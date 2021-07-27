Стоматолога из Ривного, избивавшую детей, лишили лицензии, - прокуратура

Стоматолога из Ривного, которая избивала детей, лишили лицензии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

Во время досудебного расследования была получена информация, которая свидетельствует о нарушении физическим лицом-предпринимателем требований законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

По инициативе прокуратуры Министерством здравоохранения Украины была проведена внеплановая проверка соблюдения лицензиатом лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, в том числе соблюдение стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), унифицированных клинических протоколов.

Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В Ривненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

