На заседание "Слуги народа" в Трускавце пригласили Венедиктову
С депутатами "Слуги народа" в Трускавце может встретиться генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в комментарии журналистам рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
На вопрос, кто еще из силовиков будет присутствовать на встрече с депутатами, кроме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Чернев рассказал: "Я слышал, что, возможно, будет госпожа Венедиктова. Из других - мне не известно".
Кроме того, на вопрос о сборе подписей под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, депутат рассказал, что подписных листов еще не видел, и в поезде на Трускавец подписи не собирались.
Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.
Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".
Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.
В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова.
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Вот у кого пример зелеклоуны берут.
Слуги оплачивают Риксус из своих зарплат
Один день стоит от 2800( самый дешёвый) до 20500( апартаменты)
Вопрос - сколько зарабатывают слуги , чтобы несколько дней жить в престижном месте ???
Ходить Циган, ярмаркує,
Лиш копійку має…
"А що тепер найдешевше?"
Мужика питає.
- Та хрін тепер найдешевший!
Мужик йому каже:
За копійку цілу вязку
Сідуха навяже!
Побіг Циган меж сідухи,
Купив собі хрону…
Подивив ся на ярмарок,
Тай пішов до дому.
Іде собі дорогою,
Свіжий хрін смакує;
Вертить свердлом йому в носі,
А сліз не вгамує…
Втирав, втирав Циган очи,
Далі й не втирає;
Сів під мостом і скривив ся,
Їсть та промовляє:
"Плачте, плачте, дурні очи!
Щоб повилізали!..
Бачилиж ви препогані,
Що то купували!.."