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Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода. ФОТО

По предварительным данным, авария на заводе "Ривнеазот" произошла из-за коррозии участка трубопровода и несоответствия материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предварительная причина аварии на ОАО "Ривнеазот" - коррозия участка трубопровода. Капитального ремонта с заменой трубопровода на предприятии не было последние десятилетия", - написал Монастырский.

По его словам, окончательное заключение будет сделано специальной комиссией, которая работает на предприятии.

Монастырский: Авария на Ривнеазоте произошла из-за коррозии трубопровода 01
Монастырский: Авария на Ривнеазоте произошла из-за коррозии трубопровода 02

Смотрите: Из-за ЧП на "Ривнеазоте" круглосуточно мониторят состояние воздуха. На утро 21 июля угрозы населению и окружающей среде нет, - ГСЧС. ФОТО

Напомним, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

Также читайте: "Лисий хвост" над "Ривнеазотом": специалисты предупредили об угрозе кислотных дождей из-за аварии

Автор: 

авария (1285) Ровно (531) Ривнеазот (19) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+24
Два роки тому 73% скот:
-П@зда цукор по 9 грн,цибуля дорога.Кляті бориги.
73% скот 2021 рік:
-Ну да все дорого,ну і шо?Цукор по 30 грн.Цибуля.А шо буває шось дешево?Шож тут поробиш?Це життя.
Скот їб@ний.
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21.07.2021 15:54 Ответить
+16
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 4698
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21.07.2021 15:50 Ответить
+15
Монастирскій пані та панове.73% охлос сиди на пляшці.
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 1239
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21.07.2021 15:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всю систему надо менять!!! - ругался сантехник из подвала старой пятиэтажки.
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21.07.2021 15:47 Ответить
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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21.07.2021 15:49 Ответить
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 4698
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21.07.2021 15:50 Ответить
Два роки тому 73% скот:
-П@зда цукор по 9 грн,цибуля дорога.Кляті бориги.
73% скот 2021 рік:
-Ну да все дорого,ну і шо?Цукор по 30 грн.Цибуля.А шо буває шось дешево?Шож тут поробиш?Це життя.
Скот їб@ний.
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21.07.2021 15:54 Ответить
Монастирскій пані та панове.73% охлос сиди на пляшці.
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 1239
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21.07.2021 15:49 Ответить
Брати по розуму)
Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу - Цензор.НЕТ 8782
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21.07.2021 16:12 Ответить
На котиків не наїзжай!
Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу - Цензор.НЕТ 6890
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21.07.2021 16:27 Ответить
"Першими про вибух на Рівнеазоті повідомили місцеві мешканці, які побачили дивні помаранчеві клуби диму прямо над територією заводу. Це були НЕ працівники підприємства."
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21.07.2021 15:49 Ответить
монастирскій чорт.
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21.07.2021 15:50 Ответить
причем зеленый
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21.07.2021 15:52 Ответить
73% скот:
- Монастирскій - нормальний мужик, он ім всєм покажет!
- Секундочку, Монастирський був помічником в Олуйка в кучмівському блоці "За ЄДУ", у який входила Партія регіонів. Ти ж криком кричав про "зрадника Порошенка, який "створив" цю партію, нє?
73% скот:
- Ето другоє.
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21.07.2021 15:58 Ответить
эффективные молодые менеджеры в деле!
На Укрграфите бетонная плита перекрытия падает прямо на ГРП - и такой износ основных и не основных фондов повсеместно.
Возьмите к примеру канализационные сети городов- повсюду одни аварии.
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21.07.2021 18:40 Ответить
Там уже стоят какие-то хомуты...
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21.07.2021 15:51 Ответить
... и наварена латка.
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21.07.2021 15:53 Ответить
Из синей изоленты...
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21.07.2021 16:29 Ответить
..... не может быть !!!! обьявить в розыск и привлечь КОРРОЗИЮ к ответу !!!
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21.07.2021 15:52 Ответить
Уборщицу МарьИванну. Она не уследила.
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21.07.2021 15:54 Ответить
Коррозию металла
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21.07.2021 16:19 Ответить
Какой же ты быстрый....уже успел узнать заявленные характеристики материала трубы...и экспертизу аварийной трубы провести...
Наверное и акты экспертизы уже готов предоставить???
Или просто так ляпнул...абы ляпнуть??
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21.07.2021 15:55 Ответить
хвірташ савсем неувіноват, все невідомий виробник труби і Коррозия металла (гурт такий був колись, може ще є)
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21.07.2021 16:21 Ответить
Труба сама себя забыла проконтролировать и заменить?????? УБЛЮДКИ - ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАВОДА!
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21.07.2021 15:57 Ответить
Труба винавата, причем здесь владельцы!!!? Фсё харашо...
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21.07.2021 16:01 Ответить
Больше того. Труба не виновата, что такой родилась, ну коррозия же...
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21.07.2021 16:19 Ответить
А хде он таких мудрых слов научится успел! Наверно у ***********?!
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21.07.2021 15:59 Ответить
Манделевскую книгу прочитал!
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21.07.2021 16:12 Ответить
товарисч клялся месяц не разговаривать, но уже 3 дня как рот не закрывается... теперь он сантехником заделался...завтра ювелиром будет, или поваром..ментом никак не может притвориться еще...
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21.07.2021 16:01 Ответить
народжений для холуйства нормальним керівником ніколи не стане, що з ним не роби, от воно вже 2 роки як президент(для баранів) а як був клоуном так ним і залишився, просто був веселим клоуном а став мрачним, бо в яку гарну коробку не клади гівно, воно гівном і залишитця, тільки з часом смердіти більше буде
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21.07.2021 16:39 Ответить
СМонастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу - Цензор.НЕТ 7309пециалистов по трубе прибыло!
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21.07.2021 16:06 Ответить
интересно, сколько лет этим трубам?
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21.07.2021 16:06 Ответить
какаяразніца?
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21.07.2021 16:10 Ответить
больше, чем фирташу
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21.07.2021 16:15 Ответить
Сложно сказать, но первая вмятина на них была от камня, когда Каин промахнулся по Авелю...
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21.07.2021 16:52 Ответить
не ремонтировались последние десятилетия. Лет тридцать наверное. Со времен прихватизации.
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21.07.2021 17:06 Ответить
Шо не говорите, а рюкзаков себе такое не позволял!
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21.07.2021 16:09 Ответить
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21.07.2021 16:22 Ответить
Да у него в каждом рюкзаке запасные трубы были!
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21.07.2021 16:30 Ответить
То зупиніть роботу заводу повністю поки всі труби не перевірять і не замінять пошкоджені.
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21.07.2021 16:21 Ответить
Судя по хомутам и сварным швам, на том участке трубы это далеко не первое ЧП...
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21.07.2021 16:29 Ответить
А можно, млять, напомнить - кто СОБСТВЕННИК этого завода?
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21.07.2021 16:43 Ответить
Денис если не ошибаюсь ушел на 1 месяц из публичного постранства для детального изучения проблем МВД, а трубы и коррозия немного другая специфика, еще не поздно сменить профиль.
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21.07.2021 16:51 Ответить
главмусор погнал лохов лошить ...
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21.07.2021 17:12 Ответить
это ржавчина Карл!!! на наш химпром напал гидроксид железа, Карл!!! это же не хухры-мухры
это Fe2O3•H2О !!!!! это космический странник рептилоидного семейства коррозио-метамор
фозио Карл !!!!!
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21.07.2021 17:45 Ответить
да кому это цикаво главное шо регламент не соблюдается припять тур зона и ещё будет
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21.07.2021 18:12 Ответить
потому что такие "хозяева" как пархатый фирташ только берут из Украины ни чего не вкладывая, а малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат пытается списать ему долгов на 55 млрд., место того что-бы арестовать его активы, как это сделали нормальные страны, вернуть предприятия в гос.имущество и обеспечить нормальные условия работы с достойными зарплатами, но нарко-Дурака заботит только благополучие его сородичей паразитирующие в Украине, киностудии и офшоры На маЦковии и хата в Крыму, "борец" БЛ..дь с олигархатом...
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21.07.2021 17:54 Ответить
Работали на износ, это потому шо тарифы были высокие, а цены низкие и так 30 лет, бедолаги)))
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21.07.2021 18:04 Ответить
Скоро на Николаевском глиноземном в результате увольнения специалистов и приема бьюти-манагеров из МариКей. Сначала ошибки в ПКД, а потом "конкурентные отборы" по принципу "дешевле - значит лучше, чем в ПКД".
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21.07.2021 18:07 Ответить
Бідний, нещасний Фіґташ не мав коштів, щоб модернізувати свій "Азот", бо все віддав австрійській поліції на заставу. Українці, давайте скинемось грошима, пожертвуємо святому безсрібнику жидо-фірташу на ремонт і оновлення обладнання заводу! "Азот" - це тисячі робочих місць, чесно сплачені податки в український (чи кіпрський?) бюджет.
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21.07.2021 18:15 Ответить
"капітальний ремонт із заміною трубопроводу не відбувався за останнє десятиліття". А навіщо це Фірташу?
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21.07.2021 18:26 Ответить
Дайте прізвище власника цього підприємства і також акціонерів цього звіринця що труят людей!
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21.07.2021 18:32 Ответить
Це у Фірташа "корозія". Торік "кримський титан" загидив екологію, а тепер і в Рівному "поперло". Немає у влади методів проти олігархів.
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21.07.2021 19:19 Ответить
******* така собі жовта хмарка азоту змішалась з іншою хмаркою і випала дощем десь там... хто за це відповідає? гандони зелені? ау!!! *****!!! це аварія!!!
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21.07.2021 19:34 Ответить
Монастырский рассказал почему у Фирташа авария, молодец!
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21.07.2021 20:05 Ответить
"И частенько, не веря уже в одряхлевших богов
Сыновья пропивают награды примерных отцов")))))))
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21.07.2021 20:39 Ответить
 
 