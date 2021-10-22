Польща засуджує проведення Росією перепису населення в окупованому Криму, - посольство

Польща засуджує ініціативу РФ провести перепис населення в окупованому Криму.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща підтримує незаконність окупації Криму. Рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України гідна осуду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що МЗС України засудив проведення Росією перепису населення в окупованому Криму. Також перепис на окупованих територіях засудили США та Євросоюз.

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