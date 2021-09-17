Об исключении версии умышленного убийства судьи Писанца я бы сейчас не спешил утверждать, - и.о. директора ГБР Сухачев

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло", - отметил он.

И.о. главы ГБР заявил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначены еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатываться следственные версии.

"Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть, через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве", - подчеркнул Сухачев.

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Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это проверку всех обстоятельств, чтобы исключить умышленное убийство, и.о. директора ГБР сказал: "Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать".

В то же время и.о. директора ГБР добавил: "Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в субботу, 11 сентября, в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Офис Генпрокурора расследует смерть судьи как умышленное убийство.

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