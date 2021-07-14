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Новини
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Суд засудив полковника "Альфи" Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки

Суд засудив полковника

Полковник "Альфи" СБУ Юрій Расюк визнав свою провину в справі про планування замовного вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова і пішов на угоду зі слідством, в результаті суд засудив його до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки. Також суд присудив йому компенсацію судових витрат.

Про це повідомила журналістка Валерія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

"Як всеукраїнський скандал остаточно перетворити на провал. Від початку справа щодо можливого замаху на бригадного генерала СБУ Наумова була схожа на фарс. Від початку було зрозуміло, що затриманий співробітник СБУ Расюк піде на угоду зі слідством. І от головний затриманий Расюк вже отримав свій вирок. По суті, за нібито підготовку вбивства одного з керівників Служби безпеки України, потенційний організатор... обтрусився і пішов далі. А саме "у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, зобов`язався співпрацювати у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою" та отримав 5 років з іспитовим терміном в 3 роки + компенсацію судових витрат", - розповіла вона.

"Що, звісно, змушує задуматися - а чи вірила Служба в цю загрозу взагалі? Якщо полк слідчих та прокурорів, та і сама "жертва" реально готові відпустити на волю того, хто, згідно з їхньою версією, нібито готував особливо тяжкий злочин? І яку вищу мету вони переслідують цією угодою? Бо якщо це - вийти на замовників (імовірно того ж Нескоромного), то чи не забагато часу його пошуків минуло? Головна емоція від цієї гучної справи поки незмінна - ¯\_(ツ)_/¯", - резюмувала журналістка.

Читайте також: Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов

Суд засудив полковника Альфи Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років увязнення з випробувальним терміном на 3 роки 01
Суд засудив полковника Альфи Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років увязнення з випробувальним терміном на 3 роки 02

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есбеушник Нескоромний, якого підозрюють в організації замаху на колегу Наумова, збирається дати пресконференцію в Бельгії

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема, переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: 

вирок (1087) СБУ (12909) суд (11729) Нескоромний Дмитро (33) Наумов Андрій (70) Расюк Юрій (13)


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Топ коментарі
+7
кругом сплошная зеленая имитация ...и так 2 года подряд...
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14.07.2021 14:56
+6
Ничего не понял, но очень интересно. С такими сбушниками вопрос "почему мы ещё не в НАТО?" звучит особенно комично и абсурдно. Не мешайте, у них там своя атмосфера, тупым налогоплатильщикам не понять
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14.07.2021 14:56
+4
Да здравствует Украинский суд, самый гуманный суд в Мире!
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14.07.2021 14:54
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Да здравствует Украинский суд, самый гуманный суд в Мире!
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14.07.2021 14:54 Відповісти
Это цирк для лохов. Тогда нужен был повод задержать Нескоромного
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14.07.2021 15:08 Відповісти
это что за сделка? отсосал всему отделу? как такое может быть?
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14.07.2021 14:55 Відповісти
Ничего не понял, но очень интересно. С такими сбушниками вопрос "почему мы ещё не в НАТО?" звучит особенно комично и абсурдно. Не мешайте, у них там своя атмосфера, тупым налогоплатильщикам не понять
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14.07.2021 14:56 Відповісти
кругом сплошная зеленая имитация ...и так 2 года подряд...
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14.07.2021 14:56 Відповісти
2 роки )
Ну це ж не 300 гривень украсти
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14.07.2021 14:57 Відповісти
нифигасе...надо было еще зарплату выплатить на 10 лет вперед
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14.07.2021 15:08 Відповісти
Через три года восстановится и получит компенсацию + моральный ущерб !
А разве было иначе ?
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14.07.2021 15:15 Відповісти
Наумов, это который кошелек Баканова?
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14.07.2021 15:31 Відповісти
Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»
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14.07.2021 15:33 Відповісти
за замах на вбивство, винного, просто відпустили в залі суду?
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14.07.2021 15:41 Відповісти
У узеленских своя сбу, своё правосудие, свои платные тюрьмы... всё свое. Там теперь и пьяный ёжик не προςςыт.
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14.07.2021 15:44 Відповісти
Что дали 3 года на исправление косяка?
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14.07.2021 15:54 Відповісти
так ця Єгошина - Валерія, чи Євгенія?
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14.07.2021 15:56 Відповісти
От якби він відро картоплі вкрав,то тоді б його посадили,а так- на нєт і суда нєт... Судова гілка влади себе повністю дискредитувала. Як,власне, і виконавча та законодавча. За що вам,зе- дебіли, можна подякувати.
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14.07.2021 16:44 Відповісти
Ха-Ха-Ха.
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14.07.2021 16:44 Відповісти
Суд засудив полковника "Альфи" Расюка за підготовку замаху на Наумова до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном на 3 роки - Цензор.НЕТ 7716
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14.07.2021 17:30 Відповісти
Лоху доложить хватит. Все равно он слишком ничтожен, что бы повлиять на Баканова и его шапито клоунов.
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14.07.2021 17:40 Відповісти
Зато які в них зарплати і як вони дуже - дуже ******* Україну
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14.07.2021 20:06 Відповісти
было бы очень смешно.. но хочется не смеяться...
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15.07.2021 00:55 Відповісти
 
 