"Омерзительная восьмерка": Перечень нереализованных инвестпроектов 2021 года с привлечением международного финансирования

Украинские члены правительства умеют хорошо писать проекты для привлечения льготного финансирования от международных организаций. Впрочем, когда доходит до работы, активность сразу снижается до нуля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели", анализируя портфель проектов с международными финансовыми организациями.

"Мы крайне вяло осваиваем выделенные средства, а иногда и вообще только платим комиссионные за их резервирование. Что хуже, чаще всего все эти проекты нам действительно нужны, а заложенные под них средства могли бы стать теми самыми инвестициями, которые мы ищем годами", - отмечает. издание.

И вот что мы могли бы улучшить в 2021-м, но не сложилось.

Основной кредит для аграрной отрасли

Исполнитель — Министерство финансов, кредитор — ЕИБ

Проект продолжается с 2016 года до конца 2023-го

Сумма займа — 400 млн евро

Сумма использованных средств — 18 млн евро (4,5%)

Использовано в 2021 году — 0 евро

Кредитные средства предоставлены Украине на развитие агросектора: улучшение цепочек создания добавленной стоимости для зерновых культур, масличных культур, рыбного хозяйства и аквакультуры. Чтобы Украина перестала производить и экспортировать исключительно сырье, начав наконец переработку, создающую добавленную стоимость, повышающую рентабельность и ускоряющую рост ВВП.

Что должны были профинансировать:

специализированные лаборатории, службы распространения сельскохозяйственных знаний и сертификации, а также системы контроля и мониторинга рыбного хозяйства;

первичное производство зерновых и масличных культур, в том числе инвестиции в сельскохозяйственную технику и оборудование, а также в модернизацию производственной инфраструктуры;

развитие мощностей для сушки и очистки, сортировки и хранения зерновых и масличных культур, включая поддержку товарно-логистической инфраструктуры;

модернизацию мощностей для переработки и дистрибуции зерновых и масличных культур, включительно с поддержкой дистрибуции продукции и инфраструктуры розничной торговли;

реконструкцию производственных мощностей аквакультуры и рыбного хозяйства, включительно с модернизацией прудовой инфраструктуры и оборудования, развитием нерестово-выростных хозяйств, инфраструктурой вылова и мероприятиями по восстановлению запаса рыбы;

оборудование и инфраструктуру для рыбопереработки и консервирования, включительно с логистикой холодовой цепи, развитием инфраструктуры оптовой и розничной торговли

2. Повышение безопасности автомобильных дорог

Исполнитель — Министерство инфраструктуры, кредитор — ЕИБ

Проект начался в 2020 году и продлится до 2025-го

Сумма займа — 75 млн евро

Сумма использованных средств — 0 евро

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Проект состоит из многих малых субпроектов, предусматривающих инфраструктурные улучшения систем общественного транспорта, ликвидацию самых опасных мест концентрации ДТП, улучшение перекрестков, ремонты улиц, безопасные велосипедные и пешеходные сети и т.п. На этот год, в частности, планировали провести аудит безопасности дорог в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове и начать внедрять интеллектуальные транспортные ссистемы в этих городах. Но не сложилось.

3. Проект модернизации украинской железной дороги

Исполнитель — Министерство инфраструктуры, кредитор — ЕИБ

Проект начался в 2018 году и заканчивается в 2023-м

Сумма займа — 150 млн евро

Сумма использованных средств — 0 евро

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Цель проекта простая — увеличение пропускной способности направления Долинская—Николаев—Колосовка и повышение скорости движения поездов на этом участке. Для этого средства займа должны были потратить на электрификацию участка, модернизацию систем сигнализации и связи на станциях и перегонах, в целом обустроив 253 км железнодорожных путей. С 2018 года не использована ни одна копейка из предоставленных средств, несмотря на постоянные жалобы "Укрзалізниці" на нехватку инвестиций.

4. Высшее образование Украины

Исполнитель — Министерство образования и науки Украины, кредитор — ЕИБ

Проект продолжается с 2016 года и заканчивается в 2022-м

Сумма займа — 120 млн евро

Сумма использованных средств — 0 евро

Средства выделены для проведения энергомодернизации в украинских университетах (энергоэффективные инвестиции в термозащитные конструкции, системы кондиционирования и тепловентиляции, электромонтажные работы и модернизацию систем теплоснабжения).

Список университетов, которые могли бы, но не получили это финансирование:

Национальный педагогический университет имени М.Драгоманова;

Национальный университет "Львовская политехника";

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка;

Черниговский национальный технологический университет;

Сумской государственный университет;

Винницкий национальный технический университет;

Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Бекетова;

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;

Национальный аэрокосмический университет имени Н.Жуковского "Харьковский авиационный институт";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный университет пищевых технологий;

Одесская государственная академия строительства и архитектуры;

Луцкий национальный технический университет;

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Национальный университет водного хозяйства и природопользования;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Ужгородский национальный университет;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

5. Реабилитация гидроэлектростанций

Исполнитель — Министерство энергетики, кредитор — ЕИБ

Проект продолжается с 2014 года и должен был закончиться в 2020-м

Сумма займа — 200 млн евро

Сумма использованных средств — 67 млн евро (33,5%)

Использовано в 2021 году — 6 млн евро

Проект предусматривает модернизацию и реконструкцию оборудования Киевской, Каневской, Кременчугской, Днепродзержинской и Днепровской ГЭС. Обновление турбин, генераторов и другого оборудования станций, а также повышение безопасности плотин.

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6. Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС—Каховская

Исполнитель — Министерство энергетики, кредитор — ЕИБ

Проект начался в 2012 году и продлится до 2023-го

Сумма займа — 175 млн евро

Сумма использованных средств — 72,2 млн евро

Использовано в 2021 году — 3 млн евро

Цель проекта — повышение надежности работы южной части Объединенной энергосистемы Украины за счет снятия сетевых ограничений по выдаче мощности Запорожской АЭС, стабилизация напряжения в Южной и Крымской энергосистемах и увеличение пропускной способности пересечений южной части ОЭС Украины путем усиления связи Каховского энергоузла с магистральными газопроводами ОЭС Украины.

7. Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения

Исполнитель — Минрегион, кредитор — МБРР

Проект начался в 2014 году и должен был завершиться в 2020-м

Сумма займа — 332 млн евро

Сумма использованных средств — 115,5 млн евро

Использовано в 2021 году — 14 млн евро

Суть проекта в предоставлении помощи коммунальным предприятиям с целью повышения их экономической и энергетической эффективности, минимизации расходов топливно-энергетических ресурсов и повышения надежности функционирования систем теплоснабжения за счет реконструкции систем централизованного теплоснабжения.

8. Модернизация системы социальной поддержки населения

Исполнитель — Министерство социальной политики, кредитор — МБРР

Проект начался в 2014 году и продлится до 2024-го

Сумма займа — 300 млн евро

Сумма использованных средств — 194 млн евро

Использовано в 2021 году — 19,5 млн евро

Проект состоит из трех частей: усовершенствование предоставления социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения; укрепление институциональной способности администрирования социальной помощи и социальных услуг; поддержка развития семейных форм опеки для обеспечения поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов и социально уязвимых семей в четырех областях.

Его реализация с 2014-го хромает на обе ноги, и хотя по суммам выглядит таким образом, что мы почти на финишной прямой, это совсем не так. Основной целью проекта является создание электронных реестров и информационно-аналитической системы соцзащиты. Эта цель перекочевала в этот проект из предыдущего "Усовершенствование системы социальной помощи", который, на секундочку, продолжался с 2006-го по 2013 год. Не реализована она до сих пор, в 2021-м. Просто задумайтесь, нам дают деньги на создание реестра соцвыплат, и мы не можем этого сделать в течение 15 лет! При этом почти 200 млн евро все же куда-то спустили.