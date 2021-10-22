УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5046 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
615 3

Польща засуджує проведення Росією перепису населення в окупованому Криму, - посольство

Польща засуджує проведення Росією перепису населення в окупованому Криму, - посольство

Польща засуджує ініціативу РФ провести перепис населення в окупованому Криму.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба посольства Польщі в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща підтримує незаконність окупації Криму. Рішення Росії провести перепис населення на тимчасово окупованих територіях України гідна осуду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що МЗС України засудив проведення Росією перепису населення в окупованому Криму. Також перепис на окупованих територіях засудили США та Євросоюз.

Читайте також: Плани РФ щодо проведення перепису населення в окупованому Криму не змінюють того факту, що Крим - Україна, - посольство Великої Британії

Автор: 

Крим (14183) перепис населення (140) Польща (8615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насрать ботоксному на все эти осуждения. Оно просто делает то что ему хочется и будет делать, до тех пор пока у него есть газовая труба!
показати весь коментар
22.10.2021 18:03 Відповісти
Да и без трубы он будет делать что хочет. Ресурсов полно, власть неоспорима, кто ему помешает? Только бабка с косой.
показати весь коментар
22.10.2021 19:20 Відповісти
 
 