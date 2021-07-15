Благодарны Авакову за его работу в правительстве на благо Украины, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ушедшего в отставку Арсена Авакова за работу в Кабмине.
Об этом написал на своей странице в соцсети Твиттер премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел. Благодарны Арсену Авакову за его работу в правительстве на благо Украины", - написал он.
Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
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