Саакашвілі з в'язниці погрожує "викинути" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі передав із в'язниці в Руставі коротке послання своїм прихильникам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У посланні Саакашвілі обіцяє, що разом із головою заснованої ним партії "Єдиний національний рух" Никанором Мелія і разом із грузинським народом "викине" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.
"Саме я і Мелія будемо тими, хто разом із грузинським народом викинуть зі свого кабінету Гарібашвілі", - написав Саакашвілі.
Одна з лідерів "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе, яка передала з тюремної камери це тезове послання експрезидента, пояснила журналістам, що Саакашвілі був дуже злий на Гарібашвілі, який раніше в понеділок засумнівався в тому, що Саакашвілі дійсно голодує.
"Ті, хто справді голодують, не їдять по півкіло меду в день", - сказав Гарібашвілі журналістам.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
в Грузії знову корупція і бідність
і хоч на словах влада невпевнено і декларує курс на Захід, насправді Грузія перетворюється на васала кремля, як Вірменія
а хто такий подоляк?
була в мене колись викладачка психології в ВУЗі - Подоляк-Шумило. Але навряд ти її маєш на увазі
Ні.... А чого?
Так «ЗЕлюки» пообіцяли що Зеленський після приходу до влади всіх пенсіонерів України їкрою загодує! Так ото він мабуть всю ікру з риби подіставав - що рибі нереститься не було чим!
Грузія відкотилась назад
".... В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса...."
Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/11/30/7117035/
Подчеркнем: окончательного политического согласия на предоставление Грузии ПДЧ еще нет.
забудь
але коли вона почала проштовхувати розміщення спецназу кремля на постійній основі на території Грузії, їхні шляхи розійшлися
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
- Чому в тюрму слонів не водять? Двері вузькі?
- Ні! Попиту немає
"Хвалився Кіт що він убрід
Дніпро перебреде ....
Та як пішов - то й не прийшов -
Нема Кота ніде .... "
по соціології на сьогоднішній день
і не треба повторювати кацапські гасла про тупість українців, які самі не розуміють свого щастя
я кажу "українці"
відчуй різницю
але є певні інваліди політичного фронту, які любе слово в любій темі перевертають на тему "Зеленський"
нагадаю, це вона будувала нову поліцію і Україні
В интервью Радио НВ Деканоидзе рассказала, почему правящей партии удалось набрать больше голосов на местных выборах, но победила оппозиция; куда исчезло «грузинское чудо»; как один пророссийский политик-миллиардер меняет курс Грузии с Запада на Кремль; а также о том, почему в стране есть противники Саакашвили и как собираются освобождать третьего президента из-за решетки.
а ти просто брешеш
цікавити Міхо , якому ми платили 25 000 доларів на місяць , поки він чудово проводив свій час із Ясько ?
бабла( з слів соратників) у Міхо неміряно..
тому переворот у маленькій Грузії "замутити"-запросто
А оно грозится.