Найманця Косяка відправили під арешт. ФОТО

Суд заарештував найманця РФ Андрія, через якого окупанти блокують представників ОБСЄ на Донеччині.

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Косяка підозрюють у діяльності незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: Окупанти загрожують Україні, щоб їм повернули російського офіцера Косяка, затриманого під час розвідки українських позицій

"За даними слідства, у 2017 році мешканець окупованого міста Алчевськ вступив до лав незаконного збройного формування "6-й окремий мотострілецький козачий полк ім. М. Платова" так званої "народної міліції ЛНР". Він служив "оператором відділення протитанкової керованої ракети"... здійснював спостереження за переміщенням підрозділів українських військових, передавав інформацію для координації і ведення бойових дій із застосуванням вогнепальної зброї, військової техніки та артилерійського озброєння", - розповіли про Косяка в прокуратурі.

Там також зазначили, що з липня 2021 року підозрюваний служить "офіцером-наглядачем Представництва Спеціального центру контролю та координації припинення вогню", що входить до складу так званої "народної міліції ЛНР".

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

Читайте також: Звільнення взятого в полон найманця РФ Косяка можливе тільки в разі процедури обміну, - Бутусов

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".













