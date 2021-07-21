Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу. ФОТО
За попередніми даними, аварія на заводі "Рівнеазот" сталася через корозію ділянки трубопроводу і невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми говоримо про попередні причини, то саме підприємство функціонує з 1969 року. За попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміною трубопроводу не відбувався за останнє десятиліття. Тому попередніми причинами можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу", - сказав Монастирський.
За його словами, остаточний висновок буде зроблено спеціальною комісією, яка працює на підприємстві.
Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.
Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.
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-П@зда цукор по 9 грн,цибуля дорога.Кляті бориги.
73% скот 2021 рік:
-Ну да все дорого,ну і шо?Цукор по 30 грн.Цибуля.А шо буває шось дешево?Шож тут поробиш?Це життя.
Скот їб@ний.
- Монастирскій - нормальний мужик, он ім всєм покажет!
- Секундочку, Монастирський був помічником в Олуйка в кучмівському блоці "За ЄДУ", у який входила Партія регіонів. Ти ж криком кричав про "зрадника Порошенка, який "створив" цю партію, нє?
73% скот:
- Ето другоє.
На Укрграфите бетонная плита перекрытия падает прямо на ГРП - и такой износ основных и не основных фондов повсеместно.
Возьмите к примеру канализационные сети городов- повсюду одни аварии.
Наверное и акты экспертизы уже готов предоставить???
Или просто так ляпнул...абы ляпнуть??
это Fe2O3•H2О !!!!! это космический странник рептилоидного семейства коррозио-метамор
фозио Карл !!!!!
Сыновья пропивают награды примерных отцов")))))))