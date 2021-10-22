Польща засуджує проведення Росією перепису населення в окупованому Криму, - посольство
Польща засуджує ініціативу РФ провести перепис населення в окупованому Криму.
Про це в Facebook повідомляє пресслужба посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Польща підтримує незаконність окупації Криму. Рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України гідна осуду", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що МЗС України засудив проведення Росією перепису населення в окупованому Криму. Також перепис на окупованих територіях засудили США та Євросоюз.
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Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар22.10.2021 18:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Вадим Никаноров
показати весь коментар22.10.2021 19:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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