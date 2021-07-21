Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода. ФОТО

По предварительным данным, авария на заводе "Ривнеазот" произошла из-за коррозии участка трубопровода и несоответствия материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предварительная причина аварии на ОАО "Ривнеазот" - коррозия участка трубопровода. Капитального ремонта с заменой трубопровода на предприятии не было последние десятилетия", - написал Монастырский.

По его словам, окончательное заключение будет сделано специальной комиссией, которая работает на предприятии.





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Напомним, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

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