УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13817 відвідувачів онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
3 808 20
Болгарія (487) Крим (12757) Аксьонов (193) Радев (22)

Аксьонов запросив президента Болгарії Радева до окупованого Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

Аксьонов запросив президента Болгарії Радева до окупованого Криму

Голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонова запрошує відвідати Крим президента Болгарії Румена Радева, який раніше називав півострів "російським".

Про це Аксьонов написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підтримую ініціативу болгарської громади щодо запрошення Румена Радєва до Криму. Російський та болгарський народи пов'язують традиційно дружні стосунки, спільна історія, православна віра. Ми завжди раді побачити болгарських гостей на кримській землі", - зазначив він.

Аксьонов вважає, що Радев міг би нібито особисто переконатися, що на півострові панує "вільний вибір вільних людей".

Читайте: Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.

ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.

В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
крыса пригласила в гости крысу
показати весь коментар
24.11.2021 01:01
+7
Пусть едет. Потом хрен кто в цивилизованную страну пригласит.
показати весь коментар
24.11.2021 02:13
+7
Покатає його в супроводі кортежу рускіх маряков?
показати весь коментар
24.11.2021 07:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
крыса пригласила в гости крысу
показати весь коментар
24.11.2021 01:01 Відповісти
Пусть едет. Потом хрен кто в цивилизованную страну пригласит.
показати весь коментар
24.11.2021 02:13 Відповісти
Радев може базikати що вiн хоче, вiдробляючi росiйську платню. Але вiн не настiльки дурний щоб реально поiхати офiцiйно в Крим....Нехай окупанти на це навiть i не сподiваються....
показати весь коментар
24.11.2021 04:10 Відповісти
Радев конечно дурачок,но в Крым не поедет. Ему уже мозги вправили
показати весь коментар
24.11.2021 06:52 Відповісти
Покатає його в супроводі кортежу рускіх маряков?
показати весь коментар
24.11.2021 07:11 Відповісти
Цей холуй вже поперед Путіна вистрибує, запрошуючи президента іншої держави, не гоже "шістці" вирішувати питання "пахана".
показати весь коментар
24.11.2021 07:12 Відповісти
А там ще запропонують "мурку" на рояли збацать
показати весь коментар
24.11.2021 07:26 Відповісти
Болгары склонны к предательству и в своей истории всегда старались присоединиться к более сильным, но часто ошибались в своём выборе.
показати весь коментар
24.11.2021 07:30 Відповісти
Тридварас фуфаечный пригласил другого тривараса купленного ******. Теперь, как Брежневы , взасос будут долбиться
показати весь коментар
24.11.2021 08:12 Відповісти
Будет делиться опытом,куда лучше целовать карлика.
показати весь коментар
24.11.2021 08:23 Відповісти
Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца… Дурак стал нормой, еще немного - и дурак станет идеалом, и доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, все так хорошо, все так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать… А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесем (с тобой, да не разнести!).
«Хищные вещи века», братья Стругацкие 1964 год
показати весь коментар
24.11.2021 08:49 Відповісти
***** вручить Радєву, в Лівадійському палаці, орден "дружби народів"
показати весь коментар
24.11.2021 09:06 Відповісти
Гуано к гуану.
показати весь коментар
24.11.2021 09:08 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 09:14 Відповісти
Ну это понятно!!!! Не Байдена же в гости ему звать!!!! Пусть гостит и подро.....чат на портрет ВОЖДЯ!!!!
показати весь коментар
24.11.2021 09:48 Відповісти
парашный гоблин слишком расчирикался. пора его на голому укорачивать.
показати весь коментар
24.11.2021 10:29 Відповісти
Скоро аксенов будет приглашать другого кремлевского холуя - зеленского. Подождите немного.
показати весь коментар
24.11.2021 11:11 Відповісти
 
 