Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19
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Еврокомиссия разрешила вакцину против COVID-19 американской компании Novavax для экстренного использования в странах ЕС. Разрешение касается прививок людям в возрасте от 18 лет. Таким образом препарат производства Novavax стал пятой вакциной против COVID-19, допущенной к использованию в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Решению Еврокомиссии предшествовала рекомендация Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА). "После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС", - говорится в сообщении регулятора.
В сообщении также сказано, что эффективность вакцины Novavax составляет около 90 процентов против вариантов коронавируса альфа и бета. Данных по предотвращению инфицирования другими вариантами, включая омикроном, пока недостаточно, отмечает EMA.
В Novavax уже заявили, что начнут поставлять вакцину в 27 стран-членов ЕС в январе.
Технология производства препарата Novavax отличается от других одобренных вакцин от коронавируса. В ее основе – частицы спайк-протеинов с поверхности коронавируса, воспроизведенные в лаборатории. Иммунная система вакцинированного таким препаратом выстраивает защитный ответ, вступив в контакт с протеином. Ожидается, что препарат сможет помочь обеспечить вакцинами прежде всего бедные страны, ведь для его хранения не нужны сверхнизкие температуры, в которых требуется, например, транспортировка распространенных на Западе мРНК-вакцин. Впрочем, пока неизвестно, сколько вакцины компания сможет поставить в разные страны и когда.
В преддверии использования Novavax одобрила ВОЗ. До этого компании дали разрешение на экстренное использование в Индонезии и Филиппинах. Novavax также подала заявки на разрешения в Великобритании, Канаде, Австралии, Индии.
Напомним, 29 января Американская компания Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового "британского" штамма.
"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорилось в сообщении.
14 июня сообщалось, что результаты третьей фазы испытаний, проведенных в США и Мексике на почти 30 тысячах волонтеров, показали, что Novavax эффективна против коронавируса на 90,4%, включая разные штаммы.
28 сентября Индийский регулятор лекарственных средств позволил опробовать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет и ожидает, что Novavax будет рекомендована для лиц до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.
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Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
🔻 гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
🔻Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
🔻 Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
🔻 холестерин
В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.
🔻 СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)
🔷 Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
А ещё лучше - поговори с доктором или фармакологом -
что он скажет.
Наверное, потому что "бред дилетантов".
А по факту отсроченные миллионы смертей не будут учитываться
как последствие вакцинации - это будет некая отвлечённая "статистика".
1) без фактов (исходных данных) все эти видосики гимна варті и ценность им зеро. Скорее всего, никаких данных у этого шарлатана нет вообще, он обычный пи..абол из интернета, тысячи их.
2) то, что ты там понаписывал и не поленился выделить цветными треугольничками, выглядит полной гальматьёй по объективным причинам, которые я тебе пояснил выше.
А утилизировать, или раздать на шару меркантильность не позволяет. Упущенная выгода, как не крути. ))