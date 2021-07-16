Скандальный экс-таможенник Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины, уже вижу, как этот тип защищает права потребителей, - Саакашвили. ДОКУМЕНТ

Экс-глава Одесской таможни Денис Пудрик выиграл конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы Одесчины.

Об этом в Facebook сообщает экс-президент Грузии, председатель исполкома Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"По карьерным назначениям Пудрика можно с филигранной точностью отслеживать уровень коррумпированности государственных органов в Украине. Этот умелец обилечивал предпринимателей, начиная с 1998 года, возглавляя: Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую, Крымскую и Кировоградскую таможни! За эти заслуги его даже люстрировали в 2015 году, но он смог опротестовать это решение в самом честном в мире украинском суде", - отметил Саакашвили.

Он напомнил, что в 2020 году глава Минфина Сергей Марченко назначил Пудрика заместителем начальника Одесской таможни, однако после обысков на таможне, "Пудрика втихую от греха подальше сняли",

"На днях этот ценный кадр "выиграл" конкурс на главу ГПП в Одесской области (службы по контролю безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей). Уже вижу, как этот тип защищает права потребителей! Это все было бы смешно, если бы не было так грустно. Конкурсы продолжают покупаться. Должности по-прежнему – способ заработать. На таможнях творится откровенный беспредел, а в министерских креслах сидят Марченки и Ткаченки, которые все это покрывают", - подчеркнул глава исполкома Национального комитета реформ.

Напомним, Пудрик с 2005-го в разные периоды возглавлял также Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню. С 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины. Он не уволился в этот период по собственному желанию, как этого требовал закон Украины об очистке власти, и попал под люстрацию: в марте 2015 года его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил в январе 2020 года.

В августе Пудрик стал и.о. главы Одесской таможни.

21 октября 2020 пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что он уволен из-за "отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев".

Позже Пудрик заявил, что остается на должности замглавы Одесской таможни.

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