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Новини Політика України
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ВР (11782) Лерос Гео (380) Тищенко Микола (291) Фролов Павло (6)

Регламентний комітет вирішив не карати Тищенка і Лероса, - Фролов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Регламентний комітет вирішив не карати Тищенка і Лероса, - Фролов

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту зміг ухвалити рішення щодо покарання "слуги народу" Миколи Тищенка і позафракційного нардепа Гео Лероса.

Про це в Укрінформу повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, народний депутат від фракції "Слуга народу" Павло Фролов, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні щодо попередити обох, ні щодо рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі у п’яти пленарних засіданнях", – розповів Фролов.

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Він також поінформував, що комітет, можливо, не повертатиметься до розгляду цього питання.

Нагадаємо, 9 вересня 2021 року "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.
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Топ коментарі
+37
Пардоньте, а Лероса за шо было наказывать? За покушение на девичью честь Моники Зеленски?
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22.09.2021 18:07
+20
А лероса можна было б наказать. Чтоб знал как на сцаря нехорошие слова говорить.
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22.09.2021 18:11
+16
За те, що він не кум дерьмака.
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22.09.2021 18:29
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Пардоньте, а Лероса за шо было наказывать? За покушение на девичью честь Моники Зеленски?
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22.09.2021 18:07 Відповісти
За те, що він не кум дерьмака.
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22.09.2021 18:29 Відповісти
Угу, я как-то упустил этот момэнт.
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22.09.2021 18:30 Відповісти
Они же дети!
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22.09.2021 18:11 Відповісти
А лероса можна было б наказать. Чтоб знал как на сцаря нехорошие слова говорить.
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22.09.2021 18:11 Відповісти
Що сцарь це точно
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22.09.2021 18:36 Відповісти
Ура, я нашла кнопку "отключить адаптивную версию сайта". ))) И перестала ломать глаза
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22.09.2021 18:11 Відповісти
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22.09.2021 18:14 Відповісти
То скажіть всім де вона є?
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22.09.2021 19:33 Відповісти
У верхньому рядку вікна сайту справа є така собі драбинка. На неї Тиць і випадає список, де в самому кінці та чарівна кнопка.
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22.09.2021 19:42 Відповісти
Причём тут Лерос? Регламентный комитет по прикзау президента не наказал Тищенко за срыв сессии ВР.
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22.09.2021 18:14 Відповісти
Нехорошие слова говорил про зиц-председателя, да. Коля Сракотряс до сих пор аж кушать не может, так переживает.
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22.09.2021 18:17 Відповісти
правильна, ани себе у постели памирятся
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22.09.2021 18:17 Відповісти
завтра Разумков, пока клоун спит на сессии ООН, будет снижать налоги для бизнеса, или я что-то упустил?
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22.09.2021 18:23 Відповісти
пропустив, да. Але не критично. Бо він щось про це сам розкаже о 18-30 Світлані Орловській на Прямому.
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22.09.2021 18:28 Відповісти
Хто його взагалі дивиться?
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22.09.2021 18:43 Відповісти
не дивись. Тобі не допоможе.
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22.09.2021 18:46 Відповісти
Зебілізм хвороба невиліковна. так що навіть не надійся
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22.09.2021 19:39 Відповісти
Песик тищенко там винний однозначно. Просто зелена шобла злякалась наслідків, можливо позовів.
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22.09.2021 18:26 Відповісти
Грош цена этому рнгкомитету, как и всей шпане 95 балагана, а за што хотели наказывать Лероса, придворные дворняги.
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22.09.2021 18:27 Відповісти
Та сказав би правду: вирішили "Колю-котлету" не карати - бо дорожче вийде.
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22.09.2021 18:30 Відповісти
Що котлети з мухами змішає
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22.09.2021 18:37 Відповісти
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22.09.2021 18:36 Відповісти
Молодец Коля. Глупый, отмороженный быдло-жлоб показывает всей стране, какое жалкое ничтожество и пустое место сиплый неЛох. Поставили терпилу на должность - братва может банковать.
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22.09.2021 18:44 Відповісти
понять и простить
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22.09.2021 19:30 Відповісти
Комиссия по отсутствию этики ВР, состоящая из "слуг урода", постановила (стилистика и "грамматика" текста сохранена ): 1. Кум дЕрьмака - реальный поцан Коля Тищенко никагда и ниучьом нивинават. 2. Нихароший чилавек, Гео Лерос, винават всехда и пастаянно, низависима ат места его перебывания и рода деятильнасти. 3. Данное пастанавленийе апжалаванию и прочей фигне ни падлижит.
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22.09.2021 20:20 Відповісти
 
 