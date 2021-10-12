За станом здоров'я Саакашвілі стежитиме спецгрупа медиків, - Мін'юст Грузії

Мін’юст Грузії звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням створити багатофункціональну групу лікарів, які будуть відстежувати та аналізувати стан здоров’я ув’язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".

"Метою групи буде періодичне спостереження за станом здоров’я Саакашвілі та, за необхідності, надання рекомендацій", - заявили у Мін’юсті Грузії.

Також міністерство звернулося до глави парламентського комітету з прав людини та комітету з охорони здоров’я і соцзахисту з проханням проконтролювати захист прав Саакашвілі, а також Народного захисника Ніно Ломджарія.

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"Наша мета - надати громадськості повну, вичерпну та об’єктивну інформацію про правовий статус і стан здоров’я засудженого/звинувачуваного Михеїла Саакашвілі", - зазначили у міністерстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.