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Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19

Еврокомиссия разрешила вакцину против COVID-19 американской компании Novavax для экстренного использования в странах ЕС. Разрешение касается прививок людям в возрасте от 18 лет. Таким образом препарат производства Novavax стал пятой вакциной против COVID-19, допущенной к использованию в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Решению Еврокомиссии предшествовала рекомендация Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА). "После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС", - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении также сказано, что эффективность вакцины Novavax составляет около 90 процентов против вариантов коронавируса альфа и бета. Данных по предотвращению инфицирования другими вариантами, включая омикроном, пока недостаточно, отмечает EMA.

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В Novavax уже заявили, что начнут поставлять вакцину в 27 стран-членов ЕС в январе.

Технология производства препарата Novavax отличается от других одобренных вакцин от коронавируса. В ее основе – частицы спайк-протеинов с поверхности коронавируса, воспроизведенные в лаборатории. Иммунная система вакцинированного таким препаратом выстраивает защитный ответ, вступив в контакт с протеином. Ожидается, что препарат сможет помочь обеспечить вакцинами прежде всего бедные страны, ведь для его хранения не нужны сверхнизкие температуры, в которых требуется, например, транспортировка распространенных на Западе мРНК-вакцин. Впрочем, пока неизвестно, сколько вакцины компания сможет поставить в разные страны и когда.

В преддверии использования Novavax одобрила ВОЗ. До этого компании дали разрешение на экстренное использование в Индонезии и Филиппинах. Novavax также подала заявки на разрешения в Великобритании, Канаде, Австралии, Индии.

Напомним, 29 января Американская компания Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового "британского" штамма.

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорилось в сообщении.

14 июня сообщалось, что результаты третьей фазы испытаний, проведенных в США и Мексике на почти 30 тысячах волонтеров, показали, что Novavax эффективна против коронавируса на 90,4%, включая разные штаммы.

28 сентября Индийский регулятор лекарственных средств позволил опробовать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет и ожидает, что Novavax будет рекомендована для лиц до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.
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Топ комментарии
+5
Через год: да хоть чем попало, только получите паспорт "спасения".
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20.12.2021 22:36
+4
"Угур Шахин, генеральный директор компании BioNTech сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма Омикрон выглядят обнадеживающими.. Однако он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19. " ха.. Как неожиданно!?
Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
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20.12.2021 23:51
+3
Долго с откатом решали
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20.12.2021 22:18
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Долго с откатом решали
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20.12.2021 22:18 Ответить
Странно, что Европа не признаёт Короновак.
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21.12.2021 00:03 Ответить
Просто о комиссионных ещё не договорились.
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21.12.2021 00:53 Ответить
Это политика, медициной здесь и не пахнет, как, впрочем, и во всей ковидистерии
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21.12.2021 07:09 Ответить
Вона майже не генерує імунітет, тому виробник сподівається, що вона сподобається супротивникам вакцинації, тому вони вирішать зробити щеплення саме цією вакциною.
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20.12.2021 22:22 Ответить
спайк-бiлок-клон? ого
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20.12.2021 22:32 Ответить
Через год: да хоть чем попало, только получите паспорт "спасения".
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20.12.2021 22:36 Ответить
"Угур Шахин, генеральный директор компании BioNTech сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма Омикрон выглядят обнадеживающими.. Однако он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19. " ха.. Как неожиданно!?
Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
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20.12.2021 23:51 Ответить
Если по чесноку, вы - вакцинированы?
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21.12.2021 07:34 Ответить
удивил вопрос... конечно НЕТ !!! а судя по вашему вопросу то я хочу спросить - вы сколько раз ужалились !? 2-3-4 раза !?
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21.12.2021 13:44 Ответить
Что выявлено в составе вакцины. Канал ДНК.
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
🔻 гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
🔻Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
🔻 Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
🔻 холестерин

В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.

🔻 СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)

🔷 Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
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20.12.2021 23:56 Ответить
Если это ахинея - просто забудь.
А ещё лучше - поговори с доктором или фармакологом -
что он скажет.
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21.12.2021 00:22 Ответить
Это бред дилетанта. Обнаружить это вещества проще простого, для этого не нужно иметь супер-пупер оборудования. С другой стороны, грамотно оценить результаты это уже надо чуток голову иметь. Вколоть в хроматограф много ума не надо, гораздо сложнее учесть все примеси (в тч в растворителях) и прикинуть реальную концентрацию, в особенности если речь идёт о хроматографе без масс-спектрометра. Наличие подобных, легко определяемых компонентов давно уже было бы установлено. С другой стороны, при неграмотной постановке анализа можно всё вышеперечисленное "найти" в чём угодно, от лекарст до манной каши.
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21.12.2021 01:32 Ответить
Каналы Вадима Шегалова постоянно блокируются. И сам канал ДНК использует переход на другой ресурс для сообщения этих фактов.
Наверное, потому что "бред дилетантов".
А по факту отсроченные миллионы смертей не будут учитываться
как последствие вакцинации - это будет некая отвлечённая "статистика".
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21.12.2021 05:01 Ответить
Повторяю для тупых: это не факты, а бред дилетанта. Чтобы доказать обратное, данный юзер должен не блабла с экрана делать, а выложить все исходные экспериментальные данные (аналитические протоколы, хроматограммы, масс-спектры и прочее), на основе которых он сделал выводы, которые ты таскаешь как бобик тряпку. Пока этих данных нет - обсуждать нечего. В то время как любой химик-аналитик тебе скажет то же самое, что я написал выше: обнаружить эти вещества совсем несложно, но если нет опыта (или мозгов), то можно легко получить и ложноположительные результаты. Прекращай страдать фигнёй и лезть туда, где ты вообще не шаришь.
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21.12.2021 11:46 Ответить
Если "обсуждать нечего" - не обсуждай. Просто исчезни.
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21.12.2021 13:17 Ответить
Нет, это ты исчезни вместе с маразмом, который ты сюда притащил.

1) без фактов (исходных данных) все эти видосики гимна варті и ценность им зеро. Скорее всего, никаких данных у этого шарлатана нет вообще, он обычный пи..абол из интернета, тысячи их.

2) то, что ты там понаписывал и не поленился выделить цветными треугольничками, выглядит полной гальматьёй по объективным причинам, которые я тебе пояснил выше.
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21.12.2021 14:43 Ответить
Ты лишь поднял значимость моего сообщения. Молодец.
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21.12.2021 21:20 Ответить
Исчезни, дилетант. Не лезь туда, где разбираешься как свинья в апельсинах. И своим шарлатанам из инторнэтов это передай.
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22.12.2021 01:04 Ответить
Видно вся биг-фарма наштамповала этих вакцин в таком количестве, что уже не знает куда девать.
А утилизировать, или раздать на шару меркантильность не позволяет. Упущенная выгода, как не крути. ))
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21.12.2021 00:58 Ответить
 
 