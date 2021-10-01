На заседание "Слуги народа" в Трускавце пригласили Венедиктову

С депутатами "Слуги народа" в Трускавце может встретиться генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в комментарии журналистам рассказал нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

На вопрос, кто еще из силовиков будет присутствовать на встрече с депутатами, кроме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Чернев рассказал: "Я слышал, что, возможно, будет госпожа Венедиктова. Из других - мне не известно".

Кроме того, на вопрос о сборе подписей под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, депутат рассказал, что подписных листов еще не видел, и в поезде на Трускавец подписи не собирались.

Напомним, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил спикеру Дмитрию Разумкову запрос на выдачу подписных листов для сбора подписей за отставку Разумкова с поста спикера.

Спикер Разумкова заявила, что Арахамия направил письмо об отзыве главы парламента не от своего имени, а от фракции "СН".

Позже Разумков распорядился выдать подписные листы за отзыв спикера.

В то же время главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что ОП планирует заменить Венедиктову на посту генпрокурора вслед за увольнением Разумкова.

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