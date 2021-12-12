УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14011 відвідувач онлайн
Новини Політика України
35 092 251
Зеленський (17406) МВС (2877) звільнення (1511) Гогілашвілі (75)

Зеленський закликав Монастирського звільнити Гогілашвілі: "Може бути лише одна реакція"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав Монастирського звільнити Гогілашвілі:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція – звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу", - написав президент.

Зеленський підкреслив: "На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником".

"Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
у тебя длинный и шершавый язык.. как у Сырожы Лещенко..
показати весь коментар
12.12.2021 14:32
+45
Монастирського теж варто звільнити. Він не контролює своїх заступників.
Вони не знають куди їх взяли працювати.
А чому ЗЕ так швидко здав Гогу, та тому що за ним такий шлейф тягнеться...російський.
показати весь коментар
12.12.2021 14:29
+40
Просто клоун вспомнил, что за событиями в Украине пристально смотрит Европа и западные дипломаты понимают: эта страна обречена, если ею правит наркоман и министры с российскими паспортами
показати весь коментар
12.12.2021 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Та ти що? А міністр хотів просто відсторонити на період розслідування. От так міністр, який без команди зверху не може звільняти своїх заступників. А що ж він взагалі може? І н@хєра він такий взагалі всрався? Зє! і сам усьо порєшаєт... з єрмаком-єлдаком, бл@дь
показати весь коментар
12.12.2021 16:33 Відповісти
УБД ця істота вже теж отримала?
показати весь коментар
12.12.2021 16:35 Відповісти
Ну, він же "воював" на блок-посту
показати весь коментар
12.12.2021 16:39 Відповісти
Вообще-то, судя по видео, там было нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Этот гопник хватал за грудки офицера на посту . Это же вроде статья, а не просто увольнение. Зеленский решил его просто отмазать?
показати весь коментар
12.12.2021 16:40 Відповісти
Возникает тут один интересный вопрос: за какие-такие заслуги наш директор Шапитолия выдал этому клоуну орден "За заслуги" ?
показати весь коментар
12.12.2021 16:44 Відповісти
Правильно, звільнення самого Зе-)(*ла. Яка з нього користь?!
показати весь коментар
12.12.2021 16:52 Відповісти
Та шо ж таке робицця? Знову зрада
показати весь коментар
12.12.2021 16:56 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 17:08 Відповісти
Конченый взял в свою команду этого проходимца, наградил медадькой, и строит из себя справедливость падла.
показати весь коментар
12.12.2021 17:08 Відповісти
Уволят наглого чиновника и сново очередной мародерский пузырь лопнет.
показати весь коментар
12.12.2021 17:26 Відповісти
Украинци поздравляют Василия Ломаченка с победой,а мародерские негодуют
показати весь коментар
12.12.2021 17:27 Відповісти
и шо Янелоху 4 Повестки опять не нравиться?
показати весь коментар
12.12.2021 18:45 Відповісти
Порошенковские провокаторы всех бы украинцев которые против Порошенка на войне положили.
показати весь коментар
14.12.2021 10:32 Відповісти
Джага Джага Кокаин... Аргентинская мука Патрушева...
показати весь коментар
12.12.2021 17:30 Відповісти
Наказ на звільнення з вуст Зе виглядає, як порятунок Гогілашвілі, відведення зайвої уваги. Хто він такий, звідки взявся, за які заслуги він отримав високу посаду? Дуже богато питань. За напад на поліцейського при виконанні службових обов'язків, та ще в зоні проведення ООС, Монастирський повинен був негайно відкрити проти заступника міністра карну справу. Як і проти Мендель за напад на журналістів, а не позбавлятися її тому, що Ленка приревнувала. Звільнятися за негідну поведінку повинен сам Зе, взяти хоча б останню прес конференцію, де він нахабно брехав та намагався принижувати журналістів. А якщо скласти разом всі випадки його принизливої поведінки ..
показати весь коментар
12.12.2021 17:44 Відповісти
Хотя бы не стал выгораживать долбодятла. Осталось узнать, каким образом тот вообще занял должность зам. министра.
показати весь коментар
12.12.2021 18:02 Відповісти
ничего удивительного - в этой стране и Генеральный прокурор(!) может быть без юридического образования(!)!!!
показати весь коментар
12.12.2021 18:09 Відповісти
Всё это какой-то адский бардак (хаос).
показати весь коментар
12.12.2021 21:22 Відповісти
А ось і розгадка такої поспішної реакції Зе на черговий зашквар влади, Борислав Береза дає шокуючи відповіді щодо цієї особи в Телеграм, - ", бывшего помощника депутата гос.думы страны-оккупанта, а ныне зам.министра МВД по направлению наркоторговля с 2019, со своим друганом-комиком".
показати весь коментар
12.12.2021 18:07 Відповісти
зеленский, ну а деньги американских налогоплательщиков зачем было ******* на своего дружка? Тут "я вам ничего не должен" не пройдет.. попробуют объяснений....
показати весь коментар
12.12.2021 18:12 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 18:21 Відповісти
Звільнити строго за законом... за допомогою підсрачника
показати весь коментар
12.12.2021 18:29 Відповісти
Так адмінпротоколу за напад на поліцейського і нецензурну лайку не буде?
показати весь коментар
12.12.2021 18:40 Відповісти
Варто показати приклад, "на прохання трудящих" звільнити свого "завгоспа".
показати весь коментар
12.12.2021 18:50 Відповісти
Звільняти грузинського кацапика будуть швиденько, щоб уникнути висування підозри в нападі на поліцейського і кримінальної справи. Пох..., що цей мутний тип отримав освіту вже на посаді, пох.. що, має громадянство рашки і навіть у них мав проблеми з законом, взагалі зеленій шоблі буде і на все решта пох.... ********** своїх відмаже від усього, для цього його нарід вибирав(
За такі дії звичайний цивільний громадянин вже був би там же заарештований і відразу в СІЗО, але це ж СЛУГА НАРОДУ БЛ..ТЬ!
показати весь коментар
12.12.2021 18:53 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 19:40 Відповісти
Шо цэ за дивчина?
показати весь коментар
12.12.2021 20:13 Відповісти
Дружина цього Ґоґі, секретутка Зєлі, ветеран 95 кварталу.
показати весь коментар
12.12.2021 20:17 Відповісти
Уволить и назначить министром культуры.
***
-- Алло, прачечная?
-- *********. Это министерство культуры. Мудак, бл...
показати весь коментар
12.12.2021 19:47 Відповісти
Звільнять і... Призначать заступником єрмака.
показати весь коментар
12.12.2021 19:57 Відповісти
скажите а этого покерка можно ********* до увольнения или после?
показати весь коментар
12.12.2021 21:05 Відповісти
Всё потому, что видео с Гогой попало в интернет и вызвало сильный отклик. А так поувольняли бы тихо бойцов и сидел бы Гога замминистром и дальше. Да и сейчас ну уволят егои тут же быстренько пристроят на незаметное тёпленькое местечко хотябы помощником секретутки-жены при ЗЕ. И никто не узнает
показати весь коментар
12.12.2021 21:07 Відповісти
А то самого министра надо оставить типа)
показати весь коментар
12.12.2021 21:08 Відповісти
Оперативність поступлення нової інформації по цій ситуації вражає.Спротив думаючих людей проти наглотупості Зе-команди набирає обертів. І це при тому що НИКТО Ж НЕ ПОГИБ. Зеленському граючи на випередження треба попросити написати заяви всім своїм корешам і їх дружкам і подружкам.Вони всі є клони цього ...ШВІЛЛІ.
показати весь коментар
12.12.2021 21:19 Відповісти
"КЛОНЫШВИЛИ"- ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
показати весь коментар
12.12.2021 22:24 Відповісти
Шото Аваков притих. Он же брал на работу типочка.
показати весь коментар
12.12.2021 21:20 Відповісти
Не, это свежий клоун
показати весь коментар
12.12.2021 21:55 Відповісти
Это заместитель Авакова. И он должен был быть уволен вместе с ним. По закону, с министром обязаны уволить и всех замов.
показати весь коментар
12.12.2021 23:20 Відповісти
ЗЕЛЯ ТАКИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ОН ЛОХ!
показати весь коментар
12.12.2021 22:20 Відповісти
А орден, высокую государственную награду, за 6 месяцев работы кто будет забирать?
показати весь коментар
13.12.2021 00:25 Відповісти
Т.е. главзебил в случившемся увидел только грубость и неуважение?????
Все остальное нормально????
А кацапское гражданство????
А назначение торчка с улицы в замминистры???
А судимость???
А наркомания и наркоторговля????
А награда?????
показати весь коментар
13.12.2021 00:57 Відповісти
Владимир Александрович в 4 ЖЭКе постоянно дебоширит и пьёт сантехник...
Пожалуйста, посоветуйте начальнику ЖЭКа, как ему правильно поступить с этим сантехником ?
Ждёт Вашего решения , так же. и заведующая детсадом: шо ей делать с поваром, который крадёт ?
показати весь коментар
13.12.2021 02:16 Відповісти
понабирали бидло і решту слуги не кращі
показати весь коментар
13.12.2021 06:03 Відповісти
Нєлох увімкнув режим патріота, коли вспливло чергове гівно. Ну, це не перший раз і не останній, благо подібних виродків повно на самих високих посадах. Той же татаров, наприклад
показати весь коментар
13.12.2021 07:06 Відповісти
Якщо бубачка взяла це питання під особистий контроль то пиши що пропало!
показати весь коментар
13.12.2021 08:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 