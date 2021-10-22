Польша осуждает проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму, - посольство
Польша осуждает инициативу РФ провести перепись населения в оккупированном Крыму.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Польша поддерживает незаконность оккупации Крыма. Решение России провести перепись населения на временно оккупированных территориях Украины достойна осуждения", - говорится в сообщении.
Напомним, что МИД Украины осудил проведение Россией переписи населения в оккупированном Крыму. Также перепись на оккупированных территориях осудили США и Евросоюз.
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Yevgeniy Lysenko #493376
показать весь комментарий22.10.2021 18:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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Вадим Никаноров
показать весь комментарий22.10.2021 19:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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