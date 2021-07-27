РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4156 посетителей онлайн
Новости
2 723 25

Стоматолога из Ривного, избивавшую детей, лишили лицензии, - прокуратура

Стоматолога из Ривного, избивавшую детей, лишили лицензии, - прокуратура

Стоматолога из Ривного, которая избивала детей, лишили лицензии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

Во время досудебного расследования была получена информация, которая свидетельствует о нарушении физическим лицом-предпринимателем требований законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

По инициативе прокуратуры Министерством здравоохранения Украины была проведена внеплановая проверка соблюдения лицензиатом лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, в том числе соблюдение стандартов медицинской помощи (медицинских стандартов), унифицированных клинических протоколов.

Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издания Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В Ривненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 февраля стоматолога уведомили о подозрении. 22 февраля ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Также читайте: Массажистке из Чернигова сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, - прокуратура

Автор: 

дети (6734) избиение (9866) прокуратура (5075) Ровно (538) врачи (1528)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
дуру не лицензии лишать а в клетку посадить надо
показать весь комментарий
27.07.2021 15:36 Ответить
+5
А зачем ей лицензия? Водители он без прав ездят и ничо
показать весь комментарий
27.07.2021 15:18 Ответить
+2
в мене русічка у школі була - навіжена - і зошитом могла учня стукнути, і портфель у вікно викинути.. а як вірш пушкіна не вивчив - взагалі на собі волосся рвала...цілими шматками!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зачем ей лицензия? Водители он без прав ездят и ничо
показать весь комментарий
27.07.2021 15:18 Ответить
та он страшніше - коли вчителі, що навчають дітлахів у школі перед навчанням психіатра на медогляді не проходять... а це, я вважаю, дуже важливе - бо потім інклюзивних у інклюзивних клоасаз б`ють, або оруть як скажені, що за декілька дворів від школи чути...
показать весь комментарий
27.07.2021 15:25 Ответить
в мене русічка у школі була - навіжена - і зошитом могла учня стукнути, і портфель у вікно викинути.. а як вірш пушкіна не вивчив - взагалі на собі волосся рвала...цілими шматками!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:27 Ответить
Кацапи ,вонни такі)))
показать весь комментарий
27.07.2021 15:52 Ответить
Моя вчителька (ще у радянській школі) рвала зошити, якщо вважала їх неохайними.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:50 Ответить
так нe в психiатрi справа. вчилкам тheба юридичий курс пeрeд допуском до дiтeй проходити. вони ж чудять нe вiд хвороi голови. а вiд всeдозволeност. вiдсутностi повeдiнкових кордонiв
показать весь комментарий
27.07.2021 17:07 Ответить
дуру не лицензии лишать а в клетку посадить надо
показать весь комментарий
27.07.2021 15:36 Ответить
Ну нарешті...
показать весь комментарий
27.07.2021 15:47 Ответить
Справедливо!
показать весь комментарий
27.07.2021 15:51 Ответить
Не-не, за такое только реальный срок! кто сомневаетсся представьте что ваши дети к этой псипатке попали на прием
показать весь комментарий
27.07.2021 15:57 Ответить
Парни, а как в суде получить разрешение разок ей в табло втащить? Может кто помочь?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:10 Ответить
я могу помочь. шли свое ФИО и ИНН.
показать весь комментарий
27.07.2021 19:44 Ответить
о нарушении физическим лицом-предпринимателем требований законодательства Украины по вопросам лицензионных условий ...
В лицензионных условиях написано "не бить пациентов"?
В большинстве своем стоматологи еще те садисты.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:10 Ответить
Скорее найопщики чем садисты! Спрашиваешь "сколько будет стоить лечение этого зуба"? В итоге получается ВДВОЕ дороже Разбивают лечение на 3-4 визита, в счет каждый раз добавляют "мед.обслуживание" - официанты не такие наглые как стоматологи!
показать весь комментарий
27.07.2021 19:46 Ответить
Во как... в лицензионном соглашении нет ничего о том, что пациент не может хорошенько навалять предоставителю услуг.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:11 Ответить
В лицензии точно нет!
Зато есть в УК.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:20 Ответить
Но услуги-то докторица оказывала не согласно УК! И детишек тормошила тоже.
показать весь комментарий
28.07.2021 08:38 Ответить
Услуги она оказывала по просьбе родителей. А детей терроризировала по УК.
Но наше правосудие стоит на стороне применившего силу. Если потерпевший жив и голова не проломлена - значит преступления небыло.
показать весь комментарий
28.07.2021 09:10 Ответить
Дельное замечание. Я учту!
показать весь комментарий
28.07.2021 09:35 Ответить
Теперь станет черным стоматологом, и жаловаться до попы.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:27 Ответить
это тебе что - совок? за незаконную медицинскую практику моментально тюрма
показать весь комментарий
27.07.2021 19:48 Ответить
Ця "стоматолог" на зеленського схожа візуально.
Чи мені так здається?
показать весь комментарий
27.07.2021 16:50 Ответить
https://ask.fm/IlonaLoVe13/answers/107180162322
Коли здається - хреститися треба. Але у вашому випадку, краще зразу до окуліста.
показать весь комментарий
27.07.2021 17:26 Ответить
на Мендель своріше
показать весь комментарий
27.07.2021 19:49 Ответить
похоже на месть.
она, конечно вышла из себя, получила строгача. но детки бывают очень сложные.
показать весь комментарий
27.07.2021 21:37 Ответить
 
 