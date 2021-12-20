УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12499 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
4 550 24
вакцина (3523) щеплення (170) Євросоюз (7148) коронавірус (16702)

Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19

Єврокомісія дозволила вакцину проти COVID-19 американської компанії Novavax для екстреного використання в країнах ЄС. Дозвіл стосується щеплень людям віком від 18 років. Таким чином, препарат виробництва Novavax став п'ятою вакциною проти COVID-19, допущеною до використання в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Рішенню Єврокомісії передувала рекомендація Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА). "Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС", - йдеться у повідомленні регулятора.

У повідомленні також зазначено, що ефективність вакцини Novavax становить близько 90 відсотків проти варіантів коронавірусу альфа і бета. Даних щодо запобігання інфікуванню іншими варіантами, включно з омікроном, поки недостатньо, зазначає EMA.

У Novavax вже заявили, що почнуть постачати вакцину до 27 країн-членів ЄС у січні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні рекордно впали показники COVID-вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

Технологія виробництва препарату Novavax відрізняється від інших схвалених вакцин від коронавірусу. У її основі - частинки спайк-протеїнів із поверхні коронавірусу, відтворені в лабораторії. Імунна система вакцинованого таким препаратом вибудовує захисну відповідь, вступивши у контакт з протеїном. Очікується, що препарат зможе допомогти забезпечити вакцинами передусім бідні країни, адже для його зберігання не потрібні наднизькі температури, яких потребує, приміром, транспортування поширених на Заході мРНК-вакцин. Втім, поки невідомо, скільки вакцини компанія зможе поставити до різних країн і коли.

Напередодні використання Novavax схвалила ВООЗ. До цього компанії дали дозвіл на екстрене використання в Індонезії та на Філіппінах. Novavax також подала заявки на дозволи у Великобританії, Канаді, Австралії, Індії.

Читайте: Для виробництва COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - Moderna

Нагадаємо, 29 січня Американська компанія Novavax оголосила про завершення фінальної стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму.

"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йшлося в повідомленні.

14 червня повідомлялося, що результати третьої фази випробувань, проведених у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, показали, що Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.

28 вересня Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років і очікує, що Novavax буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Через год: да хоть чем попало, только получите паспорт "спасения".
показати весь коментар
20.12.2021 22:36
+4
"Угур Шахин, генеральный директор компании BioNTech сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма Омикрон выглядят обнадеживающими.. Однако он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19. " ха.. Как неожиданно!?
Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
показати весь коментар
20.12.2021 23:51
+3
Долго с откатом решали
показати весь коментар
20.12.2021 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Долго с откатом решали
показати весь коментар
20.12.2021 22:18 Відповісти
Странно, что Европа не признаёт Короновак.
показати весь коментар
21.12.2021 00:03 Відповісти
Просто о комиссионных ещё не договорились.
показати весь коментар
21.12.2021 00:53 Відповісти
Это политика, медициной здесь и не пахнет, как, впрочем, и во всей ковидистерии
показати весь коментар
21.12.2021 07:09 Відповісти
Вона майже не генерує імунітет, тому виробник сподівається, що вона сподобається супротивникам вакцинації, тому вони вирішать зробити щеплення саме цією вакциною.
показати весь коментар
20.12.2021 22:22 Відповісти
спайк-бiлок-клон? ого
показати весь коментар
20.12.2021 22:32 Відповісти
Через год: да хоть чем попало, только получите паспорт "спасения".
показати весь коментар
20.12.2021 22:36 Відповісти
"Угур Шахин, генеральный директор компании BioNTech сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма Омикрон выглядят обнадеживающими.. Однако он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19. " ха.. Как неожиданно!?
Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
показати весь коментар
20.12.2021 23:51 Відповісти
Если по чесноку, вы - вакцинированы?
показати весь коментар
21.12.2021 07:34 Відповісти
удивил вопрос... конечно НЕТ !!! а судя по вашему вопросу то я хочу спросить - вы сколько раз ужалились !? 2-3-4 раза !?
показати весь коментар
21.12.2021 13:44 Відповісти
Что выявлено в составе вакцины. Канал ДНК.
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
🔻 гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
🔻Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
🔻 Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
🔻 холестерин

В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.

🔻 СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)

🔷 Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
показати весь коментар
20.12.2021 23:56 Відповісти
Если это ахинея - просто забудь.
А ещё лучше - поговори с доктором или фармакологом -
что он скажет.
показати весь коментар
21.12.2021 00:22 Відповісти
Это бред дилетанта. Обнаружить это вещества проще простого, для этого не нужно иметь супер-пупер оборудования. С другой стороны, грамотно оценить результаты это уже надо чуток голову иметь. Вколоть в хроматограф много ума не надо, гораздо сложнее учесть все примеси (в тч в растворителях) и прикинуть реальную концентрацию, в особенности если речь идёт о хроматографе без масс-спектрометра. Наличие подобных, легко определяемых компонентов давно уже было бы установлено. С другой стороны, при неграмотной постановке анализа можно всё вышеперечисленное "найти" в чём угодно, от лекарст до манной каши.
показати весь коментар
21.12.2021 01:32 Відповісти
Каналы Вадима Шегалова постоянно блокируются. И сам канал ДНК использует переход на другой ресурс для сообщения этих фактов.
Наверное, потому что "бред дилетантов".
А по факту отсроченные миллионы смертей не будут учитываться
как последствие вакцинации - это будет некая отвлечённая "статистика".
показати весь коментар
21.12.2021 05:01 Відповісти
Повторяю для тупых: это не факты, а бред дилетанта. Чтобы доказать обратное, данный юзер должен не блабла с экрана делать, а выложить все исходные экспериментальные данные (аналитические протоколы, хроматограммы, масс-спектры и прочее), на основе которых он сделал выводы, которые ты таскаешь как бобик тряпку. Пока этих данных нет - обсуждать нечего. В то время как любой химик-аналитик тебе скажет то же самое, что я написал выше: обнаружить эти вещества совсем несложно, но если нет опыта (или мозгов), то можно легко получить и ложноположительные результаты. Прекращай страдать фигнёй и лезть туда, где ты вообще не шаришь.
показати весь коментар
21.12.2021 11:46 Відповісти
Если "обсуждать нечего" - не обсуждай. Просто исчезни.
показати весь коментар
21.12.2021 13:17 Відповісти
Нет, это ты исчезни вместе с маразмом, который ты сюда притащил.

1) без фактов (исходных данных) все эти видосики гимна варті и ценность им зеро. Скорее всего, никаких данных у этого шарлатана нет вообще, он обычный пи..абол из интернета, тысячи их.

2) то, что ты там понаписывал и не поленился выделить цветными треугольничками, выглядит полной гальматьёй по объективным причинам, которые я тебе пояснил выше.
показати весь коментар
21.12.2021 14:43 Відповісти
Ты лишь поднял значимость моего сообщения. Молодец.
показати весь коментар
21.12.2021 21:20 Відповісти
Исчезни, дилетант. Не лезь туда, где разбираешься как свинья в апельсинах. И своим шарлатанам из инторнэтов это передай.
показати весь коментар
22.12.2021 01:04 Відповісти
Видно вся биг-фарма наштамповала этих вакцин в таком количестве, что уже не знает куда девать.
А утилизировать, или раздать на шару меркантильность не позволяет. Упущенная выгода, как не крути. ))
показати весь коментар
21.12.2021 00:58 Відповісти
 
 