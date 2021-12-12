РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14987 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
35 092 251
Зеленский (16511) МВД (9221) увольнение (2508) Гогилашвили (75)

Зеленский призвал Монастырского уволить Гогилашвили: "Может быть только одна реакция"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский призвал Монастырского уволить Гогилашвили:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в телеграмме.

"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", - написал президент.

Зеленский подчеркнул: "На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем".

"Чтобы там не было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", - резюмировал глава государства.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+48
у тебя длинный и шершавый язык.. как у Сырожы Лещенко..
показать весь комментарий
12.12.2021 14:32
+45
Монастирського теж варто звільнити. Він не контролює своїх заступників.
Вони не знають куди їх взяли працювати.
А чому ЗЕ так швидко здав Гогу, та тому що за ним такий шлейф тягнеться...російський.
показать весь комментарий
12.12.2021 14:29
+40
Просто клоун вспомнил, что за событиями в Украине пристально смотрит Европа и западные дипломаты понимают: эта страна обречена, если ею правит наркоман и министры с российскими паспортами
показать весь комментарий
12.12.2021 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Та ти що? А міністр хотів просто відсторонити на період розслідування. От так міністр, який без команди зверху не може звільняти своїх заступників. А що ж він взагалі може? І н@хєра він такий взагалі всрався? Зє! і сам усьо порєшаєт... з єрмаком-єлдаком, бл@дь
показать весь комментарий
12.12.2021 16:33 Ответить
УБД ця істота вже теж отримала?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:35 Ответить
Ну, він же "воював" на блок-посту
показать весь комментарий
12.12.2021 16:39 Ответить
Вообще-то, судя по видео, там было нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Этот гопник хватал за грудки офицера на посту . Это же вроде статья, а не просто увольнение. Зеленский решил его просто отмазать?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:40 Ответить
Возникает тут один интересный вопрос: за какие-такие заслуги наш директор Шапитолия выдал этому клоуну орден "За заслуги" ?
показать весь комментарий
12.12.2021 16:44 Ответить
Правильно, звільнення самого Зе-)(*ла. Яка з нього користь?!
показать весь комментарий
12.12.2021 16:52 Ответить
Та шо ж таке робицця? Знову зрада
показать весь комментарий
12.12.2021 16:56 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2021 17:08 Ответить
Конченый взял в свою команду этого проходимца, наградил медадькой, и строит из себя справедливость падла.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:08 Ответить
Уволят наглого чиновника и сново очередной мародерский пузырь лопнет.
показать весь комментарий
12.12.2021 17:26 Ответить
Украинци поздравляют Василия Ломаченка с победой,а мародерские негодуют
показать весь комментарий
12.12.2021 17:27 Ответить
и шо Янелоху 4 Повестки опять не нравиться?
показать весь комментарий
12.12.2021 18:45 Ответить
Порошенковские провокаторы всех бы украинцев которые против Порошенка на войне положили.
показать весь комментарий
14.12.2021 10:32 Ответить
Джага Джага Кокаин... Аргентинская мука Патрушева...
показать весь комментарий
12.12.2021 17:30 Ответить
Наказ на звільнення з вуст Зе виглядає, як порятунок Гогілашвілі, відведення зайвої уваги. Хто він такий, звідки взявся, за які заслуги він отримав високу посаду? Дуже богато питань. За напад на поліцейського при виконанні службових обов'язків, та ще в зоні проведення ООС, Монастирський повинен був негайно відкрити проти заступника міністра карну справу. Як і проти Мендель за напад на журналістів, а не позбавлятися її тому, що Ленка приревнувала. Звільнятися за негідну поведінку повинен сам Зе, взяти хоча б останню прес конференцію, де він нахабно брехав та намагався принижувати журналістів. А якщо скласти разом всі випадки його принизливої поведінки ..
показать весь комментарий
12.12.2021 17:44 Ответить
Хотя бы не стал выгораживать долбодятла. Осталось узнать, каким образом тот вообще занял должность зам. министра.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:02 Ответить
ничего удивительного - в этой стране и Генеральный прокурор(!) может быть без юридического образования(!)!!!
показать весь комментарий
12.12.2021 18:09 Ответить
Всё это какой-то адский бардак (хаос).
показать весь комментарий
12.12.2021 21:22 Ответить
А ось і розгадка такої поспішної реакції Зе на черговий зашквар влади, Борислав Береза дає шокуючи відповіді щодо цієї особи в Телеграм, - ", бывшего помощника депутата гос.думы страны-оккупанта, а ныне зам.министра МВД по направлению наркоторговля с 2019, со своим друганом-комиком".
показать весь комментарий
12.12.2021 18:07 Ответить
зеленский, ну а деньги американских налогоплательщиков зачем было ******* на своего дружка? Тут "я вам ничего не должен" не пройдет.. попробуют объяснений....
показать весь комментарий
12.12.2021 18:12 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2021 18:21 Ответить
Звільнити строго за законом... за допомогою підсрачника
показать весь комментарий
12.12.2021 18:29 Ответить
Так адмінпротоколу за напад на поліцейського і нецензурну лайку не буде?
показать весь комментарий
12.12.2021 18:40 Ответить
Варто показати приклад, "на прохання трудящих" звільнити свого "завгоспа".
показать весь комментарий
12.12.2021 18:50 Ответить
Звільняти грузинського кацапика будуть швиденько, щоб уникнути висування підозри в нападі на поліцейського і кримінальної справи. Пох..., що цей мутний тип отримав освіту вже на посаді, пох.. що, має громадянство рашки і навіть у них мав проблеми з законом, взагалі зеленій шоблі буде і на все решта пох.... ********** своїх відмаже від усього, для цього його нарід вибирав(
За такі дії звичайний цивільний громадянин вже був би там же заарештований і відразу в СІЗО, але це ж СЛУГА НАРОДУ БЛ..ТЬ!
показать весь комментарий
12.12.2021 18:53 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2021 19:40 Ответить
Шо цэ за дивчина?
показать весь комментарий
12.12.2021 20:13 Ответить
Дружина цього Ґоґі, секретутка Зєлі, ветеран 95 кварталу.
показать весь комментарий
12.12.2021 20:17 Ответить
Уволить и назначить министром культуры.
***
-- Алло, прачечная?
-- *********. Это министерство культуры. Мудак, бл...
показать весь комментарий
12.12.2021 19:47 Ответить
Звільнять і... Призначать заступником єрмака.
показать весь комментарий
12.12.2021 19:57 Ответить
скажите а этого покерка можно ********* до увольнения или после?
показать весь комментарий
12.12.2021 21:05 Ответить
Всё потому, что видео с Гогой попало в интернет и вызвало сильный отклик. А так поувольняли бы тихо бойцов и сидел бы Гога замминистром и дальше. Да и сейчас ну уволят егои тут же быстренько пристроят на незаметное тёпленькое местечко хотябы помощником секретутки-жены при ЗЕ. И никто не узнает
показать весь комментарий
12.12.2021 21:07 Ответить
А то самого министра надо оставить типа)
показать весь комментарий
12.12.2021 21:08 Ответить
Оперативність поступлення нової інформації по цій ситуації вражає.Спротив думаючих людей проти наглотупості Зе-команди набирає обертів. І це при тому що НИКТО Ж НЕ ПОГИБ. Зеленському граючи на випередження треба попросити написати заяви всім своїм корешам і їх дружкам і подружкам.Вони всі є клони цього ...ШВІЛЛІ.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:19 Ответить
"КЛОНЫШВИЛИ"- ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
показать весь комментарий
12.12.2021 22:24 Ответить
Шото Аваков притих. Он же брал на работу типочка.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:20 Ответить
Не, это свежий клоун
показать весь комментарий
12.12.2021 21:55 Ответить
Это заместитель Авакова. И он должен был быть уволен вместе с ним. По закону, с министром обязаны уволить и всех замов.
показать весь комментарий
12.12.2021 23:20 Ответить
ЗЕЛЯ ТАКИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ОН ЛОХ!
показать весь комментарий
12.12.2021 22:20 Ответить
А орден, высокую государственную награду, за 6 месяцев работы кто будет забирать?
показать весь комментарий
13.12.2021 00:25 Ответить
Т.е. главзебил в случившемся увидел только грубость и неуважение?????
Все остальное нормально????
А кацапское гражданство????
А назначение торчка с улицы в замминистры???
А судимость???
А наркомания и наркоторговля????
А награда?????
показать весь комментарий
13.12.2021 00:57 Ответить
Владимир Александрович в 4 ЖЭКе постоянно дебоширит и пьёт сантехник...
Пожалуйста, посоветуйте начальнику ЖЭКа, как ему правильно поступить с этим сантехником ?
Ждёт Вашего решения , так же. и заведующая детсадом: шо ей делать с поваром, который крадёт ?
показать весь комментарий
13.12.2021 02:16 Ответить
понабирали бидло і решту слуги не кращі
показать весь комментарий
13.12.2021 06:03 Ответить
Нєлох увімкнув режим патріота, коли вспливло чергове гівно. Ну, це не перший раз і не останній, благо подібних виродків повно на самих високих посадах. Той же татаров, наприклад
показать весь комментарий
13.12.2021 07:06 Ответить
Якщо бубачка взяла це питання під особистий контроль то пиши що пропало!
показать весь комментарий
13.12.2021 08:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 