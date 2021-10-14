Обнародованы записи бодикамер полицейских, остановивших автомобиль с нардепом Поляковым. ВИДЕО
Стали известны новые обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова.
В эфире телеканала "Украина 24" показали кадры реанимации депутата, информирует Цензор.НЕТ.
"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными бодикамерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем, к ним присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, на месте происшествия были найдены два катетера с неким бурым веществом, "природу которого еще предстоит выяснить".
Енин подчеркнул, что в деле допрошены дополнительные свидетели. Также выясняется, как метадон попал в организм Полякова. Енин добавил, что сам по себе метадон не несет смертельной опасности.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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Поляков - далеко не найбідніша людина. З оцими нюансами іще доведеться розбиратись.
в катетерах будет метадон, естественно, и дело закроют!
в условиях войны и гадкого северного соседа , около каждого депутата прикрепился фсбэшник и криминал .
Masked Wolf - Astronaut In The Ocean (Bass Boosted)
Полякова отруїли метадоном, спочатку підпоївши.
Украинске-депутато-облико-морале - в любого ткни и будет какоето больное на голову или наркоман, или насильник, или сутенер, или мелкий мафиози-владелец ломбардов, или владелец прачечных и тп)
У чому причини на мій погляд?
1. "Червона" епоха на 1/6 суші залишила у спадок руїни перш за все у психології величесзної кількості людей. На Заході суспільство налаштоване на віру у власні сили та можливості та спирається на верховенство законів (права). У нас залишаються безкарними нахабність та шулерство, які продукують ще більший рівень нахабності та шулерства.
2. Популізм, як ракова пухлина, дає метастази по всьому світу.
3. Нарваність стала трендом, який ніби веде до успіху.
Як викорінити?
Мій рецепт один -- на Заході він називається праймеріз для політиків, відкриті конкурси для посадовців. Має бути конкуренція всередині партій, не потрібно месій, не буває незамінних.
Декомунізація безперечно МОЖЕ щось змінити. Питання тільки за який період часу?
А от внутріпартійна конкуренція змінить доволі швидко.
З чим власне ти не згоден я відверто кажучи не зрозумів.
https://www.youtube.com/watch?v=pXRviuL6vMY
twenty one pilots: Stressed Out
Смертельно опасны Зетадон и Ермакодон
то таки отруєння.
бандастудія можуть наробити будь якого відео.