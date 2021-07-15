Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Арсену Авакову, який пішов у відставку, за роботу в Кабміні.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Твітер прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада підтримала заяву про відставку міністра внутрішніх справ. Вдячні Арсену Авакову за його роботу в уряді на благо України", - написав він.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
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