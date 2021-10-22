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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Польша осуждает проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму, - посольство

Польша осуждает проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму, - посольство

Польша осуждает инициативу РФ провести перепись населения в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает незаконность оккупации Крыма. Решение России провести перепись населения на временно оккупированных территориях Украины достойна осуждения", - говорится в сообщении.

Напомним, что МИД Украины осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Также перепись на оккупированных территориях осудили США и Евросоюз.

Также читайте: Планы РФ по проведению переписи населения в оккупированном Крыму не меняют того факта, что Крым - Украина, - посольство Великобритании

Автор: 

Крым (26419) перепись населения (132) Польша (8498)


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Насрать ботоксному на все эти осуждения. Оно просто делает то что ему хочется и будет делать, до тех пор пока у него есть газовая труба!
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22.10.2021 18:03 Ответить
Да и без трубы он будет делать что хочет. Ресурсов полно, власть неоспорима, кто ему помешает? Только бабка с косой.
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22.10.2021 19:20 Ответить
 
 