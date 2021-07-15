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Благодарны Авакову за его работу в правительстве на благо Украины, - Шмыгаль

Благодарны Авакову за его работу в правительстве на благо Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ушедшего в отставку Арсена Авакова за работу в Кабмине.

Об этом написал на своей странице в соцсети Твиттер премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел. Благодарны Арсену Авакову за его работу в правительстве на благо Украины", - написал он.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) Кабмин (14033) отставка (3160) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+2
На своё личное благо трудился в поте своего армянского лица эта сволочь.
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15.07.2021 13:12
+2
Та і продовжить це робити і на новому поприщі. П*явки самі не відпадають.
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15.07.2021 13:50
+1
Не уверен ,что под руководством кремлёвского гнуса Татарова МВД будет работать на благо Украины...Возможно, без Авакова не станет лучше всем нам...
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15.07.2021 11:53
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благодарить потом будете. когда он придет.
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15.07.2021 11:30 Ответить
Кацаваротка герой нашего врємєні. Сковирнув Авакова.
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15.07.2021 11:33 Ответить
Спутал народ Украины с группой полицаев насильников и мародеров?
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15.07.2021 11:34 Ответить
Благодарны Авакову / Есть за что. ЯК ПРИДУМАЛИ "СВИНАРЧУКІВ.Напередодні виборів Матіос передав докази по справі до МВС, а радник Авакова Геращенко передав їх Бігусу. Мета - повалити Порошенка. За всією історією стоїть Коломойський. Вся ця справа - пустишка. І провокація. https://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892bhttps://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892b
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15.07.2021 11:35 Ответить
Не уверен ,что под руководством кремлёвского гнуса Татарова МВД будет работать на благо Украины...Возможно, без Авакова не станет лучше всем нам...
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15.07.2021 11:53 Ответить
таки подивився вчорашній ПРЯМИЙ , де Ганапольський поставив це питання,про подяку...
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15.07.2021 12:43 Ответить
На своё личное благо трудился в поте своего армянского лица эта сволочь.
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15.07.2021 13:12 Ответить
Та і продовжить це робити і на новому поприщі. П*явки самі не відпадають.
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15.07.2021 13:50 Ответить
Боже! если мы этого человека за что то благодарим...,то мы вообще что либо можем!??Есть у нас личность великого масштаба и при этом с украинской родословной!Или украинцы только способны на миниатюрный подвиг-повоевать в АТО и пришедши домой разложиться на составляющие-красть,воровать,слоняться по кабакам и бабам,прогибаться под любую силу и самому нагибать всех слабых,униженных и бедных....И при этом гордиться своей уникальной способностью вначале -достоинства и достижения , просрать! И начать все с нуля!
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15.07.2021 14:09 Ответить
"Слава" рюкзакову!
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15.07.2021 16:33 Ответить
 
 