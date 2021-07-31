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Новини Оборона
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Закон про основи національної спротиву опубліковано в "Голосі України"

Закон про основи національної спротиву опубліковано в

Закон про основи національної спротиву опубліковано в державному друкованому засобі масової інформації - газеті "Голос України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТі з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2022 року", - йдеться в тексті опублікованого закону.

Як повідомлялося, за президентський законопроєкт №5557 "Про засади національного спротиву" в другому читанні і в цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні 16 липня.

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав закони про основи національного спротиву і про збільшення чисельності Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців (№5558).

"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися, не допустить подій 2014 року, і що захист України для нас - це наша всенародна справа. Цей закон передбачає комплекс важливих заходів, метою яких є розвиток територіальної оборони і руху спротиву, запровадження системи підготовки населення України до національного спротиву. Він дає змогу за потреби залучити все населення України до захисту своєї, нашої рідної землі, свого краю, своєї сім'ї, і об'єднати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних ідей", - сказав президент, виступаючи перед військовослужбовцями Сил спеціальних операцій у межах робочої поїздки в Житомирську область 29 липня.

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Водночас 30 липня президент України надіслав листа прем'єр-міністру України Денису Шмигалю із завданням за два місяці подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін до закону про національний спротив із метою узгодження його норм із положеннями Конституції України.

У листі Зеленський зазначив, що під час підготовки документа до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.

"Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України і вимагають усунення техніко-юридичних недоліків", - зазначив у листі глава держави.

Зокрема, йдеться про надання Кабінету Міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони на проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій тощо, вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео - та аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку, навчальної та бойової техніки тощо. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом "Про правовий режим воєнного стану".

Крім того, закон про нацспротив містить положення про нерозповсюдження дії закону про адміністративні послуги на відносини із сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин і підрозділів територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України та підготовки населення до участі в русі національного спротиву. Також закон передбачає включення акредитованих громадських об'єднань до числа суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального та правового захисту, передбачені законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

"З огляду на важливість закону України "Про основи національного спротиву" для забезпечення обороноздатності держави, а також на те, що зазначений закон України набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року, пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" з метою цілковитого узгодження його положень відповідно до Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків", - наголосив президент.

Автор: 

закон (2845) Зеленський Володимир (24595) оборона (4856)


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Топ коментарі
+6
даунбасские орки скулят в тырнетах, что за двое суток 8 убитых впопучленцев..
Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 5590
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31.07.2021 11:29 Відповісти
+6
Міцного їм здоров'я і карколомних пригод у сексуальному житті.
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31.07.2021 11:35 Відповісти
+3
Это тот случай ,когда принят правильный закон ! Важно ,чтобы его не заболтали и не "подправили" в худшую сторону.
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31.07.2021 11:41 Відповісти
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даунбасские орки скулят в тырнетах, что за двое суток 8 убитых впопучленцев..
Закон об основах национального сопротивления опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 5590
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31.07.2021 11:29 Відповісти
Міцного їм здоров'я і карколомних пригод у сексуальному житті.
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31.07.2021 11:35 Відповісти
про основи національного спротиву Сергій Жадан зараз - https://www.youtube.com/watch?v=FKJtNGtfWfU&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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31.07.2021 11:33 Відповісти
Подібна деза щодо теми відео, тягне за собою проставляння дізів такому відео. Виключно із принципу...
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31.07.2021 11:44 Відповісти
Это тот случай ,когда принят правильный закон ! Важно ,чтобы его не заболтали и не "подправили" в худшую сторону.
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31.07.2021 11:41 Відповісти
Був хороший... Але в ході другого читання вже все підправили...
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31.07.2021 11:49 Відповісти
останній пункт цього Закону зводить усе нанівець - відтерміновує його виконання на 1.5 роки
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31.07.2021 15:14 Відповісти
У нас багато добрих законів, але вони без дієвої влади нульові.
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31.07.2021 11:44 Відповісти
Хороший закон. Вот без него бы лежал на диване, а теперь посопротивляюсь
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31.07.2021 11:48 Відповісти
тобi з нiмецького погрiба виднiше
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31.07.2021 12:24 Відповісти
В каждом областном центре Украины нужно создать добровольческую стрелковую бригаду. Оружие, экипировку и пр. закрепить за личным составом и содержать в установленных местах. 2 раза в месяц проводить однодневные сборы по обучению и боевому слаживанию личного состава. Финансирование бригад повесить на органы местной власти.
Это будут исключительно мотивированные части, со всеми вытекающими плюшками.
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31.07.2021 12:32 Відповісти
В частности, речь идет о предоставлении Кабинету министров полномочий по определению порядков запрета на проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобного, изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи, учебной и боевой техники и тому подобного.Источник: https://censor.net/ru/n3280153

узурпация власти големом ахмета шмыгой под соусом борьбы с ахрессором? Вводите ВП и передавайте военному руководству управление, а не кабмину
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31.07.2021 14:51 Відповісти
http://web.archive.org/web/20190123171633/http://botsman-katsman.com/katsapi-now/

История и современность русского мира.
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31.07.2021 16:43 Відповісти
 
 