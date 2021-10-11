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Новини
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Саакашвілі з в'язниці погрожує "викинути" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі

Саакашвілі з в'язниці погрожує

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі передав із в'язниці в Руставі коротке послання своїм прихильникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У посланні Саакашвілі обіцяє, що разом із головою заснованої ним партії "Єдиний національний рух" Никанором Мелія і разом із грузинським народом "викине" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Саме я і Мелія будемо тими, хто разом із грузинським народом викинуть зі свого кабінету Гарібашвілі", - написав Саакашвілі.

Читайте також: Стан Саакашвілі, який і далі голодує в грузинській в'язниці, погіршився, він насилу ходить і говорить, - лікар Кіпшідзе

Одна з лідерів "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе, яка передала з тюремної камери це тезове послання експрезидента, пояснила журналістам, що Саакашвілі був дуже злий на Гарібашвілі, який раніше в понеділок засумнівався в тому, що Саакашвілі дійсно голодує.

"Ті, хто справді голодують, не їдять по півкіло меду в день", -  сказав Гарібашвілі журналістам.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте також: У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1846) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+26
Зате Україна як розквітла і позаможнішала при Зеленському, агасі, тролляка?
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11.10.2021 20:03
+23
Похоже Мише кокс подвезли в тюрягу
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11.10.2021 19:48
+16
Це тобі Міха , не Україна ,, де можна безнаказано водити -хороводи в центрі Києва ,і погрожувати невгодним тобі керівникам держави . !! .

.
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11.10.2021 19:57
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Похоже Мише кокс подвезли в тюрягу
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11.10.2021 19:48 Відповісти
Наче з язика зняв! Видно адвокат недарма його в тюрмі провідував!
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11.10.2021 20:00 Відповісти
НЕТ Ясько в звезде пронесла!
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11.10.2021 20:51 Відповісти
Угу..Вместе с напильником,что бы Карлсон мог решетку подпилить и полететь вышвыривать Гарибашвили.
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11.10.2021 22:05 Відповісти
Какая гадость , єти порохоботьі ! За просроченную цукерку маму родную помоями обольют , не то , что авторитетного государственного деятеля Михеила Саакашвили...
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12.10.2021 08:17 Відповісти
Бабло може все. І навіть купити кокаїн в грузинській в'язниці.
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11.10.2021 19:50 Відповісти
Ага бл.ть. Бабушка гостинцы привезла
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11.10.2021 19:54 Відповісти
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11.10.2021 19:50 Відповісти
Фамилия знаковая у этой лидерши))
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11.10.2021 23:35 Відповісти
Ужасть!!!
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11.10.2021 19:52 Відповісти
афігенний план
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11.10.2021 19:53 Відповісти
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11.10.2021 19:55 Відповісти
таки не голодает видать - или соком перебродившим опоили... или медовухой )))
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11.10.2021 19:55 Відповісти
Це тобі Міха , не Україна ,, де можна безнаказано водити -хороводи в центрі Києва ,і погрожувати невгодним тобі керівникам держави . !! .

.
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11.10.2021 19:57 Відповісти
проросійська влада в Грузії вже практично знищила всі досягнення демократичної Грузії
в Грузії знову корупція і бідність
і хоч на словах влада невпевнено і декларує курс на Захід, насправді Грузія перетворюється на васала кремля, як Вірменія
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11.10.2021 19:58 Відповісти
Іди геть, дурнуватий троль.
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11.10.2021 20:00 Відповісти
твої кумири Іванішвілі і Медведчук не такі вже й недоторкані
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11.10.2021 20:04 Відповісти
До речі, Альтер, давно хотів спитати. Скільки Подоляк за пост платить?
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11.10.2021 20:05 Відповісти
дивно, раніше ти верещав, що мені фсб платить
а хто такий подоляк?
була в мене колись викладачка психології в ВУЗі - Подоляк-Шумило. Але навряд ти її маєш на увазі
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11.10.2021 20:10 Відповісти
Мы говорим Подоляк подразумевая ФСБ! Вы с Подоляком с одного корыта лакаете! Правда ты объедки за Подоляком!
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11.10.2021 20:53 Відповісти
Ви би хоч в своїй конторі ніки міняли періодично,
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11.10.2021 20:45 Відповісти
Зате Україна як розквітла і позаможнішала при Зеленському, агасі, тролляка?
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11.10.2021 20:03 Відповісти
саме так і трапилось
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11.10.2021 20:06 Відповісти
тебя выбросили из самолета и ты ударился?
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11.10.2021 20:11 Відповісти
Саме як трапилося? Можно розгорнуто?
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11.10.2021 20:26 Відповісти
Куме! А Ви знаєте чого третій рік підряд у нас риба погано ловиться?
Ні.... А чого?
Так «ЗЕлюки» пообіцяли що Зеленський після приходу до влади всіх пенсіонерів України їкрою загодує! Так ото він мабуть всю ікру з риби подіставав - що рибі нереститься не було чим!
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11.10.2021 21:16 Відповісти
Пам'ятаю який гєволт підняли прибічники Зеленського на Цензорі, коли Міхо призначили начальником якоїсь контори!))) але в кінці сидить в в'язниці властне Міхо, а Порошенко на волі в Украін ))) смішно.
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11.10.2021 19:59 Відповісти
якщо ще 7-8 років тому, Грузія була найближче до Заходу із пострадянських країн (крім Прибалтики), то зараз і Україна і Молдова випередили Грузію
Грузія відкотилась назад
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11.10.2021 20:01 Відповісти
Ти про справу вагнерівців, чи про офшори Зеленського?
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11.10.2021 20:04 Відповісти
Что вы курите такое? Грузия первая на очереди в НАТО.

".... В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса...."

Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/11/30/7117035/
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11.10.2021 20:09 Відповісти
читай повністю
Подчеркнем: окончательного политического согласия на предоставление Грузии ПДЧ еще нет.
забудь
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11.10.2021 20:12 Відповісти
Я то как раз читал. А вот нахрена ты свой бред высрал? Напомнить кем была нынешний президент Грузии до Саака и во время президентства Саака?
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11.10.2021 20:19 Відповісти
він завжди був путіністом
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11.10.2021 20:35 Відповісти
Взагалі то вона, і вона з команди Міхо.
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11.10.2021 20:47 Відповісти
так, він її з Франції запросив
але коли вона почала проштовхувати розміщення спецназу кремля на постійній основі на території Грузії, їхні шляхи розійшлися
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11.10.2021 21:10 Відповісти
Ты вообще с реальностью дружишь, тело? Что ты куришь такое забористое? Президент Грузии не он, а она -- Зурабишвили, Саломе Левановна. Изучи хоть немного перед тем, как тут так тупо позориться, "эксперд" по Грузии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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11.10.2021 20:47 Відповісти
Угу,так випередили,що в нас през вже так охренів,що майже налоги не сплачує)
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11.10.2021 20:09 Відповісти
Між "вертухаями" анекдот ходив у радянські часи:
- Чому в тюрму слонів не водять? Двері вузькі?
- Ні! Попиту немає
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11.10.2021 20:07 Відповісти
Политическое преследование бывшего президента Михаила Саакашвили одобряют только в Российской Федерации, https://nv.ua/world/geopolitics/politicheskie-dela-protiv-saakashvili-odobryaet-tolko-rossiya-dekanoidze-poslednie-novosti-50188119.html заявила лидер оппозиционной парламентской фракции в Грузии Единое
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11.10.2021 20:08 Відповісти
Тому що усім іншим пофіг...
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11.10.2021 20:11 Відповісти
Хай грузини передадуть Саакашвілі вірш українського поета Платона Воронька:
"Хвалився Кіт що він убрід
Дніпро перебреде ....
Та як пішов - то й не прийшов -
Нема Кота ніде .... "
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11.10.2021 20:18 Відповісти
то є високе мистецтво
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11.10.2021 20:22 Відповісти
Учися! А то ти написав два роки тому що "забагатіємо" з приходом "Блазня" і "всрався"!!!
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11.10.2021 20:31 Відповісти
українці скоріше всього виберуть Зеленського ще раз у 2024
по соціології на сьогоднішній день
і не треба повторювати кацапські гасла про тупість українців, які самі не розуміють свого щастя
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11.10.2021 20:45 Відповісти
Ага! Ми УЖЕ "защасливилися" "по саме нікуди" Особливо нажерлися ікри - Зеленський для нас всю рибу випотрошив!!!
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11.10.2021 20:47 Відповісти
я ж не кажу "Ви"
я кажу "українці"
відчуй різницю
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11.10.2021 20:50 Відповісти
НЕ відчуваю Бо я українець з діда-прадіда і потомок сотника з полку Максима Кривоноса
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11.10.2021 21:00 Відповісти
Я не можу зрозумітти, ти троллиш, чи реально фапаєш на Зеленського?
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11.10.2021 20:49 Відповісти
я про ситуацію в Грузії, тема така
але є певні інваліди політичного фронту, які любе слово в любій темі перевертають на тему "Зеленський"
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11.10.2021 20:53 Відповісти
Це ти про себе?
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11.10.2021 21:00 Відповісти
12 кг за 8 дней. Это сколько же говна вышло
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11.10.2021 20:11 Відповісти
12
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11.10.2021 20:13 Відповісти
Ну оочень много 👍🏼🤣😁
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11.10.2021 20:34 Відповісти
А утром он был так плох, что нужно было его немедленно освобождать. К вечеру очухался и хочет всех выбросить из окон. Дайте ему галстук на ужин, должно помочь от этих крайностей.
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11.10.2021 20:12 Відповісти
Все никак не выйдет из роли президента... это диагноз.
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11.10.2021 20:15 Відповісти
А все таки не зря в него Аваков бутылкой швырял.😀
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11.10.2021 22:58 Відповісти
неосвідченим і ніпівграмотним у грузинських питаннях рекомендую https://nv.ua/world/countries/soratnica-saakashvili-hatiya-dekanoidze-o-planah-oppozicii-i-ukrainskoy-vlasti-intervyu-nv-50188264.html інтерв'ю Хатії Деканоїдзе
нагадаю, це вона будувала нову поліцію і Україні

В интервью Радио НВ Деканоидзе рассказала, почему правящей партии удалось набрать больше голосов на местных выборах, но победила оппозиция; куда исчезло «грузинское чудо»; как один пророссийский политик-миллиардер меняет курс Грузии с Запада на Кремль; а также о том, почему в стране есть противники Саакашвили и как собираются освобождать третьего президента из-за решетки.
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11.10.2021 20:18 Відповісти
Ага, и именно поэтому сейчас отношения Раши и Грузии самые плохие за последнее время? Лечись.
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11.10.2021 20:21 Відповісти
брешеш
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11.10.2021 20:23 Відповісти
Врешь как-раз тупо именно ты.
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11.10.2021 20:24 Відповісти
я дав ссилку на Хатію Деканоїдзе
а ти просто брешеш
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11.10.2021 20:26 Відповісти
А кто такая Деканоидзе? Саратница Саака и не более. А Грузия сейчас через международные суды пытается исправить все про...бы Саака во внешней политике на посту президента. Особенно по рашенской агрессии 2008. Напомни что ответил Сааку суд ООН?
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11.10.2021 20:31 Відповісти
Хто така Хатія , що ми повинні ій вірити і взагалі , чому нас повинен
цікавити Міхо , якому ми платили 25 000 доларів на місяць , поки він чудово проводив свій час із Ясько ?


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11.10.2021 20:33 Відповісти
іванішвілі твій бох, фсьо
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11.10.2021 20:42 Відповісти
Мне по барабану твой Иванишвили , так как я , прежде всего , волнуюсь про Украину , точка !
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11.10.2021 23:06 Відповісти
Держите наркомана!
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11.10.2021 20:22 Відповісти
Поздно пить " Боржоми" , когда почки отвалились. Выборы тю- тю проиграли.. Заявлений о фальсификациях слышно не было, значит все законно. Ну а теперь проигравший платит по счету.
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11.10.2021 20:36 Відповісти
больной а грозится. симулянт!
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11.10.2021 20:43 Відповісти
Второй пошёл..... Сэмэн грозился посадить Пороха - за решеткой. Карлсон грозился - сел. На очереди...... угадай кто?)
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11.10.2021 23:44 Відповісти
я думаю тучи сгущаются над "еврошлюхами" из великой тройки "антикоррупционеров" - пуштун, серлещ и блонда
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12.10.2021 07:56 Відповісти
Их сейчас просто оставят за бортом, как отработанное резиновое изделие, выкинут в мусорное ведро. Слишком вонючие.
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13.10.2021 21:33 Відповісти
з архівів..


бабла( з слів соратників) у Міхо неміряно..

тому переворот у маленькій Грузії "замутити"-запросто
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11.10.2021 20:53 Відповісти
у Карлсона почалася ломка
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11.10.2021 21:09 Відповісти
На нього напала голадівка.
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11.10.2021 21:10 Відповісти
Но для этого нужно хорошо кушать.
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11.10.2021 21:09 Відповісти
Хе-хе. А еще недавно его приспешники врали, что Михо уже еле дышит и пердит через раз.

А оно грозится.
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11.10.2021 21:10 Відповісти
Михуил медленно но уверенно превращается в зомби, от карлсона до зомби один шаг.
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11.10.2021 22:02 Відповісти
Все дурниці, нарешті він в рідній Грузії (скільки не був дома ?), в рідній тюрмі де навіть щури такі рідні.
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11.10.2021 22:27 Відповісти
Короче---пора из че Гевары переквалифицироватся в графа Монте-Кристо----тонель копать на волю. Главное не попасть как граф тот к Фариа что рядом сидел---сразу не скучно стало сидеть на пару им. Лопату Михе надо передать из титану---лёгкая и крепкая.
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11.10.2021 23:04 Відповісти
кацапы и их прихвостни ненавидят Саакашвили.
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12.10.2021 05:04 Відповісти
 
 