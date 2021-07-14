Суд засудив полковника "Альфи" Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки

Полковник "Альфи" СБУ Юрій Расюк визнав свою провину в справі про планування замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова і пішов на угоду зі слідством, в результаті суд засудив його до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки. Також суд присудив йому компенсацію судових витрат.

Про це повідомила журналістка Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Як всеукраїнський скандал остаточно перетворити на провал. Від початку справа щодо можливого замаху на бригадного генерала СБУ Наумова була схожа на фарс. Від початку було зрозуміло, що затриманий співробітник СБУ Расюк піде на угоду зі слідством. І от головний затриманий Расюк вже отримав свій вирок. По суті, за нібито підготовку вбивства одного з керівників Служби безпеки України, потенційний організатор... обтрусився і пішов далі. А саме "у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, зобов`язався співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою" та отримав 5 років з іспитовим терміном в 3 роки + компенсацію судових витрат", - розповіла вона.

"Що, звісно, змушує задуматися - а чи вірила Служба в цю загрозу взагалі? Якщо полк слідчих та прокурорів, та і сама "жертва" реально готові відпустити на волю того, хто, згідно з їхньою версією, нібито готував особливо тяжкий злочин? І яку вищу мету вони переслідують цією угодою? Бо якщо це - вийти на замовників (імовірно того ж Нескоромного), то чи не забагато часу його пошуків минуло? Головна емоція від цієї гучної справи поки незмінна - ¯\_(ツ)_/¯", - резюмувала журналістка.

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Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.