Обнародованы записи бодикамер полицейских, остановивших автомобиль с нардепом Поляковым. ВИДЕО

Стали известны новые обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова.

В эфире телеканала "Украина 24" показали кадры реанимации депутата, информирует Цензор.НЕТ.

"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными бодикамерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем, к ним присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, на месте происшествия были найдены два катетера с неким бурым веществом, "природу которого еще предстоит выяснить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые результаты экспертиз по делу об убийстве нардепа Полякова появятся минимум через неделю, - Монастырский

Енин подчеркнул, что в деле допрошены дополнительные свидетели. Также выясняется, как метадон попал в организм Полякова. Енин добавил, что сам по себе метадон не несет смертельной опасности.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.