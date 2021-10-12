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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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За состоянием здоровья Саакашвили будет следить спецгруппа медиков, - Минюст Грузии

За состоянием здоровья Саакашвили будет следить спецгруппа медиков, - Минюст Грузии

Минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

"Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций", - заявили в Минюсте Грузии.

Также министерство обратилось к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили, а также Народному защитнику Нино Ломджария.

"Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михеила Саакашвили", - отметили в министерстве.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

Грузия (4501) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+3
Ну так ты похвали. Есть за что?
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12.10.2021 22:04
+2
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12.10.2021 21:47
+2
Когда надоест уже это никакое шоу....?
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12.10.2021 21:48
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12.10.2021 21:46 Ответить
Як хвалили на сайті Міхо,поки він не розсварився з попередньою владою. А потім як відрізало.
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12.10.2021 22:03 Ответить
Ну так ты похвали. Есть за что?
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12.10.2021 22:04 Ответить
А навіщо запрошували? З таким громом барабанів? Мені більше сподобався поляк-музикант , що був в той переод Головою Укрзалізниці. За свою скромну зарплату в робочий час бодай на саксафоні награвся.
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12.10.2021 22:13 Ответить
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12.10.2021 21:47 Ответить
бледанс? nice)
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12.10.2021 22:24 Ответить
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12.10.2021 21:48 Ответить
Когда надоест уже это никакое шоу....?
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12.10.2021 21:48 Ответить
Галстук у спецгруппы обязателен. Быстрее поправится.
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12.10.2021 21:48 Ответить
а зачем в бригаде гинеколог и проктолог?
мало ли что может пойти не так....
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12.10.2021 21:49 Ответить
анализы каждый день
- мочу в баночку, кал в коробочку, кровь в пробирочку и осмотр от а до я
Так себе жизнь после загулов с девками по кабакам и понтов в специально созданном для него офисе Быстрых Решений в Украине за немалую зарплату...
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12.10.2021 21:52 Ответить
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12.10.2021 21:55 Ответить
А цікаво що це???
Чого мене має переймати А ***** що там з *********???
Вже НА Х...Й йдіть з всім кварталом
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12.10.2021 22:00 Ответить
Ніхто в Грузії не має бажання забруднитися об це лайно.
А в нас він громадянин від двох президентів та держслужбовець від них же...
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12.10.2021 22:07 Ответить
Многофункциональная группа врачей---та сдуреть! Может это те хлопцы что рубахи приносят с длинными слишком рукавами? А потом тащат то ли к Наполеону или даже к Македонскому.
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12.10.2021 22:09 Ответить
И это хорошо. Еще надо сделать ему операцию на мозге. Можно бесплатно.
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12.10.2021 22:13 Ответить
Его нужно сдать в поликлинику. Для опытов. (с).
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12.10.2021 22:16 Ответить
проверьте психиотрию....
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12.10.2021 22:22 Ответить
Мене цікавить інше. Наша ;ждунья; Ліза Ясько відпустку взяла, чи просто не ходить на роботу?
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12.10.2021 22:23 Ответить
лихорадочно ищет возможность переписать майно...
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12.10.2021 22:25 Ответить
А хто це тут верещав?
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12.10.2021 22:27 Ответить
Михо сидит за решёткой всего несколько дней, а здоровье успел подорвать, как будто отсидел 20 лет...Или он уже больной в тюрьму прибыл? Савченко в путинских застенках такую жопу и мордяку себе разъела.... Надо было Михо ехать на мацскву, в Лефортово, подлечился бы...
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12.10.2021 22:32 Ответить
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12.10.2021 23:06 Ответить
кацапы, подкацапные прихлебатели, ворюги и полезные кремлю идийоты ненавидят Саакашвили.
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13.10.2021 03:31 Ответить
Говорят, наркоманы при ломке сахар ложками едят и больше ничего не едят. А Михо мёд банками ест. Так потому его здоровье и хуже.
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13.10.2021 06:13 Ответить
У нас свій млядський цирк, у Грузії - свій.
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13.10.2021 07:45 Ответить
 
 