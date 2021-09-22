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Новости Политика Украины
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Регламентный комитет решил не наказывать Тищенко и Лероса, - Фролов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Регламентный комитет решил не наказывать Тищенко и Лероса, - Фролов

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не смог принять решение о наказании "слуги народа" Николая Тищенко и внефракционного нардепа Гео Лероса.

Об этом "Укринформу" заявил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от фракции "Слуга народа" Павел Фролов, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет не смог принять решение. Ни о предупреждении обоих, ни о рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях", - рассказал Фролов.

Он также сообщил, что комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, 9 сентября 2021 года "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

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Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия обещал агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте, по его мнению. виноваты две стороны.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Пардоньте, а Лероса за шо было наказывать? За покушение на девичью честь Моники Зеленски?
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22.09.2021 18:07
+20
А лероса можна было б наказать. Чтоб знал как на сцаря нехорошие слова говорить.
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22.09.2021 18:11
+16
За те, що він не кум дерьмака.
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22.09.2021 18:29
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Пардоньте, а Лероса за шо было наказывать? За покушение на девичью честь Моники Зеленски?
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22.09.2021 18:07 Ответить
За те, що він не кум дерьмака.
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22.09.2021 18:29 Ответить
Угу, я как-то упустил этот момэнт.
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22.09.2021 18:30 Ответить
Они же дети!
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22.09.2021 18:11 Ответить
А лероса можна было б наказать. Чтоб знал как на сцаря нехорошие слова говорить.
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22.09.2021 18:11 Ответить
Що сцарь це точно
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22.09.2021 18:36 Ответить
Ура, я нашла кнопку "отключить адаптивную версию сайта". ))) И перестала ломать глаза
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22.09.2021 18:11 Ответить
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22.09.2021 18:14 Ответить
То скажіть всім де вона є?
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22.09.2021 19:33 Ответить
У верхньому рядку вікна сайту справа є така собі драбинка. На неї Тиць і випадає список, де в самому кінці та чарівна кнопка.
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22.09.2021 19:42 Ответить
Причём тут Лерос? Регламентный комитет по прикзау президента не наказал Тищенко за срыв сессии ВР.
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22.09.2021 18:14 Ответить
Нехорошие слова говорил про зиц-председателя, да. Коля Сракотряс до сих пор аж кушать не может, так переживает.
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22.09.2021 18:17 Ответить
правильна, ани себе у постели памирятся
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22.09.2021 18:17 Ответить
завтра Разумков, пока клоун спит на сессии ООН, будет снижать налоги для бизнеса, или я что-то упустил?
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22.09.2021 18:23 Ответить
пропустив, да. Але не критично. Бо він щось про це сам розкаже о 18-30 Світлані Орловській на Прямому.
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22.09.2021 18:28 Ответить
Хто його взагалі дивиться?
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22.09.2021 18:43 Ответить
не дивись. Тобі не допоможе.
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22.09.2021 18:46 Ответить
Зебілізм хвороба невиліковна. так що навіть не надійся
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22.09.2021 19:39 Ответить
Песик тищенко там винний однозначно. Просто зелена шобла злякалась наслідків, можливо позовів.
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22.09.2021 18:26 Ответить
Грош цена этому рнгкомитету, как и всей шпане 95 балагана, а за што хотели наказывать Лероса, придворные дворняги.
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22.09.2021 18:27 Ответить
Та сказав би правду: вирішили "Колю-котлету" не карати - бо дорожче вийде.
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22.09.2021 18:30 Ответить
Що котлети з мухами змішає
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22.09.2021 18:37 Ответить
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22.09.2021 18:36 Ответить
Молодец Коля. Глупый, отмороженный быдло-жлоб показывает всей стране, какое жалкое ничтожество и пустое место сиплый неЛох. Поставили терпилу на должность - братва может банковать.
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22.09.2021 18:44 Ответить
понять и простить
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22.09.2021 19:30 Ответить
Комиссия по отсутствию этики ВР, состоящая из "слуг урода", постановила (стилистика и "грамматика" текста сохранена ): 1. Кум дЕрьмака - реальный поцан Коля Тищенко никагда и ниучьом нивинават. 2. Нихароший чилавек, Гео Лерос, винават всехда и пастаянно, низависима ат места его перебывания и рода деятильнасти. 3. Данное пастанавленийе апжалаванию и прочей фигне ни падлижит.
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22.09.2021 20:20 Ответить
 
 