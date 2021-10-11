Саакашвілі з в'язниці погрожує "викинути" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі передав із в'язниці в Руставі коротке послання своїм прихильникам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У посланні Саакашвілі обіцяє, що разом із головою заснованої ним партії "Єдиний національний рух" Никанором Мелія і разом із грузинським народом "викине" з кабінету прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Саме я і Мелія будемо тими, хто разом із грузинським народом викинуть зі свого кабінету Гарібашвілі", - написав Саакашвілі.

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Одна з лідерів "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе, яка передала з тюремної камери це тезове послання експрезидента, пояснила журналістам, що Саакашвілі був дуже злий на Гарібашвілі, який раніше в понеділок засумнівався в тому, що Саакашвілі дійсно голодує.

"Ті, хто справді голодують, не їдять по півкіло меду в день", - сказав Гарібашвілі журналістам.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.