ВР утвердила соглашение с Турцией, предусматривающее строительство жилья для крымских татар

Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между правительствами Украины и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, за одобрение законопроекта №0110 "О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины" проголосовали 333 народных депутата.

Документом предусматривается предоставление Турецкой стороной безвозвратной помощи путем строительства 500 квартир для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины. В частности, в городе Николаев - 200 квартир, в Херсоне - 200, в Киеве - 100.

Кроме того, в рамках реализации рамочного соглашения товары, оборудование и механизмы, а также строительная техника (в том числе временно ввозимые), которые необходимы для выполнения строительных работ, освобождаются от уплаты налогов, таможенных сборов и каких-либо других обязательных платежей, взимаемых на территории Украины в соответствии с национальным законодательством Украины.

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Также предполагается, что налогообложение операций по поставкам товаров/услуг на таможенной территории Украины, осуществляемых непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Турецкой Республике, и заказчиком строительства, зарегистрированным на таможенной территории Украины, согласно контрактам, заключенным во исполнение указанного рамочного соглашения по строительству жилых единиц, включая все связанные с ним социальные объекты, для представителей крымскотатарского народа, внутренне перемещенных лиц, участников антитеррористической операции (операции Объединенных сил) на Востоке Украины осуществляется по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

В то же время земельные участки, на которых по настоящему Соглашению будет осуществляться строительство жилья в рамках проекта, на период строительства не являются объектами налогообложения платой за землю.

Напомним, рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины заключено 10 апреля 2021 года.

Проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и Севастополя, предусматривает два этапа: в рамках первого - строительство 500 квартир на Херсонской, Николаевской и Киевской области; в рамках второго - еще 500 квартир, но локация будет определена после дополнительного изучения.

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