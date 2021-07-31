Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины"

Закон об основах национального сопротивления опубликован в государственном печатном СМИ – газете "Голос Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года", - говорится в тексте опубликованного закона.

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих (№5558).

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело. Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых является развитие территориальной обороны и движения сопротивления, введение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению. Он позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи, и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей", - сказал президент, выступая перед военнослужащими Сил специальных операций в рамках рабочей поездки в Житомирскую область 29 июля.

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Вместе с тем, 30 июля президент Украины направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с заданием за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о национальном сопротивлении с целью согласования его норм с положениями Конституции Украины.

В письме Зеленский отметил, что во время подготовки документа ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отметил в письме глава государства.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету министров полномочий по определению порядков запрета на проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобного, изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи, учебной и боевой техники и тому подобного. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

Кроме того, закон о нацсопротивлении содержит положения о нераспространении действия закона об административных услугах на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке воинских частей и подразделений территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовке населения к участию в движении национального сопротивления. Также закон предусматривает включение аккредитованных общественных объединений в число субъектов, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учитывая важность закона Украины "Об основах национального сопротивления" для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - подчеркнул президент.