Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили передал из тюрьмы в Рустави краткое послание своим сторонникам.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В послании Саакашвили обещает, что вместе с председателем основанной им партии "Единое национальное движение" Никанором Мелия и вместе с грузинским народом "вышвырнет" из кабинета премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
"Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом вышвырнут из своего кабинета Гарибашвили", - написал Саакашвили.
Передавшая из тюремной камеры это тезисное послание экс-президента одна из лидеров "Единое национального движения" Эка Херхеулидзе пояснила журналистам, что Саакашвили был очень зол на Гарибашвили, который ранее в понедельник усомнился в том, что Саакашвили действительно голодает.
"Те, кто действительно голодают, не едят по полкило меда в день", - сказал Гарибашвили журналистам.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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в Грузії знову корупція і бідність
і хоч на словах влада невпевнено і декларує курс на Захід, насправді Грузія перетворюється на васала кремля, як Вірменія
а хто такий подоляк?
була в мене колись викладачка психології в ВУЗі - Подоляк-Шумило. Але навряд ти її маєш на увазі
Ні.... А чого?
Так «ЗЕлюки» пообіцяли що Зеленський після приходу до влади всіх пенсіонерів України їкрою загодує! Так ото він мабуть всю ікру з риби подіставав - що рибі нереститься не було чим!
Грузія відкотилась назад
".... В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса...."
Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/11/30/7117035/
Подчеркнем: окончательного политического согласия на предоставление Грузии ПДЧ еще нет.
забудь
але коли вона почала проштовхувати розміщення спецназу кремля на постійній основі на території Грузії, їхні шляхи розійшлися
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
- Чому в тюрму слонів не водять? Двері вузькі?
- Ні! Попиту немає
"Хвалився Кіт що він убрід
Дніпро перебреде ....
Та як пішов - то й не прийшов -
Нема Кота ніде .... "
по соціології на сьогоднішній день
і не треба повторювати кацапські гасла про тупість українців, які самі не розуміють свого щастя
я кажу "українці"
відчуй різницю
але є певні інваліди політичного фронту, які любе слово в любій темі перевертають на тему "Зеленський"
нагадаю, це вона будувала нову поліцію і Україні
В интервью Радио НВ Деканоидзе рассказала, почему правящей партии удалось набрать больше голосов на местных выборах, но победила оппозиция; куда исчезло «грузинское чудо»; как один пророссийский политик-миллиардер меняет курс Грузии с Запада на Кремль; а также о том, почему в стране есть противники Саакашвили и как собираются освобождать третьего президента из-за решетки.
а ти просто брешеш
цікавити Міхо , якому ми платили 25 000 доларів на місяць , поки він чудово проводив свій час із Ясько ?
бабла( з слів соратників) у Міхо неміряно..
тому переворот у маленькій Грузії "замутити"-запросто
А оно грозится.