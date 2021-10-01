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Венедиктова (726) Слуга народа (2620) Чернев (106)

На заседание "Слуги народа" в Трускавце пригласили Венедиктову

На заседание

С депутатами "Слуги народа" в Трускавце может встретиться генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в комментарии журналистам рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

На вопрос, кто еще из силовиков будет присутствовать на встрече с депутатами, кроме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Чернев рассказал: "Я слышал, что, возможно, будет госпожа Венедиктова. Из других - мне не известно".

Кроме того, на вопрос о сборе подписей под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, депутат рассказал, что подписных листов еще не видел, и в поезде на Трускавец подписи не собирались.

Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.

Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".

Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.

В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попытки могут быть, - Разумков не исключил, что его захотят лишить депутатского мандата. ВИДЕО

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Топ комментарии
+7
Обслуживающий ОПу персонал приглашен на сходку.
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01.10.2021 09:58
+4
Это не заседание а оргия.
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01.10.2021 09:58
+3
Невже вона буде грати роль "корабельної С О С Н И"?
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01.10.2021 09:55
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Невже вона буде грати роль "корабельної С О С Н И"?
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01.10.2021 09:55 Ответить
- Ах, если-бы гири были золотые, честное слово, я бы на ней женился(с)
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01.10.2021 10:20 Ответить
Обслуживающий ОПу персонал приглашен на сходку.
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01.10.2021 09:58 Ответить
Это не заседание а оргия.
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01.10.2021 09:58 Ответить
Очень напоминает сборы SS в непомню каком замке
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01.10.2021 10:00 Ответить
не оскорбляйте СС ... да, это был враг, но со своей идеологией, а эта зеленая шобла жмет на кнопки исключительно за бабло, им монопенисуарно за что они голосуют, зачем они голосуют и что в итоге их "голосовалок" будет со страной ... "слуги" это политические проститутки, возглавляемые "мамками" рангом повыше...
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01.10.2021 10:15 Ответить
24 февраля 1920 года на собрании в пивной «Хофбройхаус» Гитлер огласил программу «25 пунктов» и тогда же было принято решение о смене названия партии - к нему было добавлено «национал-социалистическая»
Вот у кого пример зелеклоуны берут.
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01.10.2021 10:21 Ответить
Президент еврей, руководитель крупнейшей партии ВР абхазец.... Соборна Україна. Чудны дела твои, Господи...
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01.10.2021 10:02 Ответить
"В нашем циганском тєатрє только я і Мойша циганє,остальниє єврєї" - казав Абрам...Якщо Абрахамія абхазець (що сумнівно) то значить і його скоро поміняють...Ансамбль має бути чистокровним...
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01.10.2021 10:26 Ответить
Венедиктовой на заметку 😀😀😀
Слуги оплачивают Риксус из своих зарплат
Один день стоит от 2800( самый дешёвый) до 20500( апартаменты)
Вопрос - сколько зарабатывают слуги , чтобы несколько дней жить в престижном месте ???
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01.10.2021 10:05 Ответить
Девок не хватает...
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01.10.2021 10:05 Ответить
та повно там і сосен... і кедрів
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01.10.2021 10:37 Ответить
Ходють слухи , під бенядіктововою теж - крісло хитається . Може тому її і визивают на ковьор . .
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01.10.2021 10:06 Ответить
Бородатої бабусі Каломийші не вистачає ще.
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01.10.2021 10:06 Ответить
Вона просто буде мовчки сидіти в президіі і давати знати зеленому стаду що вона єдина,яка може зняти з них недоторканість...
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01.10.2021 10:29 Ответить
Венедиктова- из обоймы Авакова.Над ней могут сгуститься тучи.Пес и Голос с ОПЗЖ должны её оберегать...
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01.10.2021 10:32 Ответить
Тю, так вона ж не член фракції, не "слуга". Мабудь, будуть вимагати боротьби з олігархом Порошенком, інших же немає...
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01.10.2021 10:39 Ответить
боротися потрібно зі всіма олігархами...в перше, звичайно бажано з Ахметовим, Коломойським , Фірташем різними Фуксами-Фрідманами Алекперовими ..Косюками Пінчуками Медведчуком Суркисами і Ко. Проте, навіть якщо посадять гібрідного офшорника -соєвого баригу..то теж не пагано))
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01.10.2021 11:08 Ответить
Это чтобы не расслаблялись. И не верили в свободу выбора
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01.10.2021 10:41 Ответить
СХОДНЯК ! противно !
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01.10.2021 10:57 Ответить
ну ее то пригласили, потому, что в от личие от них она действительно "слуга", но точно не народа
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01.10.2021 10:58 Ответить
Нічого дивного. це абсолютно логічно і ..законно, що запросили керівника офісу ....генеральної прокуратури. По перше вона 100відсотково своя людина. По друге вона лише керівник офісу..і їй треба тримати пальці на пульсі і хвіст по вітру....а також отримувати вказівки як офісу діяти)))
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01.10.2021 11:02 Ответить
Як прокурорку по визову чи як членкиню партії?
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01.10.2021 11:08 Ответить
вiдьомський шабаш
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01.10.2021 11:42 Ответить
Це якась наруга над Україною... Ведуть себе ніби понапивалися на гучному весіллі... Циганщина... Не до зведень з фронту...
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01.10.2021 13:14 Ответить
Вибрали нащадків корчмарів до влади, то нехер і стогнати.

Ходить Циган, ярмаркує,
Лиш копійку має…
"А що тепер найдешевше?"
Мужика питає.
- Та хрін тепер найдешевший!
Мужик йому каже:
За копійку цілу вязку
Сідуха навяже!

Побіг Циган меж сідухи,
Купив собі хрону…
Подивив ся на ярмарок,
Тай пішов до дому.

Іде собі дорогою,
Свіжий хрін смакує;
Вертить свердлом йому в носі,
А сліз не вгамує…

Втирав, втирав Циган очи,
Далі й не втирає;
Сів під мостом і скривив ся,
Їсть та промовляє:
"Плачте, плачте, дурні очи!
Щоб повилізали!..
Бачилиж ви препогані,
Що то купували!.."
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01.10.2021 21:33 Ответить
 
 