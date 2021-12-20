Єврокомісія дозволила використовувати в ЄС вакцину Novavax проти COVID-19
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Єврокомісія дозволила вакцину проти COVID-19 американської компанії Novavax для екстреного використання в країнах ЄС. Дозвіл стосується щеплень людям віком від 18 років. Таким чином, препарат виробництва Novavax став п'ятою вакциною проти COVID-19, допущеною до використання в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Рішенню Єврокомісії передувала рекомендація Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА). "Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС", - йдеться у повідомленні регулятора.
У повідомленні також зазначено, що ефективність вакцини Novavax становить близько 90 відсотків проти варіантів коронавірусу альфа і бета. Даних щодо запобігання інфікуванню іншими варіантами, включно з омікроном, поки недостатньо, зазначає EMA.
У Novavax вже заявили, що почнуть постачати вакцину до 27 країн-членів ЄС у січні.
Технологія виробництва препарату Novavax відрізняється від інших схвалених вакцин від коронавірусу. У її основі - частинки спайк-протеїнів із поверхні коронавірусу, відтворені в лабораторії. Імунна система вакцинованого таким препаратом вибудовує захисну відповідь, вступивши у контакт з протеїном. Очікується, що препарат зможе допомогти забезпечити вакцинами передусім бідні країни, адже для його зберігання не потрібні наднизькі температури, яких потребує, приміром, транспортування поширених на Заході мРНК-вакцин. Втім, поки невідомо, скільки вакцини компанія зможе поставити до різних країн і коли.
Напередодні використання Novavax схвалила ВООЗ. До цього компанії дали дозвіл на екстрене використання в Індонезії та на Філіппінах. Novavax також подала заявки на дозволи у Великобританії, Канаді, Австралії, Індії.
Нагадаємо, 29 січня Американська компанія Novavax оголосила про завершення фінальної стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму.
"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йшлося в повідомленні.
14 червня повідомлялося, що результати третьої фази випробувань, проведених у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, показали, що Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.
28 вересня Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років і очікує, що Novavax буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.
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Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
Вадим Шегалов о самой запрещённой теме (ютуб).
Здесь еще осталось неудаленным видео врача-онколога Рамина Иманова (ответы на вопросы со встречи в Харькове). У него есть небольшая лаборатория, позволяющая провести химический анализ уколов, что и было им сделано (смотреть с 29 минут 40 секунд) Там все эти вещества он перечисляет. Некоторые его слова из этого видео: "В новых вакцинах Файзер, модерна, бионтех и др... обнаружен:
🔻 гидрооксидбутил-4 - это медленнодействующий яд, который поражает сердечнососудистую систему.
🔻Гексан-6,1-диил - медленно действующий яд вызывающий тромбы и остановку сердца.
🔻 Гексилдеканат - тоже яд
и, среди прочих "ингредиентов":
🔻 холестерин
В новейших вакцинах количество полиэтиленгликоля увеличено уже до 16000мкг. Это эквивалентно в последствии более 5,4 килограмм раковых клеток.
🔻 СМ102 - вызывает инфаркт (сердца, селезёнки, печени..)
🔷 Далее. Это не вакцина. Это генномодифицированный материал"
А ещё лучше - поговори с доктором или фармакологом -
что он скажет.
Наверное, потому что "бред дилетантов".
А по факту отсроченные миллионы смертей не будут учитываться
как последствие вакцинации - это будет некая отвлечённая "статистика".
1) без фактов (исходных данных) все эти видосики гимна варті и ценность им зеро. Скорее всего, никаких данных у этого шарлатана нет вообще, он обычный пи..абол из интернета, тысячи их.
2) то, что ты там понаписывал и не поленился выделить цветными треугольничками, выглядит полной гальматьёй по объективным причинам, которые я тебе пояснил выше.
А утилизировать, или раздать на шару меркантильность не позволяет. Упущенная выгода, как не крути. ))