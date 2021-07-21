Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода. ФОТО
По предварительным данным, авария на заводе "Ривнеазот" произошла из-за коррозии участка трубопровода и несоответствия материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Предварительная причина аварии на ОАО "Ривнеазот" - коррозия участка трубопровода. Капитального ремонта с заменой трубопровода на предприятии не было последние десятилетия", - написал Монастырский.
По его словам, окончательное заключение будет сделано специальной комиссией, которая работает на предприятии.
Напомним, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.
Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-П@зда цукор по 9 грн,цибуля дорога.Кляті бориги.
73% скот 2021 рік:
-Ну да все дорого,ну і шо?Цукор по 30 грн.Цибуля.А шо буває шось дешево?Шож тут поробиш?Це життя.
Скот їб@ний.
- Монастирскій - нормальний мужик, он ім всєм покажет!
- Секундочку, Монастирський був помічником в Олуйка в кучмівському блоці "За ЄДУ", у який входила Партія регіонів. Ти ж криком кричав про "зрадника Порошенка, який "створив" цю партію, нє?
73% скот:
- Ето другоє.
На Укрграфите бетонная плита перекрытия падает прямо на ГРП - и такой износ основных и не основных фондов повсеместно.
Возьмите к примеру канализационные сети городов- повсюду одни аварии.
Наверное и акты экспертизы уже готов предоставить???
Или просто так ляпнул...абы ляпнуть??
это Fe2O3•H2О !!!!! это космический странник рептилоидного семейства коррозио-метамор
фозио Карл !!!!!
Сыновья пропивают награды примерных отцов")))))))