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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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За станом здоров'я Саакашвілі стежитиме спецгрупа медиків, - Мін'юст Грузії

За станом здоров'я Саакашвілі стежитиме спецгрупа медиків, - Мін'юст Грузії

Мін’юст Грузії звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням створити багатофункціональну групу лікарів, які будуть відстежувати та аналізувати стан здоров’я ув’язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ЄП".

"Метою групи буде періодичне спостереження за станом здоров’я Саакашвілі та, за необхідності, надання рекомендацій", - заявили у Мін’юсті Грузії.

Також міністерство звернулося до глави парламентського комітету з прав людини та комітету з охорони здоров’я і соцзахисту з проханням проконтролювати захист прав Саакашвілі, а також Народного захисника Ніно Ломджарія.

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"Наша мета - надати громадськості повну, вичерпну та об’єктивну інформацію про правовий статус і стан здоров’я засудженого/звинувачуваного Михеїла Саакашвілі", - зазначили у міністерстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

Грузія (1846) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+3
Ну так ты похвали. Есть за что?
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12.10.2021 22:04
+2
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12.10.2021 21:47
+2
Когда надоест уже это никакое шоу....?
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12.10.2021 21:48
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12.10.2021 21:46 Відповісти
Як хвалили на сайті Міхо,поки він не розсварився з попередньою владою. А потім як відрізало.
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12.10.2021 22:03 Відповісти
Ну так ты похвали. Есть за что?
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12.10.2021 22:04 Відповісти
А навіщо запрошували? З таким громом барабанів? Мені більше сподобався поляк-музикант , що був в той переод Головою Укрзалізниці. За свою скромну зарплату в робочий час бодай на саксафоні награвся.
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12.10.2021 22:13 Відповісти
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12.10.2021 21:47 Відповісти
бледанс? nice)
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12.10.2021 22:24 Відповісти
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12.10.2021 21:48 Відповісти
Когда надоест уже это никакое шоу....?
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12.10.2021 21:48 Відповісти
Галстук у спецгруппы обязателен. Быстрее поправится.
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12.10.2021 21:48 Відповісти
а зачем в бригаде гинеколог и проктолог?
мало ли что может пойти не так....
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12.10.2021 21:49 Відповісти
анализы каждый день
- мочу в баночку, кал в коробочку, кровь в пробирочку и осмотр от а до я
Так себе жизнь после загулов с девками по кабакам и понтов в специально созданном для него офисе Быстрых Решений в Украине за немалую зарплату...
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12.10.2021 21:52 Відповісти
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12.10.2021 21:55 Відповісти
А цікаво що це???
Чого мене має переймати А ***** що там з *********???
Вже НА Х...Й йдіть з всім кварталом
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12.10.2021 22:00 Відповісти
Ніхто в Грузії не має бажання забруднитися об це лайно.
А в нас він громадянин від двох президентів та держслужбовець від них же...
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12.10.2021 22:07 Відповісти
Многофункциональная группа врачей---та сдуреть! Может это те хлопцы что рубахи приносят с длинными слишком рукавами? А потом тащат то ли к Наполеону или даже к Македонскому.
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12.10.2021 22:09 Відповісти
И это хорошо. Еще надо сделать ему операцию на мозге. Можно бесплатно.
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12.10.2021 22:13 Відповісти
Его нужно сдать в поликлинику. Для опытов. (с).
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12.10.2021 22:16 Відповісти
проверьте психиотрию....
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12.10.2021 22:22 Відповісти
Мене цікавить інше. Наша ;ждунья; Ліза Ясько відпустку взяла, чи просто не ходить на роботу?
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12.10.2021 22:23 Відповісти
лихорадочно ищет возможность переписать майно...
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12.10.2021 22:25 Відповісти
А хто це тут верещав?
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12.10.2021 22:27 Відповісти
Михо сидит за решёткой всего несколько дней, а здоровье успел подорвать, как будто отсидел 20 лет...Или он уже больной в тюрьму прибыл? Савченко в путинских застенках такую жопу и мордяку себе разъела.... Надо было Михо ехать на мацскву, в Лефортово, подлечился бы...
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12.10.2021 22:32 Відповісти
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12.10.2021 23:06 Відповісти
кацапы, подкацапные прихлебатели, ворюги и полезные кремлю идийоты ненавидят Саакашвили.
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13.10.2021 03:31 Відповісти
Говорят, наркоманы при ломке сахар ложками едят и больше ничего не едят. А Михо мёд банками ест. Так потому его здоровье и хуже.
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13.10.2021 06:13 Відповісти
У нас свій млядський цирк, у Грузії - свій.
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13.10.2021 07:45 Відповісти
 
 