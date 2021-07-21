УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6503 відвідувача онлайн
Новини
8 084 57

Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу. ФОТО

За попередніми даними, аварія на заводі "Рівнеазот" сталася через корозію ділянки трубопроводу і невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про попередні причини, то саме підприємство функціонує з 1969 року. За попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміною трубопроводу не відбувався за останнє десятиліття. Тому попередніми причинами можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу", - сказав Монастирський.

За його словами, остаточний висновок буде зроблено спеціальною комісією, яка працює на підприємстві.

Монастирський: аварія на Рівнеазоті сталася через корозію трубопроводу 01
Монастирський: аварія на Рівнеазоті сталася через корозію трубопроводу 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через НП на "Рівнеазоті" цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС. ФОТО

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію

аварія (561) Рівне (575) Рівнеазот (27) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Два роки тому 73% скот:
-П@зда цукор по 9 грн,цибуля дорога.Кляті бориги.
73% скот 2021 рік:
-Ну да все дорого,ну і шо?Цукор по 30 грн.Цибуля.А шо буває шось дешево?Шож тут поробиш?Це життя.
Скот їб@ний.
показати весь коментар
21.07.2021 15:54 Відповісти
+16
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 4698
показати весь коментар
21.07.2021 15:50 Відповісти
+15
Монастирскій пані та панове.73% охлос сиди на пляшці.
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 1239
показати весь коментар
21.07.2021 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всю систему надо менять!!! - ругался сантехник из подвала старой пятиэтажки.
показати весь коментар
21.07.2021 15:47 Відповісти
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
показати весь коментар
21.07.2021 15:49 Відповісти
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 4698
показати весь коментар
21.07.2021 15:50 Відповісти
Два роки тому 73% скот:
-П@зда цукор по 9 грн,цибуля дорога.Кляті бориги.
73% скот 2021 рік:
-Ну да все дорого,ну і шо?Цукор по 30 грн.Цибуля.А шо буває шось дешево?Шож тут поробиш?Це життя.
Скот їб@ний.
показати весь коментар
21.07.2021 15:54 Відповісти
Монастирскій пані та панове.73% охлос сиди на пляшці.
Монастырский: Авария на "Ривнеазоте" произошла из-за коррозии трубопровода - Цензор.НЕТ 1239
показати весь коментар
21.07.2021 15:49 Відповісти
Брати по розуму)
Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу - Цензор.НЕТ 8782
показати весь коментар
21.07.2021 16:12 Відповісти
На котиків не наїзжай!
Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу - Цензор.НЕТ 6890
показати весь коментар
21.07.2021 16:27 Відповісти
"Першими про вибух на Рівнеазоті повідомили місцеві мешканці, які побачили дивні помаранчеві клуби диму прямо над територією заводу. Це були НЕ працівники підприємства."
показати весь коментар
21.07.2021 15:49 Відповісти
монастирскій чорт.
показати весь коментар
21.07.2021 15:50 Відповісти
причем зеленый
показати весь коментар
21.07.2021 15:52 Відповісти
73% скот:
- Монастирскій - нормальний мужик, он ім всєм покажет!
- Секундочку, Монастирський був помічником в Олуйка в кучмівському блоці "За ЄДУ", у який входила Партія регіонів. Ти ж криком кричав про "зрадника Порошенка, який "створив" цю партію, нє?
73% скот:
- Ето другоє.
показати весь коментар
21.07.2021 15:58 Відповісти
эффективные молодые менеджеры в деле!
На Укрграфите бетонная плита перекрытия падает прямо на ГРП - и такой износ основных и не основных фондов повсеместно.
Возьмите к примеру канализационные сети городов- повсюду одни аварии.
показати весь коментар
21.07.2021 18:40 Відповісти
Там уже стоят какие-то хомуты...
показати весь коментар
21.07.2021 15:51 Відповісти
... и наварена латка.
показати весь коментар
21.07.2021 15:53 Відповісти
Из синей изоленты...
показати весь коментар
21.07.2021 16:29 Відповісти
..... не может быть !!!! обьявить в розыск и привлечь КОРРОЗИЮ к ответу !!!
показати весь коментар
21.07.2021 15:52 Відповісти
Уборщицу МарьИванну. Она не уследила.
показати весь коментар
21.07.2021 15:54 Відповісти
Коррозию металла
показати весь коментар
21.07.2021 16:19 Відповісти
Какой же ты быстрый....уже успел узнать заявленные характеристики материала трубы...и экспертизу аварийной трубы провести...
Наверное и акты экспертизы уже готов предоставить???
Или просто так ляпнул...абы ляпнуть??
показати весь коментар
21.07.2021 15:55 Відповісти
хвірташ савсем неувіноват, все невідомий виробник труби і Коррозия металла (гурт такий був колись, може ще є)
показати весь коментар
21.07.2021 16:21 Відповісти
Труба сама себя забыла проконтролировать и заменить?????? УБЛЮДКИ - ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАВОДА!
показати весь коментар
21.07.2021 15:57 Відповісти
Труба винавата, причем здесь владельцы!!!? Фсё харашо...
показати весь коментар
21.07.2021 16:01 Відповісти
Больше того. Труба не виновата, что такой родилась, ну коррозия же...
показати весь коментар
21.07.2021 16:19 Відповісти
А хде он таких мудрых слов научится успел! Наверно у ***********?!
показати весь коментар
21.07.2021 15:59 Відповісти
Манделевскую книгу прочитал!
показати весь коментар
21.07.2021 16:12 Відповісти
товарисч клялся месяц не разговаривать, но уже 3 дня как рот не закрывается... теперь он сантехником заделался...завтра ювелиром будет, или поваром..ментом никак не может притвориться еще...
показати весь коментар
21.07.2021 16:01 Відповісти
народжений для холуйства нормальним керівником ніколи не стане, що з ним не роби, от воно вже 2 роки як президент(для баранів) а як був клоуном так ним і залишився, просто був веселим клоуном а став мрачним, бо в яку гарну коробку не клади гівно, воно гівном і залишитця, тільки з часом смердіти більше буде
показати весь коментар
21.07.2021 16:39 Відповісти
СМонастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу - Цензор.НЕТ 7309пециалистов по трубе прибыло!
показати весь коментар
21.07.2021 16:06 Відповісти
интересно, сколько лет этим трубам?
показати весь коментар
21.07.2021 16:06 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
21.07.2021 16:10 Відповісти
больше, чем фирташу
показати весь коментар
21.07.2021 16:15 Відповісти
Сложно сказать, но первая вмятина на них была от камня, когда Каин промахнулся по Авелю...
показати весь коментар
21.07.2021 16:52 Відповісти
не ремонтировались последние десятилетия. Лет тридцать наверное. Со времен прихватизации.
показати весь коментар
21.07.2021 17:06 Відповісти
Шо не говорите, а рюкзаков себе такое не позволял!
показати весь коментар
21.07.2021 16:09 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2021 16:22 Відповісти
Да у него в каждом рюкзаке запасные трубы были!
показати весь коментар
21.07.2021 16:30 Відповісти
То зупиніть роботу заводу повністю поки всі труби не перевірять і не замінять пошкоджені.
показати весь коментар
21.07.2021 16:21 Відповісти
Судя по хомутам и сварным швам, на том участке трубы это далеко не первое ЧП...
показати весь коментар
21.07.2021 16:29 Відповісти
А можно, млять, напомнить - кто СОБСТВЕННИК этого завода?
показати весь коментар
21.07.2021 16:43 Відповісти
Денис если не ошибаюсь ушел на 1 месяц из публичного постранства для детального изучения проблем МВД, а трубы и коррозия немного другая специфика, еще не поздно сменить профиль.
показати весь коментар
21.07.2021 16:51 Відповісти
главмусор погнал лохов лошить ...
показати весь коментар
21.07.2021 17:12 Відповісти
это ржавчина Карл!!! на наш химпром напал гидроксид железа, Карл!!! это же не хухры-мухры
это Fe2O3•H2О !!!!! это космический странник рептилоидного семейства коррозио-метамор
фозио Карл !!!!!
показати весь коментар
21.07.2021 17:45 Відповісти
да кому это цикаво главное шо регламент не соблюдается припять тур зона и ещё будет
показати весь коментар
21.07.2021 18:12 Відповісти
потому что такие "хозяева" как пархатый фирташ только берут из Украины ни чего не вкладывая, а малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат пытается списать ему долгов на 55 млрд., место того что-бы арестовать его активы, как это сделали нормальные страны, вернуть предприятия в гос.имущество и обеспечить нормальные условия работы с достойными зарплатами, но нарко-Дурака заботит только благополучие его сородичей паразитирующие в Украине, киностудии и офшоры На маЦковии и хата в Крыму, "борец" БЛ..дь с олигархатом...
показати весь коментар
21.07.2021 17:54 Відповісти
Работали на износ, это потому шо тарифы были высокие, а цены низкие и так 30 лет, бедолаги)))
показати весь коментар
21.07.2021 18:04 Відповісти
Скоро на Николаевском глиноземном в результате увольнения специалистов и приема бьюти-манагеров из МариКей. Сначала ошибки в ПКД, а потом "конкурентные отборы" по принципу "дешевле - значит лучше, чем в ПКД".
показати весь коментар
21.07.2021 18:07 Відповісти
Бідний, нещасний Фіґташ не мав коштів, щоб модернізувати свій "Азот", бо все віддав австрійській поліції на заставу. Українці, давайте скинемось грошима, пожертвуємо святому безсрібнику жидо-фірташу на ремонт і оновлення обладнання заводу! "Азот" - це тисячі робочих місць, чесно сплачені податки в український (чи кіпрський?) бюджет.
показати весь коментар
21.07.2021 18:15 Відповісти
"капітальний ремонт із заміною трубопроводу не відбувався за останнє десятиліття". А навіщо це Фірташу?
показати весь коментар
21.07.2021 18:26 Відповісти
Дайте прізвище власника цього підприємства і також акціонерів цього звіринця що труят людей!
показати весь коментар
21.07.2021 18:32 Відповісти
Це у Фірташа "корозія". Торік "кримський титан" загидив екологію, а тепер і в Рівному "поперло". Немає у влади методів проти олігархів.
показати весь коментар
21.07.2021 19:19 Відповісти
******* така собі жовта хмарка азоту змішалась з іншою хмаркою і випала дощем десь там... хто за це відповідає? гандони зелені? ау!!! *****!!! це аварія!!!
показати весь коментар
21.07.2021 19:34 Відповісти
Монастырский рассказал почему у Фирташа авария, молодец!
показати весь коментар
21.07.2021 20:05 Відповісти
"И частенько, не веря уже в одряхлевших богов
Сыновья пропивают награды примерных отцов")))))))
показати весь коментар
21.07.2021 20:39 Відповісти
 
 