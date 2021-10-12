За состоянием здоровья Саакашвили будет следить спецгруппа медиков, - Минюст Грузии
Минюст Грузии обратился к Министерству здравоохранения с просьбой создать многофункциональную группу врачей, которые будут отслеживать и анализировать состояние здоровья заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".
"Целью группы будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций", - заявили в Минюсте Грузии.
Также министерство обратилось к главе парламентского комитета по правам человека и комитета по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили, а также Народному защитнику Нино Ломджария.
"Наша цель - предоставить общественности полную, исчерпывающую и объективную информацию о правовом статусе и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михеила Саакашвили", - отметили в министерстве.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
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мало ли что может пойти не так....
- мочу в баночку, кал в коробочку, кровь в пробирочку и осмотр от а до я
Так себе жизнь после загулов с девками по кабакам и понтов в специально созданном для него офисе Быстрых Решений в Украине за немалую зарплату...
Чого мене має переймати А ***** що там з *********???
Вже НА Х...Й йдіть з всім кварталом
А в нас він громадянин від двох президентів та держслужбовець від них же...