Монастирський: аварія на "Рівнеазоті" сталася через корозію трубопроводу. ФОТО

За попередніми даними, аварія на заводі "Рівнеазот" сталася через корозію ділянки трубопроводу і невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав на засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми говоримо про попередні причини, то саме підприємство функціонує з 1969 року. За попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміною трубопроводу не відбувався за останнє десятиліття. Тому попередніми причинами можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу", - сказав Монастирський.

За його словами, остаточний висновок буде зроблено спеціальною комісією, яка працює на підприємстві.





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Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

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