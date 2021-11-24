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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Аксенов пригласил президента Болгарии Радева в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Аксенов пригласил президента Болгарии Радева в оккупированный Крым

Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенова приглашает посетить Крым президента Болгарии Румена Радева, ранее называвшего полуостров "российским".

Об этом Аксенов написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю инициативу болгарского общества по приглашению Румена Радева в Крым. Российский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады увидеть болгарских гостей на крымской земле", - отметил он.

Аксенов считает, что Радев мог бы лично убедиться, что на полуострове царит "свободный выбор свободных людей".

Также читайте: Юридически Крым украинский, но находится под контролем России, - пресс-служба президента Болгарии Радева

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства.

ЦИК Болгарии 22 ноября объявил окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.

В МИД Украины сообщили, что официальная позиция Болгарии остается неизменной: Крым – украинский.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
крыса пригласила в гости крысу
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24.11.2021 01:01
+7
Пусть едет. Потом хрен кто в цивилизованную страну пригласит.
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24.11.2021 02:13
+7
Покатає його в супроводі кортежу рускіх маряков?
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24.11.2021 07:11
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крыса пригласила в гости крысу
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24.11.2021 01:01 Ответить
Пусть едет. Потом хрен кто в цивилизованную страну пригласит.
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24.11.2021 02:13 Ответить
Радев може базikати що вiн хоче, вiдробляючi росiйську платню. Але вiн не настiльки дурний щоб реально поiхати офiцiйно в Крим....Нехай окупанти на це навiть i не сподiваються....
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24.11.2021 04:10 Ответить
Радев конечно дурачок,но в Крым не поедет. Ему уже мозги вправили
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24.11.2021 06:52 Ответить
Покатає його в супроводі кортежу рускіх маряков?
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24.11.2021 07:11 Ответить
Цей холуй вже поперед Путіна вистрибує, запрошуючи президента іншої держави, не гоже "шістці" вирішувати питання "пахана".
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24.11.2021 07:12 Ответить
А там ще запропонують "мурку" на рояли збацать
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24.11.2021 07:26 Ответить
Болгары склонны к предательству и в своей истории всегда старались присоединиться к более сильным, но часто ошибались в своём выборе.
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24.11.2021 07:30 Ответить
Тридварас фуфаечный пригласил другого тривараса купленного ******. Теперь, как Брежневы , взасос будут долбиться
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24.11.2021 08:12 Ответить
Будет делиться опытом,куда лучше целовать карлика.
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24.11.2021 08:23 Ответить
Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца… Дурак стал нормой, еще немного - и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать… А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!).
«Хищные вещи века», братья Стругацкие 1964 год
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24.11.2021 08:49 Ответить
***** вручить Радєву, в Лівадійському палаці, орден "дружби народів"
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24.11.2021 09:06 Ответить
Гуано к гуану.
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24.11.2021 09:08 Ответить
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24.11.2021 09:14 Ответить
Ну это понятно!!!! Не Байдена же в гости ему звать!!!! Пусть гостит и подро.....чат на портрет ВОЖДЯ!!!!
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24.11.2021 09:48 Ответить
парашный гоблин слишком расчирикался. пора его на голому укорачивать.
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24.11.2021 10:29 Ответить
Скоро аксенов будет приглашать другого кремлевского холуя - зеленского. Подождите немного.
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24.11.2021 11:11 Ответить
 
 