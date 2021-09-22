Регламентний комітет вирішив не карати Тищенка і Лероса, - Фролов

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту зміг ухвалити рішення щодо покарання "слуги народу" Миколи Тищенка і позафракційного нардепа Гео Лероса.

Про це в Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні щодо попередити обох, ні щодо рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі у п’яти пленарних засіданнях", – розповів Фролов.

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Він також поінформував, що комітет, можливо, не повертатиметься до розгляду цього питання.

Нагадаємо, 9 вересня 2021 року "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.