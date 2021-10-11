Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили передал из тюрьмы в Рустави краткое послание своим сторонникам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В послании Саакашвили обещает, что вместе с председателем основанной им партии "Единое национальное движение" Никанором Мелия и вместе с грузинским народом "вышвырнет" из кабинета премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом вышвырнут из своего кабинета Гарибашвили", - написал Саакашвили.

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Передавшая из тюремной камеры это тезисное послание экс-президента одна из лидеров "Единое национального движения" Эка Херхеулидзе пояснила журналистам, что Саакашвили был очень зол на Гарибашвили, который ранее в понедельник усомнился в том, что Саакашвили действительно голодает.

"Те, кто действительно голодают, не едят по полкило меда в день", - сказал Гарибашвили журналистам.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.