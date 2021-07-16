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Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Экс-глава Одесской таможни Денис Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины.

Об этом в Facebook сообщает экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"По карьерным назначениям Пудрика можно с филигранной точностью отслеживать уровень коррумпированности государственных органов в Украине. Этот умелец обилечивал предпринимателей, начиная с 1998 года, возглавляя: Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую, Крымскую и Кировоградскую таможни! За эти заслуги его даже люстрировали в 2015 году, но он смог опротестовать это решение в самом честном в мире украинском суде", - отметил Саакашвили.

Он напомнил, что в 2020 году глава Минфина Сергей Марченко назначил Пудрика заместителем начальника Одесской таможни, однако после обысков на таможне, "Пудрика втихую от греха подальше сняли",

"На днях этот ценный кадр "выиграл" конкурс на главу ГПП в Одесской области (службы по контролю безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей). Уже вижу, как этот тип защищает права потребителей! Это все было бы смешно, если бы не было так грустно. Конкурсы продолжают покупаться. Должности по-прежнему – способ заработать. На таможнях творится откровенный беспредел, а в министерских креслах сидят Марченки и Ткаченки, которые все это покрывают", - подчеркнул глава исполкома Национального комитета реформ.

Напомним, Пудрик с 2005-го в разные периоды возглавлял также Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню. С 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины. Он не уволился в этот период по собственному желанию, как этого требовал закон Украины об очистке власти, и попал под люстрацию: в марте 2015 года его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил в январе 2020 года.

В августе Пудрик стал и.о. главы Одесской таможни.

21 октября 2020 пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что он уволен из-за "отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев".

Позже Пудрик заявил, что остается на должности замглавы Одесской таможни.

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Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили 01

Автор: 

Одесская область (3621) Саакашвили Михеил (3307) Госпродпотребслужба (258) Пудрик Денис (15)


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Топ комментарии
+31
Кто там топил за "свинарчуков". Получите и распишитесь.

Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8458
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16.07.2021 13:09
+23
заплывшее жиром дерьмо
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16.07.2021 13:07
+18
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5410
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16.07.2021 13:13
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Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2779
Жизнь... удалась...
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16.07.2021 13:06 Ответить
заплывшее жиром дерьмо
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16.07.2021 13:07 Ответить
Жизнь удалась! Время хряков и свинов в Украине так никогда и не заканчивается.
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16.07.2021 13:07 Ответить
Красава. Лицо воровской мафии Коломойского.
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16.07.2021 13:10 Ответить
И , как сказала, эта замечательная девуля на фото, кстати дочь депутата Куницина, мужчина состоит из "муж" и "чина"... Это так, чтобы холопы-налогоплатильщики немного соображали, с кем они имеют дело
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16.07.2021 13:12 Ответить
Це ж як треба любити гроші і не любити себе що б лягати з поросною свинею у ліжко! Бррррррррррррррррррррррридко! Фу!
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16.07.2021 13:40 Ответить
Фамилию подписавшего документ видели? Тогда какие вопросы. По-другому не будет.
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16.07.2021 13:06 Ответить
А Саакашвили не имеет разве отношения к Лордкипанидзе? Или Карлсон уже забыл эту фамилию? Никакого раздвоения тут нет?
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16.07.2021 15:53 Ответить
зятек Куницина продалжает пудрить носик... Кинець эпохи бидности! И причем тут Зеленский?
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16.07.2021 13:07 Ответить
Каждый зал%п0головый "мутрый нарит", все 73%, в душе Пудрик ! Делайте себя вместе !
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16.07.2021 13:07 Ответить
Экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как плачет барыга, мы здобули - Саакашвили.
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16.07.2021 13:12 Ответить
та там уже защищать не во что...
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16.07.2021 13:08 Ответить
Кто там топил за "свинарчуков". Получите и распишитесь.

Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8458
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16.07.2021 13:09 Ответить
Я тя умоляю, цена 73% - кило гречки
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16.07.2021 13:14 Ответить
Та сЧас? Яка гречка? І на цьому іудеї зЕкономили. "Мудрий" нарід, за власний кошт, лайносеріал по Г+Г жер.
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16.07.2021 13:51 Ответить
Таки да, гречка щас дороже
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16.07.2021 14:00 Ответить
-Мудрийнарит,а хотите через 5-7лет жить как в Польше?
- Та ну то коли буде, краще дайте зараз 3 кило гречки
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16.07.2021 20:39 Ответить
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16.07.2021 20:48 Ответить
Може не по темі, але - де можна прочитати про реалізовані реформи реформатора Саакашвілі.
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16.07.2021 13:10 Ответить
шо Вы себе позволяете )))
а ниде...))))) у него видать задание раз в месяц что-то квакнуть (перед зарплатой)))))
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16.07.2021 13:50 Ответить
бей зеленых пока не покраснеют - бей красных пока не позеленеют - однако похожие они - судя по поговорке)))
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16.07.2021 13:12 Ответить
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5410
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16.07.2021 13:13 Ответить
Пудрики сожрут Украину и не подавятся. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год
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16.07.2021 13:13 Ответить
поправлю - " Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине ворую 37 млрд долларов в год
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16.07.2021 13:15 Ответить
Экс-глава Одесской таможни Денис Пудрик/ Что по чём. На одесской таможне вымогают $8000 за хозтовары, $16 000 за текстиль за фуру, - Саакашвили.
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16.07.2021 13:32 Ответить
Разве он не за это боролся?
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16.07.2021 14:52 Ответить
Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". И ответка не забарилась-Сэр Антонио, как это по русски?- Громкое дело Саакашвили тихонько закрыли. Следствие не нашло доказательств вины. Это о доверии к прокуратуре и отсутствии ее реформы, - журналистка Ромалийская/ Кто кого таки будем посмотреть.
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16.07.2021 15:13 Ответить
Н-да,ссылаться в обьективности на Сракашвили -моветон ,Иван петрович ,вы пикируете вниз...
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16.07.2021 20:43 Ответить
Иван петрович ,вы пикируете вниз../.Есть чем опровергнуть "Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год"-опровергайте. Фактами.Без поэзии и философии.
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16.07.2021 21:25 Ответить
Сначала докажите, что єто правда ,а не пустой треп(про 37) или джентльменам (к коим грузин не относится) на слово верите ? Святая простота...
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17.07.2021 08:29 Ответить
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2003
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16.07.2021 13:14 Ответить
Это цензор - ссылки, эт не про них
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16.07.2021 13:16 Ответить
Уася, есть специальный значок "вставить ссылку". Рядом с иконкой изображения. Уася, учись читать.
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16.07.2021 15:45 Ответить
Уася, смотри кому отвечаешь. Уася, учись читать.
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16.07.2021 20:21 Ответить
ценный, видимо, кадр этот урод. и я сейчас совсем не о внешности.
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16.07.2021 13:24 Ответить
хотя...аппетит у него прелестный и на минимальную зарплату это тело не проживет и дня ))))
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16.07.2021 13:51 Ответить
Система коррупции просто так не расстаётся со своими кадрами такие обученные человекоподобные выращивались все время независимости ! Оно же приучено на верх носить пачки денег, как же его не воткнуть на такую хлебную должность ! Из таких ручейков и складываются богатства очередных миллиардеров типа ермак и ко !
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16.07.2021 13:27 Ответить
Что должность, что рожа, прям как аксиома и закономерность. Порядочный человек сознательно себя ограждает от подобных должностей, а по сему туда так и прут свиноеды вроде это пачки, а не лица.
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16.07.2021 13:32 Ответить
На жаль Михо тут правий… Коли ж то курва щось поміняється в краіні ..?? 30 років одне й теж , коррупція ,запливші мордяки державних ворюг , все як завжди..
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16.07.2021 13:39 Ответить
Як писали класики, для революційних змін треба, щоб "низи" не могли більше жити по- старому, а "верхи" не могли по-старому керувати.
У нас же "низи" по-старому дуже навіть непогано живуть, а "верхи" керують по-старому майстерно.
Так що...
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16.07.2021 13:54 Ответить
Пан правий .. , якщо буде залізний Орднунг то ж не можно тоді нічого « порішати» (!) а кому це тре ??
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16.07.2021 14:12 Ответить
В яблучко.
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16.07.2021 14:16 Ответить
А чем Китай не пример? Вот такое рыло пулю в затылок получает, а семья еще и за патрон заплатить обязана.
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16.07.2021 15:48 Ответить
Непогана думка, але в Китаї ці розстріли (читав десь) не надто лякають держ. службовців - злодіїв і хабарників, як крали так і крадуть може менше ніж було ДО того, хз ..
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16.07.2021 22:33 Ответить
Міхо! Так прояви принциповість-будь послідовним непремиримим борцем з баригами: скажи при ЗЕ у владі такіж самі марадьори як і у попередників; а то сидиш в офісі віртуальних реформ і інколи боязко попискуєш
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16.07.2021 13:52 Ответить
Мы же с 19-го года по-новому живём, правда?
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16.07.2021 13:55 Ответить
Биба гонит на Бобу.
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16.07.2021 14:14 Ответить
Миша, так спроси у Порошенко, зачем он этого Пудрика продвигает. С кого ж еще спрашивать? Больше не с кого.
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16.07.2021 14:20 Ответить
Так и правая рука Саакашвили, бывший главный полицейский гор. Одесса Лордкипанидзе тоже был не против этого назначения. Он же подписал приказ.
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16.07.2021 15:58 Ответить
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4710Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5701Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3892
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16.07.2021 14:59 Ответить
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3548Вона повертається.
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16.07.2021 15:04 Ответить
Ему только за одну рожу можно 10 лет тюрьмы дать))))
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16.07.2021 17:16 Ответить
пудрик:
Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8048
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16.07.2021 17:56 Ответить
 
 