Польша осуждает проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму, - посольство

Польша осуждает инициативу РФ провести перепись населения в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает незаконность оккупации Крыма. Решение России провести перепись населения на временно оккупированных территориях Украины достойна осуждения", - говорится в сообщении.

Напомним, что МИД Украины осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Также перепись на оккупированных территориях осудили США и Евросоюз.

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