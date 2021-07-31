Закон про основи національної спротиву опубліковано в "Голосі України"

Закон про основи національної спротиву опубліковано в державному друкованому засобі масової інформації - газеті "Голос України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТі з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2022 року", - йдеться в тексті опублікованого закону.

Як повідомлялося, за президентський законопроєкт №5557 "Про засади національного спротиву" в другому читанні і в цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав закони про основи національного спротиву і про збільшення чисельності Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців (№5558).

"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року, і що захист України для нас - це наша всенародна справа. Цей закон передбачає комплекс важливих заходів, метою яких є розвиток територіальної оборони і руху спротиву, запровадження системи підготовки населення України до національного спротиву. Він дає змогу за потреби залучити все населення України до захисту своєї, нашої рідної землі, свого краю, своєї сім'ї, і об'єднати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних ідей", - сказав президент, виступаючи перед військовослужбовцями Сил спеціальних операцій у межах робочої поїздки в Житомирську область 29 липня.

Читайте також: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі

Водночас 30 липня президент України надіслав листа прем'єр-міністру України Денису Шмигалю із завданням за два місяці подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін до закону про національний спротив із метою узгодження його норм із положеннями Конституції України.

У листі Зеленський зазначив, що під час підготовки документа до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.

"Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України і вимагають усунення техніко-юридичних недоліків", - зазначив у листі глава держави.

Зокрема, йдеться про надання Кабінету Міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони на проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій тощо, вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео - та аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку, навчальної та бойової техніки тощо. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом "Про правовий режим воєнного стану".

Крім того, закон про нацспротив містить положення про нерозповсюдження дії закону про адміністративні послуги на відносини із сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин і підрозділів територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України та підготовки населення до участі в русі національного спротиву. Також закон передбачає включення акредитованих громадських об'єднань до числа суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального та правового захисту, передбачені законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

"З огляду на важливість закону України "Про основи національного спротиву" для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що зазначений закон України набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" з метою цілковитого узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", - наголосив президент.