, мол не вірте тому що це лайно ...здітеме, бо він ось такий!
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29.01.2021 17:15 Відповісти
І сторія повторюється, і правий був С.Петлюра, який казав пророчі слова про те, шо нам не так страшні московські воші, як ЗЕЛЕНІ українські гниди!
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29.01.2021 17:17 Відповісти
Вот ещё тройка любителей Путина: Портнов, Татаров, Ермак.
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29.01.2021 17:30 Відповісти
а ларчик відкривається просто. скромний друг богдана і порткова, поставлений замом для контролю як баканова, так і єрмака. ще мав завдання щодо Порошенка. після обнулення (за визначенням відомого харківського гангстера гепи) Богдана втратив все на майбутнє. Видно, ще не повністю оформив російське громадянство того таке постійне відкладення конференції А щодо зрадників і хапуг у СБУ то вони , були, є і будуть. Он у ФСБ всі полковники з банківського відділу були мільярдерами, правда всіх посадили. і в адміністрації також є свої бендери. А у нас один шайтан ага чого вартиій. Відмова від АТО це перший знак шпигуства, бо в росії передбачена кримінальна відповідальність, того і бояться воювати. Перерахуйте всіх відмовників і не помилитесь
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29.01.2021 17:43 Відповісти
У нього російське громадянство і так є якщо жінка має.
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29.01.2021 18:02 Відповісти
більше компроматів.. цікаво і корисно
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29.01.2021 18:07 Відповісти
Щось не пригадую ніяких чисток,ніяких люстрацій,розсекречення прізвищ агентів радянського кгб. Всі колишні країни соцтабору і прибалти, першим кроком зробили це. І тільки Україна,нашпигована гебнявим гівном ніяк не може з ним розпрощатись.А потім дивуємось,чому це 5-ту колону у нас ніхто не чіпає?
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29.01.2021 18:14 Відповісти
Много вопросов к СБУ и нашему государству!!Почему такие люди работают в системе??Где проверки перед назначением на должности??Такое подозрение что все делается по звонку и кумовству!!
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29.01.2021 19:21 Відповісти
НАРОДЕ УКРАЇНИ! ПІДІЙМАЙСЯ! ПРИЙШОВ ЧАС, ЩОБ НІ ОДНА З ЦИХ ПАДЛЮК НЕ ВИСЛИЗНУЛА З УКРАЇНИ!
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29.01.2021 20:00 Відповісти
І для кого це було дивиною,що фактично вся мусорня,гебня,прокурВатурня та судівня-відкриті чи латентні вороги Української державності??? Це і зрозуміло,бо вони,їхні лярви та лічинки сприймають Україну за дойну корову, грабують її,а не служать їй,забезпечуючи собі заможне життя за кордоном. І велика заслуга у цьому освітньої системи. Тому люстрацію треба починати з освіти! Чи ви може чекали,що йурист ківалов та культуролог більченко когось іншого виховають???
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29.01.2021 20:50 Відповісти
Как паготка в Маскве? Вот п*дарасы((:
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29.01.2021 21:08 Відповісти
Нескоромный означет ГОВЁННЫЙ
(от слова разговляться, говеть)
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29.01.2021 21:10 Відповісти
Что не день , то новый зашквар и пробитие дна😁😁😁
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29.01.2021 21:34 Відповісти
Так це ж типове нове обличчя нєлоха оманського
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29.01.2021 23:47 Відповісти
все попы кгбшники
и до сих пор стучат
еще и сепаров в монастырях кроют
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30.01.2021 01:27 Відповісти
Це капець,якими чортами набите есбеу...
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30.01.2021 01:58 Відповісти
Не народ, то что это ватное чепушило вскрылось при зеленском - это лишь результат дележа потоков в СБУ.
Но эти ватоцефальные ******** там ещё с 91го года. И в 14м, после Революции, при "сывочолом" они тоже все были. И то что их не ********* - ***** как раз таки пети и ко, а не малороса-клоуна. На которого всё равно никакой надежды, у вменяемых людей не было.
Пока патриотические силы не начнут физически устранять эту всю кацапо-совковую падаль - дела у нас не будет...
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30.01.2021 02:08 Відповісти
Почитай хотя бы его биографии на Вики. При ком он был назначен.
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30.01.2021 07:48 Відповісти
він не з вулиці прийшов, а "працював" в системі всі попередні роки.
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30.01.2021 08:25 Відповісти
То Петро повинен був особисто кожного, хто якимось боком до СБУ допитувати на поліграфі та потім у товарних вагонах відправляти до Ростова?
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30.01.2021 09:27 Відповісти
ПОВИНЕН!!! КОЖНОГО. І ВІДПОВІДАЄ ЗА КОЖНОГО!
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30.01.2021 11:01 Відповісти
В уявленні розумово обмежених - пезперечно!
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30.01.2021 11:10 Відповісти
Счасс приедет ГОЛОБОРОДЬКО на велосипеде -- и все РАЗРУЛИТ !.
.
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30.01.2021 07:35 Відповісти
Ржали дебіли ?

"Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 1064
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30.01.2021 07:42 Відповісти
ну поржитє ісчо

"Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 9413
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30.01.2021 09:29 Відповісти
Дважді не судимій Витьька тоже работал на кгб-фсб... "Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 6734а папенька его на Вермахт в браццкой Белоруси...,кстати дед и отец Лукашеску тоже біли бандюками... "Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 38
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30.01.2021 07:59 Відповісти
Донецкие говорили что жена Януковича могла даже в форточку пролезть "Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 8306
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30.01.2021 08:45 Відповісти
"Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного - Цензор.НЕТ 3105
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30.01.2021 10:21 Відповісти
Ненпонятно, как с таким первым заместителем, глава СБУ до сих пор не в отставке?! А в общем конечно ужасно осознавать что организация, которая должна обеспечивать безопасность страны, по сути сборище крышевателей и предателей
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30.01.2021 10:49 Відповісти
Складається враження що СБУ.,офіс президента и сам.слуга .. все .продалось путлеру і тільки чекають слушного моменту щоб агресора з хлібом сіллю вітати та нагороди за здачу України приймати..
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30.01.2021 12:36 Відповісти
Теперь понятно, почему за время войны не разоблачили ни одного шпийона или резидента россии. Все свои.
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30.01.2021 13:05 Відповісти
И сикока ж там таковских ишо остаецца?
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30.01.2021 19:18 Відповісти
Що можна чекати від луганського сепара? ВаЗЕлін вміє підбирати кадри.
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30.01.2021 19:54 Відповісти
Ми побачили тепер відкрито....що коштує наша СБУ грішна по вуха. Тепер зрозуміло,як здали Крим, схід України,готували весь південь та центральну .... З СБУ, поліції і владників. Люди,може все ж таки оберемо собі Керманича,Короля,Гетьмана...з правами Іменем Короля- Коронного Гетьмана і так далі. Повірьте,через рік буде і країна,і спокій, і захист,і буде до кого звернутись і чогось чекати. Бо так жити в неспокійному життєвому просторі просто людям неможливо. Ми тут в тилу,а представте,що на передовій і який моральний клімат в підрозділах у бійців з такою нашою "владою"!? Бійці скаржаться,що з місць їм повідомляють про бардак,обдираловку через тарифи,збільшені ціни на все, анархію та свавілля на всіх рівнях. Ніхто ні за що не відповідає,суди виносять несправедливі вироки, прокуратура не слідкує за виконанням законів, поліція практично і реально людей від криміналу не захищає,а ще й потворствує йому. На посади в усіх сферах діяльності на посади призначено вже і подовжують призначати кого-лібо,окрім фахівців,бо дипломи вже нічого не вирішують і нікому не потрібні,як у приватному так і в державному секторі. Охвіс Зе взагалі призначає на голів Областей осіб не просто сумнівних,а взагалі не свідующих ні про що в державному керівництві.Скрізь нігілізм до усіх державних питань. Висновок:.... ЙДЕ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ РОЗВАЛ КРАЇНИ.
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30.01.2021 22:44 Відповісти
Порохососики как всегда "гонят пургу". Проблема не в "кловане" Же а в СИСТЕМЕ. В СБУ 500 человек занимаются делом и ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ экономическими преступлениями( узаконенным вымогательством) Представляете моральный облик большинства? И коррумпированный мерзавец будет разбираться кто ему даёт деньги?( Российских даже больше). И при Юще и Овоще и ПеПо и кловане СИСТЕМА работает ОДИНАКОВО. Надо,если есть на это воля, убирать от полицейских и СБУ ВСЕ функции контроля бизнеса. Если начинают лезь в бизнес-в тюрьму. Государства НЕТ без спецслужб!
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31.01.2021 08:30 Відповісти
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