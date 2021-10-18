РУС
Наемника Косяка отправили под арест. ФОТО

Суд арестовал наемника РФ Андрея, из-за которого оккупанты блокируют представителей ОБСЕ на Донетчине.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Косяка подозревают в деятельности незаконных вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Наказание по этой статье - от 3 до 8 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". ... Осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения", - рассказали о Косяке в прокуратуре.

Читайте: Оккупанты угрожают Украине, чтобы им вернули российского офицера Косяка, задержанного при разведке украинских позиций

Там также отметили, что с июля 2021 года он служит "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"".

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Также читайте: Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Наемника Косяка отправили под арест 01
Наемника Косяка отправили под арест 02
Наемника Косяка отправили под арест 03
Наемника Косяка отправили под арест 04
Наемника Косяка отправили под арест 05
Наемника Косяка отправили под арест 06
Наемника Косяка отправили под арест 07

Наемника Косяка отправили под арест 08
Наемника Косяка отправили под арест 09

Автор: 

+44
Как упоительны в России вечера.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки,
Любовь, шампанское, закаты, переулки,
Как упоительны в России вечера.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:44 Ответить
+32
Прожить всю жизнь в Украине и так ее ненавидеть...
Назвать этого выродка дерьмом, это даже оскорблением для него не
будет.
Для таких тварей, нужно специальный концлагерь построить и
создать там соответствующие условия.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:45 Ответить
+32
Да ладно. Среди них ведь есть хорошие люди - примерно каждый 200-й.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
Косяк выкурив косяк-пошёл и накосячил...
показать весь комментарий
18.10.2021 19:40 Ответить
Как упоительны в России вечера.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки,
Любовь, шампанское, закаты, переулки,
Как упоительны в России вечера.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:44 Ответить
Какая свальба без баяна, какой иван без звиздюлей
показать весь комментарий
18.10.2021 20:11 Ответить
Росіяни - це не народ в загальноприйнятому сенсі цього слова, а набрід, який виявляє яскраво виражені риси тварин. Це можна з повною підставою віднести як до цивільного населення, так і до армії. До речі, цих дикунів росіянами, вперше назвав Петро 1, тим самим натягнувши на цей набрід, історію Київської Русі.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:42 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 22:19 Ответить
А гарманіст чисто путін-х..ло , нє ? Ану придивіться в кого зір хороший.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:37 Ответить
Зір вже почав здавати . Але удмуртські риси явно промальовуються. Таки схожий на діда *********.
показать весь комментарий
18.10.2021 23:57 Ответить
Фу ***
показать весь комментарий
18.10.2021 21:41 Ответить
рассея ёпта.

показать весь комментарий
18.10.2021 22:30 Ответить
Ничего не изменилось, отъедь от мацквы на 30 км. , только народишка стало меньше, все узкоглазые, видать солнечная активност…
показать весь комментарий
18.10.2021 23:52 Ответить
закручинился парнишка
telegram заблокирован, facebook завис
показать весь комментарий
19.10.2021 08:47 Ответить
Прожить всю жизнь в Украине и так ее ненавидеть...
Назвать этого выродка дерьмом, это даже оскорблением для него не
будет.
Для таких тварей, нужно специальный концлагерь построить и
создать там соответствующие условия.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:45 Ответить
каждый 13й - Иуда. статистика
показать весь комментарий
18.10.2021 19:46 Ответить
Да ладно. Среди них ведь есть хорошие люди - примерно каждый 200-й.
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
Хороших в Дахау, плохих в Освенцим
показать весь комментарий
18.10.2021 19:50 Ответить
Можно просто в печь...
показать весь комментарий
18.10.2021 20:14 Ответить
Это где хорошие ? В орловщине, тамбовщине, или *************....
Правы вы в одном: где 200 е. Можно немного 300 х, но с быстрым опять таки переходом в 200
показать весь комментарий
18.10.2021 21:50 Ответить
Отакої! Хороші, і ті мертві.
показать весь комментарий
19.10.2021 11:34 Ответить
только денисовой такое не говорите - ониженашилюююююди....)
показать весь комментарий
18.10.2021 21:09 Ответить
изгнанная(раскулаченная) зимой из своих домов украинская семья.
с. Удачное, Донецкая область,1930-е годы

скоро туда вселятся вОнюшки с гармонями...
показать весь комментарий
18.10.2021 22:23 Ответить
Коллективизация в Украине. "кулака" с женой выселяют из деревни в Сибирь.
Репродукция с фотографии 1929 года

показать весь комментарий
18.10.2021 22:25 Ответить
скоро отсюда приедут заселять Донбас и делать его рюзьге...

показать весь комментарий
18.10.2021 22:26 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2021 02:30 Ответить
Есть в Украине подходящее место для спецлагеря, куда следует помещать на 15-20 лет выродков-предателей типа Косяка:

в Херсонской области имеется обширная территория, которая по климату является полупустыней или почти пустыней:

летом там + 57 С на солнце, а зимой - 26 С с постоянными пронизывающими ледяными ветрами.
В лагере построить кирпичный завод, чтобы твари-предатели работали там по 10 часов в сутки на обжиге кирпича.

В эту пустыню с жарой и пыльными бурями изуверская советская власть массово ссылала в 1930-х и в 1940-х гг раскулаченных украинских крестьян-тружеников.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:13 Ответить
Не надо ничего строить! Есть урановые рудники для них
показать весь комментарий
19.10.2021 11:06 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2021 19:45 Ответить
пипец. я налоги плачу чтобы этот выродок жил. права человека? да кому такие права нужны? а какие права это животное соблюдало?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:45 Ответить
Респект нашим дипломатам (во главе с Кулебой) и Президенту - можно себе представить, как на них сейчас давят Меркель, Макрон и пр..
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
кому респект..дезертиру вагнергейту или офшоргейту а может амангейт... респект армии а зелениця трясеться и сцить в трусу бо не дай боже нову вилу в лондони заберуть це недоразумение вже гирше за януковича.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:14 Ответить
Вагнергейт та інше - це одне, за це відповість. Але тут інше. Західні лідери не звертатимуться до військових іншої країни, вони смикатимуть (думаю, вже смикають) Кулебу та Зе, щоб того Косяка відпустили.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:21 Ответить
осляче зеопудало віддало цемаха,котрого ще з значно більшими труднощами брали.То ж цього косякатого упира точно віддасть .
показать весь комментарий
18.10.2021 23:52 Ответить
А почему Андрея не показывают во всей красе? Зачем блурить? Страна должна знать в лицо своих "героев".
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
Місія ОБСЄ і після цього буде гворити,що в нас громадянський конфлікт?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
В камеру к Чинарику?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:48 Ответить
Ні. К Торнадо.
показать весь комментарий
19.10.2021 02:27 Ответить
ото и всё? а где харя "героя"? чи точно планируют обменять?
показать весь комментарий
18.10.2021 19:52 Ответить
Це аби янєлоха обізвав то була б харя по усіх ТВ й інтернетах, а так.... бубочку не чіпав то хай буде захована харя.
показать весь комментарий
19.10.2021 02:26 Ответить
В тюрьме его случайно об косяк башкой ударить, потому как зеля его всё равно отменяет, а он должен по справедливости понести наказание
показать весь комментарий
18.10.2021 20:36 Ответить
И, что? Только один раз???
показать весь комментарий
19.10.2021 12:56 Ответить
надо бы его по скрепному сразу на бутылку
показать весь комментарий
18.10.2021 20:46 Ответить
Покажите хлебало пида.аса.
показать весь комментарий
18.10.2021 20:50 Ответить
А зачем оно вам? Вата обычная...
показать весь комментарий
18.10.2021 21:51 Ответить
Оно жило среди нас и в трудный для страны час пошло нас убивать. Его должны узнать знакомые.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:10 Ответить
Щось мені підказує ,що його "знайомі" сильно від нього не відрізняються. А ті ,що відрізняються ,й так за нього знають усе.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:02 Ответить
Интресно, что наши СМИ сами сначала даже имя и фамилию его не объявляли, а уж когда его поименно затребовали террористы, взяв в заложники членов ОБСЕ, тогда и наши розродились на личные данные. Так что нужно получается запоребриковские СМИ читать.
показать весь комментарий
18.10.2021 21:12 Ответить
А де 115 стаття ККУ,про яку заявляли раніше наші ЗМІ? От,нехороші леді,мабуть таки точно вже запланували обміняти на якогось баригу і 115-у статтю "зашилили".
показать весь комментарий
18.10.2021 21:52 Ответить
Що ж це за закони по яких терорист і вбивця карається трьома роками ув"язнення? В якій країні таке можливо?
показать весь комментарий
18.10.2021 22:10 Ответить
В тій де наркомана і кретина обирають верховним головнокомандувачем.
показать весь комментарий
19.10.2021 06:39 Ответить
Була альтернатива?
показать весь комментарий
19.10.2021 07:57 Ответить
У зебілів, як і кацапів стирчать однакові роги і вони паляться з одного слова. Із 43 кандидатів в президенти вибрали інфантильного наркомана, шахрая і малороса. Була альтернатива? Треба вияснити, хто ті 73% і заборонити їм голосувати на 20 років.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:08 Ответить
Хто пану заважав вибрати на його думку достойного з 43? Якщо не влаштовує вибір більшості то може треба змінити країну?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:43 Ответить
Можливо. З таким відсотком ідіотів ця країна ще 100 років буде в злиднях.
показать весь комментарий
19.10.2021 10:44 Ответить
Странно... Должны ж были отпустить под личные обещания... Он же из этих, самых... как их... "партнеров по переговорам"! И против Бубочки он ничего не говорил.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:10 Ответить
в 5 звездочную тюрьму малюськи)
показать весь комментарий
18.10.2021 22:13 Ответить
Граждане, вы внимательно посмотрите на корочку к гвардейскому значку.
Поле для анализа и откровенного ржача.
Начнём с того что, в сутки задержания обдроченца, никто не поленился и для всех показал полный разворот военного билета упоротого барана.
Всё чётко увидели номер (НР 31951) и... А вот дальше по пунктам)))
1. Когда-то (16.05.2015) в коротком бою взяли двух дятлов из парашостана Ерофеева и Александрова




Я тогда полностью расписал про полный идиотизм с документами в дырляндии-лугандоне и парашостане.
Теперь смотрим на документ очередного дятла)))) Опять лугандонский петух.


Тамошние кадровики вкупе с типографскими, решили не заморачиваться и теперь всем выдают "Военный билет" в отличии от прежних "Удостоверений". Да, там раньше писанина номера была, от руки, что само по себе смешно.
В новых бумажках, есть номер))) На первой странице, осталась графа ПОД ВНЕСЕНИЕ НОМЕРА ВРУЧНУЮ. Ну то таке))
2. Национальность наверное страшная у всех, если разрешено вносить по желанию))) А может, парашинцы из мордора, не разрешают местным обдроченцам писать "руцкий", этож *** не по феншую! А местная гопота, писать "украинец" сцит (как наш **********) ибо может получить отстрел коленных чашечек или не стальных яиц. В крайнем случае, загреметь на подваль...
3. Раздел 1. Общие сведения. Написано г. Алчевск Луганская область.
Вы видели хоть раз глобус Даунбаса? Я нет. Так вот вопрос, Луганская область ЧЕГО? Парашостана? Чечни? Евразии? Опять нескладуха. Ну нельзя же героям бАрьбы с афропольскими фоШиЗдами, дописывать ещё одно слово. Опять подваль светит...
4. У Андгрухи косяка, специальностей не было. Вааааще! Т.е. типа "наблюдатель обоСЦИКа", это тоже не специальность , а погоняло. И Анндгруха, нигде не учился. Зато, ***ть, борец с афропольскими фоШиЗдами. Вот так.
5. Про спорт промолчим. Там АднАзначнА - литробол с обязательными дисциплинами: выход силой из-за стола и подъём рюмки переворотом.
6. Даже местные красавицы, брезгуют такого петуха.
Ну и напоследок.
Эй, чуваки с наших неуважаемых органов. Вы зачем, НА ПЯТЫЕ сутки, замалевали рожу этого петуха и его ФИО?
Давно, было предупреждение что, очень многие вещи документируются не вами и вам дуракам в противоречие.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:13 Ответить
Нагороджений дешевим китайським значком, челом по фамілії Полуполтінних. Ору!
показать весь комментарий
18.10.2021 22:15 Ответить
Коллекционарам сгодится.
Это нормальное явление.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:38 Ответить
Каких 8 лет , 25 лет суеа должег , зеилю рыть.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:17 Ответить
Продолжаем)))
Рассмотрим книжечку под значок.


Может я слепой, но тут ....
1. Некое стойло под номером Л-15262, с номером типа приказа 146, выдаёт Андгрухе сей значок.
2. Не смотря на этот патриотизм, чувак со знаковой фамилией и другой войсковой части (Л 69647), издаёт свой приказ №1630. Т.е. перенаграждает обдроченца. Они там что, писюнами меряются?
3. Судя по военному билету петуха, он был выдан ему 22 апреля 2019 года, значок получил 25 ноября 2019 года. Наверное итоговую проверку по литроболу сдал на отлично.
Но в этой истории странно другое.
Наши странные органы объявляют что, в "2017 году житель оккупированного города Алчевска вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты".
А военный билет выдан аж 22.04.2019. Так что трудитесь идиоты дальше. Копайте и будет вам дуракам золото.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:30 Ответить
Может хоть так до ОБСЕ что-нибудь доходить станет, что они на 8-ом году войны хоть что-нибудь европейцам, тем самым у кого газ резко в 8 раз подорожал, объяснят?..

Может хоть до 10-ти процентов из европейцев дойдет что им говорят годами... Обидно... Мы же еще с 2014 года говорили, что это не сугубо наши - это общеевропейские проблемы!!! Они не верили(((
показать весь комментарий
18.10.2021 22:42 Ответить
Доки залп града не прилетить вони й не повірять.... така природа деяких людей.
показать весь комментарий
19.10.2021 02:21 Ответить
Редкое падло попалось. Жаль отпустят или обменяют.
показать весь комментарий
18.10.2021 22:42 Ответить
В чому "рідкісність" цієї падли ? В обдроченцях усі такі . Цей був трошки нахабніший або просто тупіший. Надів пов'язку ,як йому наказали і пішов розвідувати українські покинуті укріплення зі зброєю в руках .Нічого особливого в ньому немає.
показать весь комментарий
19.10.2021 00:10 Ответить
какой храбры зольдатен!)) ..еще и с ксивой и пасталетой на кармане..
показать весь комментарий
19.10.2021 01:01 Ответить
Косяк надо скурить.
показать весь комментарий
19.10.2021 08:02 Ответить
скурите его там
показать весь комментарий
19.10.2021 08:20 Ответить
Яке відношення має "офицер-надзиратель Представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"" до моніторингової місії ОБРЄ?
показать весь комментарий
19.10.2021 08:50 Ответить
 
 