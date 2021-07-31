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Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины"

Закон об основах национального сопротивления опубликован в

Закон об основах национального сопротивления опубликован в государственном печатном СМИ – газете "Голос Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Этот закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года", - говорится в тексте опубликованного закона.

Как сообщалось, за президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" во втором чтении и в целом проголосовали 313 народных депутатов на пленарном заседании 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооружённых сил Украины на 11 тысяч военнослужащих (№5558).

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - это наше всенародное дело. Этот закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых является развитие территориальной обороны и движения сопротивления, введение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению. Он позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи, и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей", - сказал президент, выступая перед военнослужащими Сил специальных операций в рамках рабочей поездки в Житомирскую область 29 июля.

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Вместе с тем, 30 июля президент Украины направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с заданием за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон о национальном сопротивлении с целью согласования его норм с положениями Конституции Украины.

В письме Зеленский отметил, что во время подготовки документа ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", - отметил в письме глава государства.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету министров полномочий по определению порядков запрета на проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобного, изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи, учебной и боевой техники и тому подобного. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

Кроме того, закон о нацсопротивлении содержит положения о нераспространении действия закона об административных услугах на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке воинских частей и подразделений территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовке населения к участию в движении национального сопротивления. Также закон предусматривает включение аккредитованных общественных объединений в число субъектов, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Учитывая важность закона Украины "Об основах национального сопротивления" для обеспечения обороноспособности государства, а также на то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", - подчеркнул президент.

Автор: 

закон (3179) Зеленский Владимир (21090) оборона (5252)


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Топ комментарии
+6
даунбасские орки скулят в тырнетах, что за двое суток 8 убитых впопучленцев..
Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 5590
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31.07.2021 11:29 Ответить
+6
Міцного їм здоров'я і карколомних пригод у сексуальному житті.
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31.07.2021 11:35 Ответить
+3
Это тот случай ,когда принят правильный закон ! Важно ,чтобы его не заболтали и не "подправили" в худшую сторону.
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31.07.2021 11:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
даунбасские орки скулят в тырнетах, что за двое суток 8 убитых впопучленцев..
Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 5590
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31.07.2021 11:29 Ответить
Міцного їм здоров'я і карколомних пригод у сексуальному житті.
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31.07.2021 11:35 Ответить
про основи національного спротиву Сергій Жадан зараз - https://www.youtube.com/watch?v=FKJtNGtfWfU&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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31.07.2021 11:33 Ответить
Подібна деза щодо теми відео, тягне за собою проставляння дізів такому відео. Виключно із принципу...
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31.07.2021 11:44 Ответить
Это тот случай ,когда принят правильный закон ! Важно ,чтобы его не заболтали и не "подправили" в худшую сторону.
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31.07.2021 11:41 Ответить
Був хороший... Але в ході другого читання вже все підправили...
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31.07.2021 11:49 Ответить
останній пункт цього Закону зводить усе нанівець - відтерміновує його виконання на 1.5 роки
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31.07.2021 15:14 Ответить
У нас багато добрих законів, але вони без дієвої влади нульові.
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31.07.2021 11:44 Ответить
Хороший закон. Вот без него бы лежал на диване, а теперь посопротивляюсь
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31.07.2021 11:48 Ответить
тобi з нiмецького погрiба виднiше
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31.07.2021 12:24 Ответить
В каждом областном центре Украины нужно создать добровольческую стрелковую бригаду. Оружие, экипировку и пр. закрепить за личным составом и содержать в установленных местах. 2 раза в месяц проводить однодневные сборы по обучению и боевому слаживанию личного состава. Финансирование бригад повесить на органы местной власти.
Это будут исключительно мотивированные части, со всеми вытекающими плюшками.
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31.07.2021 12:32 Ответить
В частности, речь идет о предоставлении Кабинету министров полномочий по определению порядков запрета на проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобного, изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи, учебной и боевой техники и тому подобного.Источник: https://censor.net/ru/n3280153

узурпация власти големом ахмета шмыгой под соусом борьбы с ахрессором? Вводите ВП и передавайте военному руководству управление, а не кабмину
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31.07.2021 14:51 Ответить
http://web.archive.org/web/20190123171633/http://botsman-katsman.com/katsapi-now/

История и современность русского мира.
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31.07.2021 16:43 Ответить
 
 