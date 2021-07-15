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Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль

Вдячні Авакову за його роботу в уряді на благо України, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Арсену Авакову, який пішов у відставку, за роботу в Кабміні.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Твітер прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада підтримала заяву про відставку міністра внутрішніх справ. Вдячні Арсену Авакову за його роботу в уряді на благо України", - написав він.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Корнієнко заперечує, що Авакова попросили піти у відставку через затримання деяких нардепів під наркотиками: Це неправда

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Кабмін (14134) відставка (1470) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+2
На своё личное благо трудился в поте своего армянского лица эта сволочь.
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15.07.2021 13:12
+2
Та і продовжить це робити і на новому поприщі. П*явки самі не відпадають.
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15.07.2021 13:50
+1
Не уверен ,что под руководством кремлёвского гнуса Татарова МВД будет работать на благо Украины...Возможно, без Авакова не станет лучше всем нам...
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15.07.2021 11:53
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благодарить потом будете. когда он придет.
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15.07.2021 11:30 Відповісти
Кацаваротка герой нашего врємєні. Сковирнув Авакова.
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15.07.2021 11:33 Відповісти
Спутал народ Украины с группой полицаев насильников и мародеров?
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15.07.2021 11:34 Відповісти
Благодарны Авакову / Есть за что. ЯК ПРИДУМАЛИ "СВИНАРЧУКІВ.Напередодні виборів Матіос передав докази по справі до МВС, а радник Авакова Геращенко передав їх Бігусу. Мета - повалити Порошенка. За всією історією стоїть Коломойський. Вся ця справа - пустишка. І провокація. https://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892bhttps://censor.net/ru/comments/locate/3244062/01921484-049a-73ef-b3a7-8957d986892b
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15.07.2021 11:35 Відповісти
Не уверен ,что под руководством кремлёвского гнуса Татарова МВД будет работать на благо Украины...Возможно, без Авакова не станет лучше всем нам...
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15.07.2021 11:53 Відповісти
таки подивився вчорашній ПРЯМИЙ , де Ганапольський поставив це питання,про подяку...
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15.07.2021 12:43 Відповісти
На своё личное благо трудился в поте своего армянского лица эта сволочь.
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15.07.2021 13:12 Відповісти
Та і продовжить це робити і на новому поприщі. П*явки самі не відпадають.
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15.07.2021 13:50 Відповісти
Боже! если мы этого человека за что то благодарим...,то мы вообще что либо можем!??Есть у нас личность великого масштаба и при этом с украинской родословной!Или украинцы только способны на миниатюрный подвиг-повоевать в АТО и пришедши домой разложиться на составляющие-красть,воровать,слоняться по кабакам и бабам,прогибаться под любую силу и самому нагибать всех слабых,униженных и бедных....И при этом гордиться своей уникальной способностью вначале -достоинства и достижения , просрать! И начать все с нуля!
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15.07.2021 14:09 Відповісти
"Слава" рюкзакову!
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15.07.2021 16:33 Відповісти
 
 